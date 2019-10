La Varenne é o melhor restaurante de Curitiba segundo VEJA COMER & BEBER

1. La Varenne comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 1 /3 Supreme de codorna: acompanha cuscuz marroquino de legumes (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. La Varenne comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 2 /3 Steak tartare com chips de batata: clássico da casa (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Vieiras grelhadas com fregol - LA VARENNE - CURITIBA zoom_out_map 3/3 Fregola com vieiras, trufa negra e parmesão: R$ 156,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

Para quem aposta na ideia de que shopping e alta gastronomia não combinam, o La Varenne é uma retumbante exceção à regra. Vizinho à praça de alimentação do Pátio Batel, ele acaba de engordar a sua lista de conquistas. Além de repetir o prêmio de melhor variado da última edição, alcança o título de campeão da cidade e vê o comandante de sua cozinha, Felipe Miyake, ser eleito o chef do ano. Na receita de sucesso da marca, a competência de Miyake é reforçada por outros ingredientes. Eles aparecem de maneira clara no ambiente sofisticado, em um serviço discreto e eficiente, uma adega de respeito (252 rótulos de 25 países) e um menu que mescla, de forma harmoniosa, referências das culinárias francesa e italiana. Sem abdicar de preparos clássicos, como o steak tartare, servido com chips de batata (R$ 49,00), o restaurante sempre traz novidades com pitadas criativas. Numa delas, a fregola, uma massa típica da Sardenha, chega à mesa com vieiras, trufa negra e parmesão (R$ 156,00). Em outra opção, menos tradicional, a codorna ao perfume de tomilho vem acompanhada de cuscuz marroquino de legumes (R$ 89,00). Bem adaptado aos diversos anseios do público do shopping, o La Varenne mantém quatro propostas de almoço executivo (de R$ 60,00, a vege-tariana, a R$ 89,00), com entrada, prato e sobremesa, e uma fórmula diurna de salada, grelhado, molho e guarnição nos fins de semana (R$ 100,00). Quem chega sem pressa, no jantar de segunda a quarta, pode solicitar o menu confiança (cinco a onze etapas, com preço sob consulta). Shopping Pátio Batel, ☎ 3044-6600 (134 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. 12h/15h30 e 19h/23h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2014. $$$$

Restaurante Durski (2º lugar como melhor da cidade, 3º lugar em variado/contemporâneo)

Neste sofisticado endereço comandado por Junior Durski (também do Madero) o cardápio valoriza sabores eslavos. Para começar, o couvert é composto de broa, goulash, entre outros complementos (R$ 30,00). Na etapa principal, brilha o carré de cordeiro grelhado a lenha e servido com farofa de vagem e maionese de batatas (R$ 100,00). A adega acomoda mais de 2.500 rótulos, com preços que partem de R$ 39,00, caso do português Convento da Serra 2017. Avenida Jaime Reis, 254, São Francisco, ☎ 3225-7893 (40 lugares). 19h30/22h30 (sáb. 12h/15h e 19h30/22h30; dom. só almoço 12h/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1999. $$$$

Nomade (3º lugar como melhor da cidade, 2º lugar em variado/contemporâneo)

Dentro do hotel Nomaa, o restaurante é comandado por Lênin Palhano. Cuidadoso com os ingredientes de suas receitas, o chef prioriza itens locais e orgânicos, de pequenos produtores. O cardápio tem pratos como o cordeiro com raízes e molho de queijo de cabra (R$ 105,00), que pode ser precedido pela carne de onça com crocante de pão e ovo de codorna (R$ 45,00, seis unidades), famoso snack da casa. No almoço, de segunda a sexta, há menu executivo (R$ 69,00 com entrada, principal e sobremesa). Rua Gutemberg, 168, Batel, ☎ 3087-9510 e ☎ 3087-9595 e ☎ 3087-9505 (66 lugares). 12h/14h30 e 19h30/23h. Aberto em 2015. $$$$

