Maialini é eleito o melhor restaurante italiano de Campinas

1. Maialini Campinas 2019 zoom_out_map 1 /2 Fettuccine al funghi: pedida sai à R$ 60,00. (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Maialini Campinas 2019 zoom_out_map 2/2 Pesce e zucca: pescadocom purê de abóborae figos, por R$ 70,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

Foi durante um período de estudos e estágios na Itália que, em 2012, o chef e proprietário Nicholas Callejas decidiu ter um restaurante para revelar que a gastronomia de Parma, no norte da Itália, vai muito além do queijo e do presunto famosos. “Procuro trazer ingredientes que são comuns lá mas pouco conhecidos aqui e algumas receitas tradicionais também pouco difundidas no Brasil”, diz. Como entrada, por exemplo, ele propõe embutidos como culatello (R$ 21,00), speck (R$ 19,00) e mustella (R$ 16,00), além dos queijos taleggio (R$ 21,00) e stracchino (R$ 19,00) — as pedidas chegam com pão e legumes em conserva ou marmelada. Não é má ideia ficar só com as saborosas entradas e um dos drinques elaborados pelo bartender Ed Carneiro. O sophia, por exemplo, reúne xarope artesanal de gengibre, suco de limão, cachaça Sagatiba envelhecida e shrub de amora (R$ 23,00). A lista de pratos principais, porém, é igualmente atraente. Novidade, o pesce e zucca apresenta o peixe da estação selado no azeite mais purê de abóbora, figos caramelados, nozes tostadas e manteiga de damasco (R$ 70,00). Entre as massas, o fettuccine al funghi sai a R$ 60,00. O menu contempla ainda um caprichado tiramisu (R$ 29,00) para a sobremesa. Rua Emília Paiva Meira, 76, Cambuí, ☎ 2515-2738 (70 lugares). 12h/14h30 e 18h30/23h (sex. até 23h45; sáb. 12h/15h e 19h/23h45; dom. 12h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

2º lugar – Cantina Fellini

Na casa, que homenageia o cineasta Federico Fellini, o carro-chefe é o gnocchi alla carolina, feito com linguiça, catupiry e quatro molhos: sugo, napolitano, branco e pesto (R$ 99,00, para dois). Um menu adicional, com linha mais contemporânea, fica disponível nos jantares dos dias úteis e nos fins de semana e feriados. Nesse rol está o filé-mignon ao molho de alho negro com risoto de aspargo (R$ 76,00). Para o momento doce há pera marinada em vinho tinto (R$ 20,80). Avenida Coronel Silva Teles, 514, Cambuí, ☎ 3252-0845 (110 lugares). 11h45/15h e 18h45/23h30 (seg. jantar até 23h; sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/16h e 18h45/0h30; dom. 12h/16h30 e 18h45/23h). Aberto em 1988. $$$

3º lugar – Olivetto

A oferta de vinhos é um dos trunfos deste endereço de culinária italiana contemporânea. São mais de 900 rótulos na carta, muitos deles dispostos em prateleiras no salão do restaurante. Incluso nesta lista, o tinto chileno Perez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon 2015 (R$ 109,00) pode acompanhar o filé-mignon grelhado com cobertura de amêndoa e risoto de queijo grana padano (R$ 82,00). O camarão grelhado ao molho de couve e cogumelo fresco é servido com capelete na manteiga (R$ 109,00). Avenida Coronel Silva Teles, 843, Cambuí, ☎ 3294-8133 e 3294-8017 (140 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sex. jantar até 1h; sáb. 12h/16h e 19h/1h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2008. $$$