El Tranvía assa as melhores carnes de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

1. El Tranvia Campinas 2019 zoom_out_map 1 /3 Assado de tiras: pedida serve duas pessoas e sai a R$ 104,90; 750 gramas (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. El Tranvia Campinas 2019 zoom_out_map 2 /3 Bife uruguaio: parte nobre do bife ancho sai a R$ 109,00, 350 gramas (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. El Tranvia Campinas 2019 zoom_out_map 3/3 Antes dos pratos principais, vale a pena o couvert: uma cesta de pães variados com uma porção de linguiça de chouriço e duas miniempanadas de carne, mais manteiga e uma levíssima maionese (Lígia Skowronski/VEJASP)

Quem frequenta o lugar com regularidade percebe que há novidades. As toalhas brancas, por exemplo, foram substituídas por jogos americanos. As mudanças, felizmente, não chegaram à parrilla. Um dos segredos seguidos à risca por ali é mantê-la a 400 graus — um termômetro está sempre por perto para garantir isso, mas a sensibilidade do churrasqueiro também ajuda: quando não é possível manter a mão a 5 centímetros da grelha por mais de cinco segundos, está na hora de colocar a carne na grelha. Os cortes vêm do Uruguai, da fazenda do grupo La Tregua, nascido em São Paulo e que conta com mais três restaurantes dedicados à especialidade. Antes de ir a eles, porém, vale a pena se deter no couvert: pães variados chegam na boa companhia de uma porção de linguiça de chouriço e duas miniempanadas de carne que desmancham na boca, mais manteiga e uma levíssima maionese (R$ 18,90 por pessoa). Das carnes, têm boa saída o bife uruguaio (R$ 109,00; 350 gramas), parte nobre do bife ancho, e o assado de tira (R$ 104,90; 750 gramas), suficiente para dois. Também dá para dividir guarnições como o arroz biro-biro (R$ 23,90), que são cobradas à parte. A torta negra, um bolo de chocolate recheado com doce de leite uruguaio servido com sorvete de creme (R$ 29,50), pode encerrar os pedidos. Shopping Iguatemi, ☎ 3294-1345 (130 lugares). 11h30/23h (sáb. até 23h30; dom. até 22h30). Aberto em 2013. $$$

2º lugar – Pobre Juan

Na rede paulistana com sotaque argentino a refeição pode começar com as croquetas de jamón, bolinhas com bechamel, presunto espanhol e parmesão (R$ 22,90, dez unidades). O bife de tira (330 gramas de picanha) sai da parrilla a R$ 98,40. Batatas suflê (R$ 29,40) estão entre os acompanhamentos possíveis, solicitados à parte. Numa área do menu destinada a cortes para compartilhar, o gran vacío (550 gramas de fraldinha) inclui duas guarnições (R$ 169,40, para dois). Galleria Shopping, ☎ 3199-0265 (120 lugares). 12h/15h e 19h/22h30 (sex. almoço até 16h e jantar até 23h20; sáb. 12h/23h20; dom. 12h/21h). Aberto em 2012. $$$

3º lugar – O Matuto

Os preços variam nas quatro unidades, que atendem no sistema de rodízio. No restaurante do Shopping Parque das Bandeiras, ele custa R$ 59,90 por pessoa. O valor sobe para R$ R$ 67,90 nos endereços do Jardim Leonor e da Vila João Jorge, e vai a R$ 77,90 no Taquaral. Em todas as casas, shoulder steak e bife ancho constam entre os cortes preferidos dos clientes. Às quintas, há um reforço nas opções de cordeiro (exceto na unidade do shopping). Além de paleta e carré, tem pernil, picanha, baby beef e linguiça de ovino. Rua Luiz Otávio, 651, Taquaral, ☎ 3256-8689 (280 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (dom. só almoço 11h30/17h). Mais três endereços. Aberto em 1997. $$