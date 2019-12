Misaki é eleito o melhor restaurante oriental de Fortaleza pela quinta vez

1. Misaki comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Niguiri shake hara: arroz e barriga de salmão mais azeite trufado e ovas (Lìgia Skowronski/VEJASP)

2. Misaki comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 O atum mika: pescado chega à mesa selado, ao lado de arroz de alho negro e molho de amora (Lìgia Skowronski/VEJASP)

3. Misaki comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Bun recheado de rosbife, cogumelos e picles de pepino: novidade do cardápio sai a R$ 21,00 duas unidades (Lìgia Skowronski/VEJASP)

Um restaurante japonês, mas que passeia sem medo de ser feliz pela cozinha contemporânea. Eis uma definição que cabe bem ao elegante Misaki, premiado por VEJA COMER & BEBER pela quinta vez. Quem chega em busca de itens da cozinha fria encontra sushis e sashimis sempre frescos, elaborados com esmero. Os pescados são entregues três vezes por semana — polvo, atum e tilápia vêm da região, enquanto o salmão, chileno, está a cargo de um fornecedor de São Paulo. Do balcão comandado pelo sushiman Edson Nakada saem, por exemplo, niguiris como shake hara (arroz e barriga de salmão mais azeite trufado e ovas; R$ 13,00 o par), lâminas de camarão e salmão maçaricadas, finalizadas com flor de sal, azeite trufado e gengibre (R$ 32,00, quatro unidades), e combinados como o misaki, com oito sushis e 24 sashimis, por R$ 163,00. No cardápio quente, que tem a assinatura da chef e consultora Louise Benevides, são novidade o bun recheado de rosbife, cogumelos e picles de pepino (R$ 21,00, duas unidades), sugerido como entrada, e o atum mika, que chega selado, ao lado de arroz de alho negro e molho de amora (R$ 56,00). Ela também cria as sobremesas. A pirâmide de chocolate, com farofa de chocolate branco e caramelo de cupuaçu, custa R$ 28,00. A oferta etílica inclui saquês e drinques feitos com a bebida — a saquerina de kiwi custa R$ 22,00. Diariamente no almoço, pode-se optar por uma refeição com entrada, prato ou combinado e sobremesa por R$ 54,00; no jantar, há um menu de R$ 72,00, composto de entrada, minitemaki ou minipoke e um combinado com doze peças. Jardins Open Mall, Avenida Desembargador Moreira, 1011, Aldeota, ☎ 3433-1050 (72 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2009. $$$

2º lugar – Ryori Sushi Lounge

Antes de provar o teppanyaki de salmão com legumes e arroz yakimeshi (R$ 56,00), os clientes podem pedir a vieira com aspargos grelhados no molho agridoce (R$ 32,00). Na unidade do Shopping Buganvília é servido um tipo de rodízio, no qual o cliente escolhe a própria sequência de pratos entre opções de entrada, robatas e sushis (R$ 75,00 o almoço de domingo a segunda; R$ 89,00 no jantar de domingo a quarta). Shopping Buganvília, Meireles, ☎ 3224-9997 (100 lugares). 12h/15h e 18h30/0h; Shopping Iguatemi, ☎ 3241-4683 (85 lugares) 11h30/22h. Aberto em 2003. $$$

3º lugar – AKI Asian Kitchen

Inaugurada em outubro, a casa serve criações do chef Tiago Fiuza, que pinça referências da China, do Japão e da Tailândia. A refeição pode começar com o katsu sando, sanduíche japonês com carne de porco empanada, maionese e molho tonkatsu (R$ 23,00), e seguir com o curry de camarão e legumes com arroz de jasmim (R$ 59,00). Rua Leonardo Mota, 753, Meireles, ☎ 98151-7272 (80 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2019. $$

Quer conhecer todos os campeões e o roteiro completo de VEJA COMER & BEBER Fortaleza 2019? Clique aqui.