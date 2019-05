A Matteo Gelato Criativo, sorveteria de Allan Dias Velasque, está em expansão: além da loja inaugurada em outubro no Shopping Estação, há uma filial em fase de testes em Brasília e planos ainda mais ambiciosos, como levar os gelados da marca para Portugal e Estados Unidos. Por aqui, nos dois endereços, encontram- se de doze a dezoito sabores preparados diariamente — a oferta é anunciada em uma lousa sobre o freezer. Disputam a preferência do público combinações como doce de leite com frutas vermelhas e maracujá com anis-estrelado, entre outras. Na casquinha ou no copo, uma bola sai por R$ 8,00 e duas, por R$ 12,00. Rua 24 de Outubro, 566, Centro Norte, ☎ 99608-8420 (72 lugares). 14h/22h (dom. até 21h; fecha seg.); Shopping Estação. Não tem telefone. 12h/22h. Aberto em 2017.

2º lugar: Nevaska

A sorveteria que já foi batizada de Seror e Antártida foi fundada pelo libanês Miguel Seror. Desde 2001, chama-se Nevaska. Nas mesas disputadas, a clientela prova alguns dos 51 sabores disponíveis na casa. Sempre há novas opções, como o gelado de milho-verde, o de laranja e uma das novidades mais recentes, que combina doce de leite, queijo e goiaba, que podem ser servidas em casquinha (R$ 6,00) ou cascão (R$ 8,00). Outra sugestão é a banana split (R$ 27,10), que pode ser compartilhada em até três pessoas. Rua Barão de Melgaço, 2169, Centro Sul, ☎ 3622-1550 (50 lugares). 13h/23h (sáb. e dom. a partir de 14h). Várzea Grande Shopping. 10h/22h. Aberto em 2001.

3º lugar: Alaska

Essa rede fundada em 1981 faz parte da história de muitas famílias cuiabanas. Com o passar do tempo, algumas coisas mudaram, surgiram novos sabores e hoje a marca já coleciona 56 opções de sorvete. Entre os gelados alinhados no bufê self-service, fazem sucesso o de chocolate belga, o de paçoca e o de creme. Outros hits entre a clientela são o gelado de leite Ninho com Nutella e o de açaí. O quilo do sorvete custa R$ 64,90 e os clientes podem escolher entre cascão e copinho. Outra opção é pedir o petit gâteau escoltado por uma bola de sorvete de creme (R$ 19,00). Rua Alziro Zarur, 148, Boa Esperança, ☎ 3627-2767 (78 lugares). 12h/23h. Aberto em 1981.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019)

Veja também: Tudo sobre Veja Comer & Beber Cuiabá 2019