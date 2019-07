O cardápio apresenta carnes nobres em porções avantajadas para ser compartilhadas, reunindo amigos e familiares em torno daquela refeição que não tem hora para terminar. Essa é a proposta do Malta Beef Club, que alcança o bicampeonato na categoria com uma novidade: a inauguração de seu segundo endereço, no Leblon. A linguiça toscana com farofa na manteiga e molho à campanha (R$ 37,00) abre alas em grande estilo para treze cortes feitos com o gado da raça angus, famosa pelo seu alto grau de marmoreio. O porterhouse (R$ 179,00; 750 gramas) é um deles. Combina duas partes nobres do boi, o miolo do filé-mignon e o chorizo, mesclando sabores e texturas diferentes no mesmo pedido. Essa opção também está disponível na versão dry aged, processo de maturação que leva trinta dias, por R$ 250,00 (800 gramas), exclusividade da matriz no Jardim Botânico. Nos acompanhamentos já é sensação a francesinha do malta, guarnição com batata palha, mortadela italiana e ervilha (R$ 30,00), mas também tem arroz maluco (R$ 29,00), farofa de banana (R$ 30,00) e fritas da casa (R$ 28,00) para os mais tradicionais. Avenida General San Martin, 359, Leblon, ☎ 2323-6919 (75 lugares). 12h/0h (dom. até 19h; fecha seg.); Rua Saturnino de Brito, 84, Jardim Botânico, ☎ 3269-4504 (75 lugares). 12h/0h (dom. até 19h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

2º lugar – Esplanada Grill

Tradicional churrascaria à la carte, foi vencedora do COMER & BEBER por treze vezes. O farto couvert (R$ 40,00) é popular. Na sequência, a picanha bordon (R$ 135,00) tornou-se um hit da marca. Serve bem duas pessoas e pode ser acompanhada por farofa crisp (R$ 31,00) e arroz de carreteiro (R$ 40,00). A unidade na Zona Oeste dispõe de café da manhã e menu executivo, com vista para a Praia da Barra. Alguns pratos podem ter preços diferentes em cada unidade. Rua Barão da Torre, 600, Ipanema, ☎ 2239-6028 (60 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sex. e sáb. 12h/1h; dom. 12h/0h); Rua Professor Coutinho Frois, 10, Barra, ☎ 2494-2202 (120 lugares). 12h/0h (dom. e feriados até 23h). Aberto em 1988. Aqui tem iFood. $$$

3º lugar – Rubaiyat Rio

Com unidades na América Latina e na Espanha, a marca conquistou notoriedade pelos cortes selecionados da própria fazenda, em Dourados (MS). Acomodar-se na varanda com visão para a pista do Jockey Club faz parte da experiência. Clientes podem escolher partes nobres como o baby beef (R$ 128,00) e o tri-bone (R$ 392,00, para até quatro), que reúne entrecôte e filé-mignon no mesmo pedaço, guarnecido de batata suflê. Há ainda arroz biro-biro (R$ 31,00) e aspargos grelhados (R$ 37,00). O menu também oferece pratos com pescados e feijoada às sextas (R$ 98,00). Rua Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico, ☎ 3204-9999 (240 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sáb. 12h/0h; dom. até 18h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $$$