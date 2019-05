Aberto apenas no almoço, o Meat’s Grill mantém um público fiel aos cortes assados na parrilla uruguaia. A grelha inclinada tem canaletas que conduzem a gordura e a impedem de cair sobre a brasa. Esse detalhe evita as labaredas, que aceleram o cozimento da carne e a deixam menos suculenta. A habilidade do churrasqueiro também conta: o controle da grelha é manual, ou seja, ela é levantada ou abaixada de acordo com o estado da brasa. Todo esse trabalho pode ser visto pelos clientes através de uma parede envidraçada que separa o espaço de preparo do sóbrio salão. A polenta frita (R$ 22,00) costuma abrir os pedidos. Em seguida, entre os quinze cortes da raça angus, permanece imbatível o porterhouse steak, reunião de três cortes (contrafilé, filé-mignon e alcatra) com um osso no meio. Com dois steaks (de 500 a 700 gramas cada um), guarnecidos de arroz com brócolis, mandioca cozida, vinagrete, farofa de bacon e salada, a sugestão custa R$ 125,00 e serve duas pessoas. Avenida Mato Grosso, 422, Centro Norte, ☎ 3624-6060 (70 lugares). 11h/15h. Aberto em 2004. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Açougue 154

O nome já anuncia que o local não funciona exclusivamente como restaurante, mas também como um açougue, já que os clientes podem escolher alguns cortes para levar para casa. À frente do negócio, o churrasqueiro Lamonnyel Vieira se preocupa com a procedência da matéria-prima, visitando algumas das fazendas fornecedoras. Abre o apetite o carpaccio feito com gado da raça wagyu (R$ 39,00). Na sequência, saltam da grelha assado de tira (R$ 58,00, 400 gramas), um corte com bastante marmoreio, e chorizo (R$ 57,00, 350 gramas), ambos da raça angus. Para acompanhar as pedidas, a long neck da cervejaria Louvada custa R$ 9,00. Avenida Antártica, 157, Santa Rosa, 2127-0060 (60 lugares). 9h/23h (dom. até 15h; fecha seg); Shopping Estação Cuiabá – Taste Lab, ☎ 3057-9370. 10h/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. 11h/22h). Aberto em 2018. $$

3º lugar: Grand Toro Steakhouse

No almoço, o cliente pode experimentar uma variedade de cortes por R$ 39,90 (aos sábados e domingos, o preço sobe para R$ 49,90). Entre as opções há picanha, bife ancho, chorizo e costela angus, todas assadas na parrilla argentina. Os acompanhamentos estão inclusos no valor do rodízio, dentre eles o risoto cuiabano, feito de carne-seca com banana-da-terra, arroz biro-biro, feijão-tropeiro e paella cuiabana, receita que leva pintado, camarão e frango. À noite, a casa oferece o rodízio de mini-hambúrgueres, petiscos e massas (R$ 29,90 de domingo à quinta e R$ 39,90 às sextas e sábados), que contempla sete variedades de lanche e itens como costelinha ao barbecue, coxinha de frango apimentada, banana empanada e onion rings. Aos fins de semana a cozinha também prepara porções de carne, caso da de contrafilé com molho de quatro queijos (parmesão, provolone, mussarela e Catupiry) e o cupim na manteiga. Para beber, há chope Louvada (R$ 11,90) e milk-shake de sorvete de doce de leite com calda de chocolate (R$ 31,90). Rua Senador Vilas Bôas, 60, Praça Popular, ☎ 99681-0303 (220 lugares). 11h/14h30 e 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

Veja também: Tudo sobre Veja Comer & Beber Cuiabá 2019