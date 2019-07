Baalbeck Delícias Árabes

Tradicional em Copacabana, o ponto na Galeria Menescal completa sessenta anos. Filha do fundador, o libanês José Chaachaa, Miriam serve esfihas e quibes (R$ 7,00 cada salgado) na companhia de nostálgicas garrafinhas de Mineirinho e Grapette (R$ 4,00). Entre as bebidas, o kombucha (R$ 15,00) é novidade. No almoço, são servidas receitas como trigo com frango, coberto por cebola frita (R$ 9,50 a meia-porção). Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 664, loja 17 (Galeria Menescal), Copacabana, ☎ 2255-4574 (20 lugares). 9h/20h (sáb. até 17h; fecha dom.). Aberto em 1959. Aqui tem iFood.

Cordillera

Com farinha importada da terra natal e receitas de família, a argentina Maria Eugenia Cimino comanda a produção de petiscos típicos em sua loja no shopping Città América. Empanadas (R$ 8,50 a unidade) ganham recheios como os da clássica salteña (carne, batata e ovo) e da boliviana (queijo e cebola caramelada, levemente apimentada). As opções de bebida vão do expresso (R$ 6,00) ao vinho em taça (R$ 21,00) de rótulos selecionados pela proprietária, que é sommelière. Avenida das Américas, 700, 1º piso (Città América), Barra, ☎ 3439-6829 (42 lugares). 10h/22h (sáb. até 20h; fecha dom.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Deli 43

Os artigos da parceria com a Pavelka, reduto de delícias na Região Serrana, passaram a dividir espaço com uma variada produção própria. No café da manhã, as dicas vão do pão na chapa com manteiga e bebida quente (R$ 11,50) a combos substanciosos. Croquetes, de carne, linguiça ou cogumelo, custam R$ 7,90 a unidade. O clássico sanduíche de linguiça no pão de leite (R$ 17,90) pode ganhar abacaxi grelhado ou cebola na chapa (R$ 5,00 cada opção). Rua João Lira, 97, lojas A e B, Leblon, ☎ 2294-1745 (86 lugares). 9h/23h; Rua Gonçalves Dias, 43, Centro, ☎ 2222-1163 (90 lugares). 10h30/18h30 (fecha sáb. e dom.). Aberto em 1999. Aqui tem iFood.

Rotisseria Sírio Libaneza

Endereço de uma das melhores esfihas da cidade (R$ 6,00 a unidade, nos sabores carne, queijo e verdura), a tradicional casa tem movimento incessante. Pelo mesmo preço sai o quibe, que pode acompanhar um refresco de caju (R$ 3,50) ou o suco de tangerina (R$ 9,00). A meia-porção de arroz com lentilha e duas caftas (R$ 32,00) é uma dica mais robusta. Um pequeno salão abriga clientes sentados, mas a maioria espalha-se nos dois balcões vizinhos. Largo do Machado, 29, lojas 16 a 19, 32 e 33 (Galeria Condor), Catete, ☎ 2205-2047 (24 lugares). 8h/23h (fecha dom.). Aberto em 1972. Aqui tem iFood.

Da Roberta

Chef renomada, Roberta Sudbrack deu os primeiros passos vendendo cachorro-quente a bordo de um trailer em Brasília. No Leblon, suas sugestões de comida de rua, feitas com insumos naturais de elaboração própria, passam pelo balcão sobre rodas da loja. O sanduíche de pastrami caseiro, queijo e mostarda custa R$ 36,00. Na seção de “dogs”, o sudpan (R$ 27,00) leva salsicha frankfurt, fondue de queijo, repolho mantecato e páprica picante no pão brioche. Para beber, tem mate orgânico com bolhas (R$ 10,00). Rua Tubira, 8-A, Leblon, ☎ 2239-1103 (40 lugares). 12h/21h (sex. e sáb. até 23h; dom. 15h/23h; fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Focaccia

Dentro das lojas da Livraria da Travessa, tem dezenove sanduíches com o pão italiano que a batiza. O ostuni (R$ 32,50) traz rosbife, queijo de cabra e cebola-roxa caramelada, enquanto o ravello (R$ 28,50) leva peito de peru, mussarela italiana, tomate e rúcula. A seção de bebidas vai do expresso (R$ 5,50) ao vinho em taça (a partir de R$ 22,00). Shopping Leblon, Leblon, ☎ 3875-3264 (20 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h); Rua Sete de Setembro, 54, Centro, ☎ 2224-5073 (50 lugares). 9h/20h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2006. Aqui tem iFood.

Seu Vidal

Na matriz, em Copacabana, há um trailer no salão. Lá ou no quiosque de praia da Barra, o menu elenca sanduíches como o hambúrguer com maionese, queijo brie, crispy de presunto de Parma e cebola caramelada (R$ 35,00) e o de picanha defumada, provolone gratinado e molho à base de tomate e pimentões na ciabatta (R$ 30,00). A lista de bebes tem sucos, cerveja de rótulo próprio (R$ 13,00, 355 mililitros) e coquetéis. Rua Ronald Carvalho, 275, loja A, Copacabana, ☎ 3439-7719 (30 lugares). 17h/0h (sex. até 1h; sáb. 15h/1h; dom. 15h/0h; fecha seg.); Avenida Lúcio Costa, quiosque 30, Barra, ☎ 99575-4546 (70 lugares). 10h/23h (sex. até 0h; sáb. 8h/0h; dom. 8h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.