Os monitores nas paredes lembram aqueles de aeroporto, mas, no lugar dos horários de voo, exibem cervejas especiais. A senha do wi-fi, #30torneiras, remete ao maior orgulho do endereço, na Praça da Bandeira. Sugestões da vez plugadas nas três dezenas de bicos também são listadas na conta do Instagram, com a descrição de tipos, rótulos, graduação alcoólica e preços. No ambiente de luz baixa, ouve-se o rock de bandas como Kings of Leon, The Hives e The Black Keys. Growlers, camisetas e outros objetos temáticos estão à venda em um canto do salão. A seleção de barris, que o júri de COMER & BEBER leva ao alto do pódio pela segunda vez, é notável. Têm lugar garantido marcas de produção própria como a Blank Mind Monk, pilsen leve e saborosa, fiel à receita checa do estilo (de R$ 6,00, 100 mililitros, a R$ 48,00, 1 litro). Uma linha de cervejas envelhecidas, a exemplo da rauchbier Rum on Fire (R$ 9,00 a R$ 81,00), foi lançada pela Hop Lab em 2019. Outra pedida atraente, a IPA Hammeredhead, da gaúcha Narcose, ganha preços que variam de R$ 10,00 (100 mililitros) a R$ 89,00 (1 litro).

Entre as sugestões para acompanhar os bebes, há o hambúrguer feito com blend suíno mais bacon, queijo, tomate assado, cebola caramelada na cerveja Stout e maionese de ervas no pão brioche (R$ 36,00, com porção de chips de aipim). Mais uma dica: na dúvida, peça a tábua com cinco cervejas à escolha, em copos de 100 mililitros — o preço cobrado é o de cada bebida nesse volume. Rua Barão de Iguatemi, 292, Praça da Bandeira, ☎ 3217-1146 (60 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

2º lugar – Yeasteria

Vende cerca de 350 rótulos de cerveja. Da curadoria de Paulo Mello, dono e sommelier, são pinçadas raridades como a Accidental Jedi (R$ 47,90, 330 mililitros), da espanhola Edge Brewing Barcelona, uma triple IPA com 10,9% de álcool. Nas oito torneiras da casa costumam aparecer com frequência os chopes weiss e red ale da cervejaria Old School, de Niterói (R$ 10,00 cada um). Para comer, tem porção de coxinha (R$ 32,00, oito unidades), com mostarda ao curry, e hot costela (R$ 31,50), cachorro-quente com duas linguiças de costela angus, queijo gouda e cebola crocante. Rua Pereira Nunes, 266, Tijuca, ☎ 3577-8698 (80 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

3º lugar – Brewteco

Juntas, as três unidades somam 66 torneiras, a maior parte delas plugada em rótulos de cervejarias fluminenses. O chope da casa, produzido pela Penedon, está sempre lá, em versões como a Traçado, uma american IPA (R$ 12,00, 300 mililitros). Com o nome de buraco quente, o pão francês recheado de costela bovina desfiada e requeijão, coberto por mussarela gratinada, sai a R$ 29,00. Ele vem acompanhado de batata rústica e molho aïoli. Nas zonas Oeste e Norte há shows quinzenais de samba de raiz (domingo) e de blues (terça). Rua Dias Ferreira, 420, Leblon, ☎ 3217-8280 (12 lugares). 10h/0h (qui. a sáb. até 1h; dom. a partir das 15h30); Avenida Maracanã, 782, Tijuca, ☎ 3596-6270 (120 lugares). 17h30/0h (qui. e sex. até 2h; sáb. 15h30/2h; dom. 15h30/0h). Mais um endereço. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.