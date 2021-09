Marcas brasileiras lançam juntas 50 novas cervejas

Nesta quarta-feira (8), cinquenta novas cervejas chegam ao consumidor brasileiro ao mesmo tempo e com a mesma identidade visual. Trata-se do maior lançamento simultâneo do mercado nacional.

A ocasião é o Bitter Day, movimento organizado por marcas independentes do país. O objetivo da data é aproximar o estilo cervejeiro da escola inglesa do cliente brasileiro e mostrar que existem diversas variedades distintas da bebida que o consumidor muitas vezes não conhece. As cervejarias e brewpubs participantes do evento estão espalhados por dez estados do Brasil.

“Há cerca de dez anos, as cervejas artesanais vêm ganhando espaço no mercado brasileiro”, explica Vinicius Soares Cordeiro, um dos organizadores da ação. “Existem, no entanto, outros vários estilos que ainda não estão tão presentes e têm grande aderência ao clima e paladar do brasileiro, com muita refrescância.” Segundo ele, apresentá-las ao mercado nacional é uma forma de ampliar o repertório de quem já se interessa por cervejas artesanais e de trazer novos consumidores.

As cervejas lançadas hoje são de estilos leves, aromáticos e refrescantes, que se encaixam bem nos hábitos nacionais. São três os tipos colocados hoje no mercado: Ordinary Bitter, Best Bitter e Strong Special Bitter, todos de alta fermentação e cor acobreada. O teor alcoólico vai de 3,2% a 6,2%. Vinte cervejarias comercializarão os produtos online, o que facilitará as vendas e impulsionará a ação.