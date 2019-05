No amplo cardápio do Haru Oriental, as novidades estão destacadas com um selinho. Elas são fruto de um workshop ministrado anualmente pelo chef e sushiman Vinicius Kikuti à equipe do restaurante. Figura entre os estreantes a dupla de jow de atum com foie gras e figo maçaricado (R$ 33,00), que também integra o combinado premium (R$ 189,00 e R$ 349,00, com doze e 24 peças, respectivamente). Nas noites de sexta e sábado, o lugar funciona como ponto de encontro antes da balada. Nessas ocasiões, os jovens frequentadores são acolhidos pelo som de DJs (lounge e house music) e costumam abrir a festa com drinques à base de gim-tônica. Rua Senador Vilas Boas, 94, Popular, ☎ 3027-7171 (150 lugares). 18h30/1h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2009. $$$

2º lugar: Japô Casa

Quadros com referências à cultura japonesa pontuam o ambiente intimista, que tem iluminação baixa. À frente da cozinha está o chef Edilson Cavalcante, que trabalhou em endereços do bairro paulistano Liberdade, conhecido por concentrar a comunidade oriental. Ele e a equipe preparam pratos como a entrada usuzukuri de salmão (R$ 48,00) e o takikomi, um risoto de camarão com molho dashi, cogumelos e legumes (R$ 70,00). O rodízio chamado japô clássico custa R$ 87,00 e inclui 36 itens, a exemplo de ceviches, niguiris de salmão e teppan yakis variados. Para acompanhar, a sugestão da casa é a caipirinha de saquê com frutas variadas (R$ 24,00). Gentileza bem-vinda, o local não cobra taxa de rolha. Rua João Bento, 132, Quilombo, ☎ 3623-3003 (60 lugares). 18h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2004. $$$

3º lugar: Santô Oriental

Mais de cinquenta opções de pratos da culinária oriental estão listados no cardápio. Entre as sugestões frias estão o tuna teriyaki, composto de grossas fatias de atum selado, crumble de farinha panko e molho teriyaki de frutas vermelhas (R$ 39,00). Já entre as receitas quentes encontra-se, por exemplo, o salmão honey dijon, no qual a posta do peixe é grelhada com mostarda de Djion mais mel e guarnecida por farofa de farinha panko, espaguete de legumes e shimeji (R$ 58,00). Por R$ 110,00, pode-se optar pelo rodízio, no qual sushis, sashimis e alguns pratos quentes são servidos à vontade. Para arrematar, o kulfi é uma sobremesa que reúne sorvetes de pistache e de baunilha com calda de caramelo (R$ 19,00). Rua Buenos Aires, 452, Jardim das Américas, ☎ 3027-1858 e 99973-4004 (70 lugares). 18/23h. Aberto em 2016. $$$

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

