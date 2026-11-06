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Brasil, Gastronomia

Jimmy Ogro e Leo Paixão se reúnem em congresso gastronômico

Evento em Santa Catarina reúne mais de 80 palestrantes e feira aberta ao público

Por Giovanna Fraguito 6 nov 2026, 17h28
Jimmy Ogro e Leo Paixão
Jimmy Ogro e Leo Paixão (Reprodução/Instagram)
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Jimmy Ogro e Leo Paixão se reúnem em congresso gastronômico Priorize VEJA no Google

O chef e apresentador Jimmy Ogro é um dos destaques da sexta edição do Congresso Brasileiro de Gastronomia Entre Nós, que acontece entre este sábado, 7, e terça-feira, 10, em Itajaí, Santa Catarina. Conhecido por suas participações na televisão, ele comandará uma palestra sobre carne suína e participará de uma aula-show de churrasco no encerramento do evento. Também estão confirmados nomes como Leo Paixão, Dayse Paparoto, Lucas Corazza, Katia Barbosa e Saulo Jennings. Ao todo, serão mais de 80 palestrantes reunidos para discutir os rumos da gastronomia brasileira, da valorização de ingredientes regionais ao uso da inteligência artificial nas cozinhas.

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Criado em 2021, em Lages, com o nome Congresso Raízes, o encontro chega à sexta edição com uma programação ampliada. Além das palestras, haverá uma competição entre profissionais e estudantes de gastronomia da América Latina, com Giovanna Grossi e Rubens Catarina entre os jurados. O vencedor ganhará um curso de gastronomia à base de vegetais na Le Cordon Bleu. Outro destaque é o Jantar Magno, marcado para sábado, 7, com menu harmonizado preparado por seis chefs convidados, entre eles Lênin Palhano e Nuno Nobre.

A programação também inclui uma feira gratuita com mais de 100 produtores e marcas, além de um festival gastronômico com pratos de 30 a 55 reais. Já as aulas e palestras do congresso acontecem nos dias 9 e 10, com ingressos a partir de 395 reais para um dia de participação. O evento será realizado no Centreventos de Itajaí.

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