Desde que atravessou a ponte aérea, a filial do grupo paulistano Nagayama caiu no gosto dos cariocas e não perdeu nenhuma eleição de COMER & BEBER por aqui — o prêmio atual é o quarto consecutivo no Rio. Reduto do maître Felipe Ishihama e do chef Raul Ono, o elegante espaço abriga o enorme sushibar, que atravessa o salão com catorze lugares e oito sushimen no manuseio preciso de peixes e frutos do mar fresquíssimos, recebidos diariamente. Eles são postos à prova em peças finas e bem apresentadas, como o escalope de vieira passada no azeite (R$ 89,00), o ussuzukuri de salmão selvagem com molho ponzu (R$ 89,00) e sushis variados. Servidos em duplas, podem vir com cobertura de pargo (R$ 18,00), arenque (R$ 22,00), lagostim (R$ 35,00), ouriço (R$ 38,00), enguia (R$ 42,00) e centola (R$ 49,00). Os makimonos, ou enrolados, são bem representados pelo pantanal: salmão, centola, camarão, cebolinha e ovas de capelim envoltos em uma lâmina crocante de pepino (R$ 38,00, seis unidades).

Da ala quente, há no cardápio algumas delícias difíceis de encontrar por aí. É o caso do kakiague de milho doce, frito na farinha japonesa (R$ 34,00), e do aguemono de camarão, outro típico empanado japonês (R$ 115,00). Aposte também nos tempurás, sequinhos e crocantes, que vêm em duplas com peixe branco (R$ 17,00) e vieira (R$ 32,00), entre outras opções. Dica amiga para economizar no almoço de segunda a sexta, o serviço executivo permite montar uma refeição completa por R$ 85,00. Qualquer pedida por aqui cairá ainda melhor se for harmonizada com um dos vinte rótulos da carta de saquês, assinada pela premiada especialista Yasmin Yonashiro. Avenida das Américas, 3900 (Shopping Village Mall), Barra, ☎ 3252-2698 (150 lugares). 12h/16h e 19h/0h. Aberto em 2013. $$$

2º lugar – Azumi

Empreitada tradicional e familiar, a casa fundada pelo japonês Isao Ohara é administrada por sua filha, Alissa, e tem no extenso menu receitas criadas pela matriarca, Yuniko. Nos bancos do balcão, nas mesas próximas umas das outras ou nas salas privativas, o visitante encontra sugestões como ussuzukuri, finas fatias de peixe branco ao molho ponzu, e ika sautée, um salteado de lula e shiitake (R$ 90,00 cada pedido). As opções, listadas às centenas, incluem ainda combinados a preços entre R$ 110,00 (22 peças) e R$ 410,00 (noventa peças), preparos de lámen (o yasai tan-men, com vegetais, custa R$ 45,00) e, para a sobremesa, bolo de chá- verde (R$ 25,00). Rua Ministro Viveiros de Castro, 127, Copacabana, ☎ 2295-1098 (70 lugares). 12h/15h30 e 19h/0h. Aberto em 1989. Aqui tem iFood. $$$

3º lugar – Sushi Leblon

Uma das pioneiras da culinária japonesa na cidade, a casa foi inaugurada pelo esportista Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, o Pepê (1957-1991), em 1986. Frequentada por celebridades — Madonna e Tom Cruise integram a lista de visitas ilustres —, ela constantemente adiciona inovações ao seu extenso menu. Para começar, o gunkan maki (R$ 26,00) traz sushi de king crab temperado. No tuna taco (R$ 24,00), atum e guacamole chegam envoltos por alga crocante. A receita batizada de sashimi morno (R$ 68,00) reúne peixe, vieira, camarão ao molho cítrico e um toque final de azeite extravirgem quente. Na sobremesa, o minicake de chá-verde leva ganache de chocolate branco, amendoim e calda de maracujá (R$ 25,00). Rua Dias Ferreira, 256, Leblon, ☎ 2512-7830 (99 lugares). 12h/1h30 (dom. 13h/0h; seg. 12h/16h e 19h/1h30). Aberto em 1986. Aqui tem iFood. $$$