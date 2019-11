Mistura serve as melhores receitas com peixes e frutos do mar de Salvador

Pronto. De tanto ouvir pedidos para manter aberta a filial do Mistura durante o pôr do sol, a chef e proprietária Andréa Ribeiro decidiu fazer um experimento. Até o fim do verão, a unidade não vai fechar entre o almoço e o jantar — e, se a resposta do público for positiva, a mudança será para sempre. Tomara. Dentro do Cloc Marina Residence, a casa descortina uma vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos, escancarada pelo janelão de vidro, bem onde o sol se põe, por volta das 17h30. O empreendimento foi erguido onde funcionava a Boate Cloc, nos anos 70, e parte do antigo casarão sobreviveu às obras. A reforma das arcadas que dividem o restaurante revelou tijolos do século XIX. Deixados à mostra, eles ganharam a companhia de portas de madeira de demolição, lustres de cristal Baccarat e mesas com toalhas de algodão. Repaginado em outubro, o cardápio agora tem pratos como a fregola com vôngole e mexilhão (R$ 49,00), opção de entrada, os medalhões de lagosta com legumes, batata e salsa verde (R$ 129,00) e os camarões com palmito pupunha recheados de cuscuz marroquino (R$ 90,00). Clássicos como o espaguete com frutos do mar (R$ 74,00) e o badejo ao forno com cuscuz marroquino, camarão e molho bisque (R$ 99,00) foram mantidos. Para abrir a refeição — ou brindar o pôr do sol —, peça o mojito do sertão, drinque feito com cachaça Espírito de Minas, limãosiciliano, abacaxi, hortelã e sorvete de rapadura (R$ 30,00). Rua Professor Souza Brito, 41, Itapuã, ☎ 3375-2623 (110 lugares). 12h/23h (qui. a sáb. até 0h; dom. 12h/22h); Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho (Cloc Marina Residence), ☎ 2137-0782 (90 lugares). 12h/17h e 19h/23h (qui. a sáb. jantar até 0h; dom. só almoço 12h/17h). Aberto em 1992. $$$$

2º lugar – Preta

À beira-mar, na Ilha dos Frades, tem cozinha comandada pela chef Angeluci Figueiredo. Um dos pratos do cardápio é o peixe-vermelho assado inteiro e servido com batata-doce, quiabo e banana-da-terra grelhados (R$ 160,00, para duas pessoas). Nos dias mais quentes, é imbatível a salada de polvo com feijão-verde, ervas frescas e azeite (R$ 110,00, para duas pessoas), que pode ganhar a companhia do drinque feito com gim, lima-da-pérsia e erva-cidreira (R$ 30,00). É necessário fazer reserva. Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Ilha dos Frades, ☎ 99326-7461 (120 lugares). 12h/17h30 (fecha seg. a qua.; em dezembro, abre todos os dias). Aberto em 2011. $$$$

3º lugar – Al Mare

Receitas refnadas, entre elas a lagosta ao forno com agnolotti de batata-doce, creme de crustáceos e brócolis (R$ 119,00), compõem o cardápio da casa. Também sai do forno o bacalhau com purê de mandioquinha, pimentões, azeitonas pretas e camarões (R$ 129,00). Na dúvida, dá para optar pela degustação al mare, que inclui uma série de grelhados como lagosta, camarão, polvo, lula, badejo, robalo e salmão (R$ 289,00). Salvador Shopping, ☎ 3033-7615 (220 lugares). 11h30/0h30 (dom. a qua. e feriados 11h30/23h). Aberto em 2011. $$$

Quer conhecer todos os campeões de VEJA COMER & BEBER? Clique aqui.