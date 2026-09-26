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Gastronomia

É uma brasa: após anos de técnicas high-tech, a cozinha dá novo sentido a um elemento básico

Ele é usado pelo homem há 1,5 milhão de anos: grelhar, assar e defumar virou ciência

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 08h00
PIROTECNIA - O sueco Knystaforsen: ceia em torno da fogueira numa floresta
PIROTECNIA - O sueco Knystaforsen: ceia em torno da fogueira numa floresta (@knystaforsen/Instagram)
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A fama de melhor parrillero do mundo não veio à toa para Bittor Arginzoniz. O chef autodidata, de 66 anos, se tornou a principal referência quando o assunto é grelhar — mas o que faz no seu Asador Etxebarri, no vilarejo de Axpe, no País Basco, está longe do velho e bom churrasco. No restaurante, controla distância, intensidade, madeira e tempo de cocção, usando diferentes tipos de lenha e utensílios criados por ele próprio. Camarões de Palamós, peixes inteiros e chuletas passam pela brasa. Pratos que tradicionalmente não seriam grelhados, como caviar, também recebem fumaça para ganhar novas camadas de sabor. Uma refeição por lá não sai por menos de 300 euros (o equivalente a 1 700 reais), sem bebidas. Não faltam clientes dispostos a provar as iguarias nas quais o fogo é protagonista.

Depois de anos em que a alta gastronomia buscou um refinamento quase científico com a culinária molecular, a churrasqueira voltou a ocupar lugar de destaque. Não como volta ao passado, mas impondo-se como uma ferramenta de precisão: lenha, carvão, fumaça, cinza, calor residual e até o tipo de madeira passam a ser tratados como diferenciais capazes de redefinir uma miríade de ingredientes familiares. Elemento dominado pelo homem há 1,5 milhão de anos, o fogo renova assim seu valor na alta gastronomia.

PARRILLERO - O chef basco Bittor Arginzoniz: sabores muito além do churrasco
PARRILLERO - O chef basco Bittor Arginzoniz: sabores muito além do churrasco (./Divulgação)

O incensado Guia Michelin pôs recentemente “brasa, fumaça e chama” entre as grandes tendências de 2026, enaltecendo chefs que exploram madeira, pedras quentes, brasas e carvão. Arginzoniz já faz disso uma ciência particular há mais de três décadas. A novidade é a multiplicação de seguidores. Admirador do parrillero basco, Rodrigo Aguiar importa parte dessa filosofia para o Casa Rios, em São Paulo. “Dentro do restaurante, o fogo representa um ingrediente”, enfatiza o chef. “Não é só um meio de cocção, ele agrega como tempero. Trocamos uma especiaria por grelhar no fogo e é a maneira como atingimos notas diferentes de sabor.” A casa organiza seu cardápio em torno de lenha, brasa e defumação, aplicadas a iguarias brasileiras como milho, mandioca, porco e coxinha. Até a sobremesa entra na brincadeira: a torta de queijo de ovelha é assada na lenha e servida com goiabada preparada no fogo e especiarias amazônicas. “É um restaurante à base do produto e da transformação do fogo”, diz o chef.

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Outros restaurantes pelo mundo comprovam que o conceito vai muito além da carne. Em Singapura, o Burnt Ends trabalha com ostras sobre a brasa e manteiga de ouriço-do-mar, enquanto o Knystaforsen, na Suécia, realiza ceias em torno de uma fogueira na floresta. Em comum, essas casas têm a ideia de que cozinhar dessa forma não significa meramente colocar um alimento sobre a grelha: é preciso dominar a intensidade do calor, escolher a madeira adequada, controlar o tempo e explorar os efeitos da fumaça, da brasa e até das cinzas.

LENHA - A onda quente: ostras grelhadas do Burnt Ends, em Singapura (à esq.), cogumelos do Knystaforsen (ao centro) e torta de queijo de ovelha e goiabada da Casa Rios
LENHA - A onda quente: ostras grelhadas do Burnt Ends, em Singapura (à esq.), cogumelos do Knystaforsen (ao centro) e torta de queijo de ovelha e goiabada da Casa Rios (@burntends.sg/instagram; @knystaforsen/instagram; @casariosrestaurante/Instagram)
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Depois de décadas de fascínio pela culinária high-tech, é uma guinada curiosa. Nos anos 1990 e 2000, a cozinha de vanguarda, com o espanhol El Bulli, de Ferran Adrià, como grande símbolo, levou a gastronomia a um universo de espumas, nitrogênio líquido, desconstruções e equipamentos de precisão. Agora, a chama reaparece para reclamar seu lugar no topo da pirâmide gastronômica. A diferença é que ela volta acompanhada de conhecimento técnico acumulado: o fogo ancestral é tratado quase como uma ferramenta de laboratório.

Para Will Guidara, restaurateur americano e um dos fundadores do grupo Make It Nice, que opera restaurantes como o Eleven Madison Park e o NoMad New York, essa alternância faz parte da própria dinâmica da gastronomia. “A moda dos restaurantes funciona como um pêndulo que oscila de um lado para o outro”, disse ele a VEJA em passagem recente pelo Brasil. “Há épocas em que as pessoas querem comida inovadora, e depois vêm períodos em que se sentem atraídas por uma gastronomia que volta ao básico e desperta sensação de conforto”, afirma Guidara. Talvez a novidade esteja aí: o uso do fogo não está em alta porque a alta gastronomia desistiu de inovar, mas pelo fato de que até o elemento mais primitivo da cozinha ainda pode evoluir — e nos deliciar.

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Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014

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