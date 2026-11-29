A partir do projeto À Brasileira, que promove uma imersão na gastronomia do Brasil, a chef Janaína Torres foi contemplada com o La Liste Special Award 2027, do Community Spirit Award. A premiação funciona como um guia gastronômico dos melhores estabelecimentos no mundo. É a primeira vez que um brasileiro consegue espaço nesta categoria.

A proposta surgiu a partir da curiosidade de Janaína de conhecer mais sobre a cultura alimentar do Brasil. “Percebi que havia muito ainda a reconhecer e a compreender. Tendo as histórias migratórias que ocorreram no País como ponto de partida, onde todas as outras influências se assentaram, cheguei ao nome do projeto. É o mundo todo ‘À Brasileira’”, explica.



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Iniciado em 2016, o projeto de pesquisa atuou em escolas da rede pública de São Paulo. Janaína ficou à frente da responsabilidade de alterar o cardápio das instituições de ensino. A ideia é apresentar como os hábitos alimentares, a transformação social e educação fazem parte da culinária do país. “É um trabalho de pesquisa que se inspira na cozinha milenar brasileira e atravessa a história, trazendo a chegada de outros povos do mundo e todas as contribuições migratórias”.

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Reconhecimento lá fora

À Brasileira já passou pela Ásia, Europa e América Latina. Ao todo, mais de 50 cidades ao redor do mundo. Em cada local, ocorreu uma troca direta entre cozinheiros locais, através de mentorias e consultorias, para ampliar o conhecimento. Agora, ganhou destaque em uma das principais premiações do mundo, em Paris.

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“Este é um reconhecimento que tem a ver com gente, com comunidade, com pesquisa, alimentação educacional, preservação e valorização das nossas tradições milenares e migratórias. Ele reconhece um trabalho que diz muito sobre nós que habitamos o Brasil como povo, sobre como comemos e vivemos no cotidiano”, explica.

Os próximos passos da chef? Seguir espalhando a cultura brasileira, conhecendo famílias, histórias e sabores que fazem o país ser quem ele é. “Crio um fio energético sem fim, onde a esperança alimenta a alma. Quero que a gente continue colaborando para que possamos seguir vivendo “À Brasileira”.

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