Espetos & Crepes

Aberto até às 5 da manhã no fim de semana, o bar é bem popular entre os jovens no pósbalada, em busca dos famosos espetinhos. Os de carne (R$ 4,90 a unidade) e os de medalhão de frango (R$ 7,50 a unidade) são os que têm mais saída. Eles chegam à mesa com uma porção de farofa. O vinagrete, caso o cliente queira, sai por R$ 2,00. Para beber, é popular o chope Devassa (R$ 6,50, 300 mililitros). Rua Comendador Francisco Pedreira, 131, Chame- Chame, ☎ 3247-9625 (240 lugares). 17h30/2h (qui. a dom. até 5h). Aberto em 2004.

Ponte Aérea

No salão amplo, as cervejas estupidamente geladas entretêm a boemia. Entre os rótulos em garrafas de 600 mililitros, há Skol (R$ 7,00) e Budweiser (R$ 12,50). Na ala dos destilados, as roskas com frutas da época (R$ 16,00) merecem atenção. Para forrar o estômago, peça a porção de picanha ao alho e cebola (R$ 89,00) ou a chapa mista (R$ 65,00), com picanha e fumeiro mais porções de arroz, vinagrete, feijão-fradinho e farofa. Rua São Paulo, 404, Pituba, ☎ 3346- 1200 (300 lugares). 11h/1h. Aberto em 1992.