Do jacaré a ovo de mil anos: pratos inusitados para se provar pelo Brasil
Coluna GENTE lista opções pouco convencionais para quem busca experiências gastronômicas diferentes
Formigas. Vísceras com sangue coalhado. Ovos cuja “data de validade” já ficou para trás há muito tempo. À primeira vista, essas iguarias dificilmente despertariam o apetite de alguém. No entanto, pratos exóticos vêm ganhando espaço em restaurantes badalados, onde ingredientes pouco convencionais são transformados em experiências gastronômicas. A seguir, a coluna GENTE reúne um roteiro para quem está disposto a sair da zona de conforto e experimentar sabores que desafiam o paladar — e, em alguns casos, a coragem.
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Ovo Milenar – Hi Pin Shan
Localizado na Vila Olímpia, em São Paulo, o restaurante chinês Hi Pin Shan serve uma quantidade generosa de delícias vindas do outro lado do mundo. Em meio a um cardápio recheado de pratos preparados com ingredientes tradicionais, como porco, lula e tofu, um deles chama a atenção: o Ovo Milenar. Preparado com diferentes tipos de ovos, como os de pato, galinha e ganso, o alimento passa meses em processo de conservação em uma mistura de ingredientes como argila, cal, amido de arroz e sal. O processo transforma o pídàn, nome chinês do ovo, que ganha uma clara escura como a noite e uma gema de tom esverdeado. Devido ao sabor forte, a iguaria costuma ser cortada em pedaços e servida com molhos e acompanhamentos como shoyu, gengibre em conserva e vinagre de arroz, entre outros ingredientes. Caso queira experimentar, ele sai por R$ 28 a unidade e R$ 96 quando misturado com tofu cru e alho.
Formiga Saúva – Banzeiro
Inspirado na culinária amazônica, o Banzeiro reúne em seu cardápio diferentes ingredientes oriundos da floresta que domina o Norte do Brasil. Mas nenhum deles chama tanta atenção quanto a formiga saúva, também conhecida como tanajura. A iguaria faz parte da tradição alimentar de diferentes povos indígenas da Amazônia, com registros de seu consumo anteriores à chegada dos portugueses. Em uma tentativa de valorizar a história da gastronomia amazônica, o Banzeiro serve a saúva acompanhada de espuma de mandioquinha, em um aperitivo que custa R$ 30. Para completar a experiência, o restaurante, com unidades em Manaus e São Paulo, também oferece o Saúva Fresh, drinque preparado com cachaça infusionada com formiga saúva, vendido por R$ 47.
Jacaré – Casa do João
Situado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o restaurante Casa do João oferece diversas opções de pratos à base de jacaré, animal comum na região, marcada pela presença do Pantanal. A carne, tradicional na culinária sul-mato-grossense, é servida grelhada, frita e até em formato de ceviche. Os preços variam de R$ 106,90, pela entrada de cauda de jacaré acompanhada de farofa e salsinha, a R$ 320, pela mojica, caldo típico do Centro-Oeste preparado com jacaré e mandioca amarela, que serve até três pessoas.
Tubarão com Manga – Tantra
Conhecido como o lar das comidas exóticas de São Paulo, o Tantra reúne em seu cardápio uma série de ingredientes pouco convencionais, como javali e, principalmente, tubarão. A carne aparece no tradicional Mongolian Grill, em que os clientes montam o próprio prato a partir de diferentes opções de proteínas, mas também é protagonista de pratos específicos da casa. Entre eles está o tiradito de tubarão, uma entrada que leva a carne marinada em manga e pimenta, por R$ 32,90, e o Ceviche Tantra, servido para duas pessoas, que combina tubarão, shoyu e gergelim por R$ 97.
Sarapatel – Mocotó
Focado na culinária nordestina, o Mocotó se destaca pelas releituras de pratos tradicionais da região. Entre as opções do cardápio, poucas chamam tanta atenção e despertam tanta curiosidade nos clientes quanto o sarapatel. À primeira vista, o prato pode parecer apenas um ensopado, mas basta explicar seus ingredientes para levantar as sobrancelhas dos desavisados. A iguaria é preparada com miúdos de porco ou bode, como coração, fígado, rins e tripas, misturados ao sangue coagulado do animal, responsável por conferir ao prato seu sabor marcante. No Mocotó, o ensopado custa R$ 32,90 na versão mini e R$ 42,90 na versão pequena.