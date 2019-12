L’Ô Restaurante é o melhor variado/contemporâneo de Fortaleza

1. L’Ô Restaurante comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /4 Filé-mignon recheado de cogumelos ao molho de vinho tinto: chega à mesa guarnecido de tortelli de queijo brie e castanhas (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. L’Ô Restaurante comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /4 Sirigado e camarões com crumble de coco e stick de tapioca: um dos destaques do menu (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. L’Ô Restaurante comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3 /4 Capelete de lagosta ao molho de aipo, requeijão e abóbora: R$ 59,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. L’Ô Restaurante comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 4/4 Para encerrar a refeição: tarte de maçã com crumble de iogurte e mel (Lígia Skowronski/VEJASP)

Doze anos atrás, quando o catalão Agustín Herrero e sua mulher, a paulista Cecilia Seligmann, decidiram abrir um restaurante na antiga região portuária da cidade, a expectativa era que a área se firmasse rapidamente como um polo de cultura e lazer e atraísse muita gente. Infelizmente, o fluxo de pessoas ainda deixa a desejar. Mas isso não impediu que o L’O trilhasse uma história de sucesso e amealhasse prêmios de VEJA COMER & BEBER ano após ano. Os fregueses são recebidos em um amplo salão, com pé-direito alto e mezanino — a decoração de bom gosto inclui quadros, plantas e lustres suntuosos. Também é atributo do lugar a equipe de salão, cordial e eficiente, como deve ser. Mas, sem dúvida, são as receitas do chef Junior Souza que conquistam os paladares e motivam os clientes a voltar outras tantas vezes. Renovado de tempos em tempos, o cardápio, de pegada contemporânea, agora traz o capelete de lagosta ao molho de aipo, requeijão e abóbora (R$ 59,00) entre as sugestões de entrada. O mesmo crustáceo grelhado, acompanhado de um creme feito com três tipos de cogumelo, estrela um prato principal escoltado por arroz negro (R$ 129,00). Ainda na seara dos pescados, há um sirigado com camarões na manteiga, risoto de espinafre e coco (R$ 98,00). Para quem prefere carne vermelha, o chef propõe o filé-mignon recheado de cogumelos ao molho de vinho tinto, que chega à mesa guarnecido de tortelli de queijo brie e castanhas (R$ 79,00). Às quintas e sextas, no almoço, o menu executivo, composto de entrada, prato principal e sobremesa, custa R$ 59,50. Avenida Pessoa Anta, 217, Praia de Iracema, ☎ 3265-2288 (140 lugares). 19h/23h30 (qui. e sex. também 12h/15h; fecha dom.). Aberto em 2008. $$$

2º lugar – Oui Bistrô

Com acolhedor salão à meia-luz, tem cardápio variado com notável influência francesa. Elaborado pelo chef Gilvan Lopes, o menu sugere entradas como o mil-folhas de caranguejo e castanha-de-caju ao pesto vermelho (R$ 38,00). Para continuar, o badejo ao brie com molho de abacaxi e hortelã chega à mesa ladeado de risoto de alho-poró (R$ 79,00). Para harmonizar, 180 rótulos de vinho sugeridos pelo sommelier Roberto Rufino descansam na adega. Rua Nunes Valente, 1100, Aldeota, ☎ 3268-4141 (90 lugares). 12h/15h30 e 19h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. só almoço 12h/16h; seg. só jantar). Aberto em 2009. $$$

3º lugar – Zoi Restaurante

Às margens da Lagoa do Colosso, a casa tem cardápio de inspiração mediterrânea. São exemplos disso receitas como a lagosta flambada e escoltada por espaguete e gremolata (R$ 96,00) e os tentáculos de polvo com mix de batatas, molho de iogurte e páprica (R$ 65,00). Rua Hermenegildo Sá Cavalcante, s/nº, Edson Queiroz, ☎ 98160-0088 (100 lugares). 12h/0h (dom. até 19h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016. $$$

