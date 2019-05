A Joelson Peixaria está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Na Joelson, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 54,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Salada especial, caldo de piranha e pasteis de pintado e bacalhau

– Prato principal: Sequência de peixe: arroz, pirão, farofa de banana, mojica de pintado, filé de pintado frito, ventrecha de peixe pacu frito, peixe pacu assado recheado com farofa de couve e piraputanga recheada com cebola na manteiga, todos servidos sem espinha

– Sobremesa: Doces regionais (à escolha do cliente, entre as opções no cardápio da casa)

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para caipirinha ou copo de suco.

JOELSON PEIXARIA. Avenida Antártica, 203, Santa Rosa, 3626-1778. Horário do menu: todos os dias no almoço, das 11h às 14h30.