Há seis décadas a clientela, que começa a chegar às 5h30 ao modesto salão do Eulália e Família só faz crescer. O público é atraído pelos famosos bolinhos de arroz, que a matriarca Eulália da Silva Soares, 85 anos, e familiares principiam a preparar na manhã do dia anterior. Os grãos são colocados de molho logo cedo e triturados à tarde. O fubá de arroz, então, é reunido a angu de mandioca e açúcar e descansa até as 3h30 do dia seguinte, quando recebe a adição de fermento, manteiga, sal, canela e coco ralado. Os bolinhos de arroz, assim como os de queijo e as chipas, são assados em forno a lenha, à vista dos clientes. Cada um custa R$ 3,00. Por mais R$ 3,00, podem ser consumidos à vontade café, chá e chocolate quente. Rua Professor João Félix, 470, Lixeira, ☎ 3624-5653 (100 lugares). 5h30/10h (sáb., dom. e feriados até 11h; fecha seg., qua. e sex.). Aberto em 1958.

2º lugar – Bolo de Arroz & Companhia

Agora ocupa também uma casa ampla no Jardim Cuiabá, que segue a proposta de celebrar as tradições cuiabanas. Prova disso é o carro-chefe da marca: o bolo de arroz (R$ 3,00) que, assado em forminhas, fica crocante por fora e macio por dentro. Outras pedidas de sucesso são o bolo de queijo (R$ 3,00) e o anel de polvilho frito (R$ 5,00). O biscoito francisquito, o casadinho, o sequilho e a broa de milho também são comercializados em potes (R$ 79,00 o quilo). Uma novidade do novo endereço? A oferta de atendimento no sistema de drive-thru. Rua General Ramiro de Noronha, 197, Jardim Cuiabá, 3321-1872 (60 lugares). 7h/20h (sáb., dom. e feriados até às 12h); Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá. Não tem telefone (20 lugares). 7h/19h (sáb. até 12h; fecha dom.). Mais um endereço. Aberto em 2000.

3º lugar – Chá com Bolo Cuiabano da Tia Fran

A cuiabana Francisca da Costa Meira Silva aprendeu com os pais as receitas que oferece aos clientes. Ela acompanha de perto a produção dos quitutes e também não é raro encontrá-la ao balcão, recebendo a clientela. Entre as pedidas do cardápio, o bolo de arroz crocante, assado em forminhas, é o que mais sai, seguido pelo bolo de queijo (R$ 3,00 a unidade de cada um). O mexidinho é novidade no menu: reúne ovo, cebola, cebolinha, presunto e queijo e vem acompanhado de pão francês (R$ 7,00). Para beber, café coado e chá de capim-cidreira são oferecidos como cortesia. Avenida Senador Metelo, 1909, Jardim Independência, ☎ 3321-9204 (144 lugares). 7h/10h e 15h/18h (sáb. e dom. só 6h/12; fecha seg. e ter.). Aberto em 2011.

