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Gastronomia

Do jacaré a ovo de mil anos: pratos inusitados para se provar pelo Brasil

Coluna GENTE lista opções pouco convencionais para quem busca experiências gastronômicas diferentes

Por Flávio Monteiro 16 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 09h59
Dois homens comendo: à esquerda, um chef de barba em uniforme preto segura um garfo sobre um prato de comida; à direita, um homem sorridente com barba segura uma tigela preta com uma bola de sorvete
Mojica de jacaré e formiga com mandioquinha, iguarias deliciosas do Brasil (Reprodução/Instagram)
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Formigas. Vísceras com sangue coalhado. Ovos cuja “data de validade” já ficou para trás há muito tempo. À primeira vista, essas iguarias dificilmente despertariam o apetite de alguém. No entanto, pratos exóticos vêm ganhando espaço em restaurantes badalados, onde ingredientes pouco convencionais são transformados em experiências gastronômicas. A seguir, a coluna GENTE reúne um roteiro para quem está disposto a sair da zona de conforto e experimentar sabores que desafiam o paladar — e, em alguns casos, a coragem.

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Ovo Milenar – Hi Pin Shan

Mãos seguram um prato branco retangular com folhas verdes e quatro metades de ovos centenários, com gema esverdeada e clara escura, sobre um fundo vermelho
(Reprodução/Instagram)

Localizado na Vila Olímpia, em São Paulo, o restaurante chinês Hi Pin Shan serve uma quantidade generosa de delícias vindas do outro lado do mundo. Em meio a um cardápio recheado de pratos preparados com ingredientes tradicionais, como porco, lula e tofu, um deles chama a atenção: o Ovo Milenar. Preparado com diferentes tipos de ovos, como os de pato, galinha e ganso, o alimento passa meses em processo de conservação em uma mistura de ingredientes como argila, cal, amido de arroz e sal. O processo transforma o pídàn, nome chinês do ovo, que ganha uma clara escura como a noite e uma gema de tom esverdeado. Devido ao sabor forte, a iguaria costuma ser cortada em pedaços e servida com molhos e acompanhamentos como shoyu, gengibre em conserva e vinagre de arroz, entre outros ingredientes. Caso queira experimentar, ele sai por R$ 28 a unidade e R$ 96 quando misturado com tofu cru e alho.

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Formiga Saúva – Banzeiro

Uma bola de massa clara com duas formigas escuras em cima, sobre folhas verdes frescas, dentro de uma tigela preta rústica, em uma mesa de madeira escura
(Reprodução/Instagram)

Inspirado na culinária amazônica, o Banzeiro reúne em seu cardápio diferentes ingredientes oriundos da floresta que domina o Norte do Brasil. Mas nenhum deles chama tanta atenção quanto a formiga saúva, também conhecida como tanajura. A iguaria faz parte da tradição alimentar de diferentes povos indígenas da Amazônia, com registros de seu consumo anteriores à chegada dos portugueses. Em uma tentativa de valorizar a história da gastronomia amazônica, o Banzeiro serve a saúva acompanhada de espuma de mandioquinha, em um aperitivo que custa R$ 30. Para completar a experiência, o restaurante, com unidades em Manaus e São Paulo, também oferece o Saúva Fresh, drinque preparado com cachaça infusionada com formiga saúva, vendido por R$ 47.

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Jacaré – Casa do João

Prato com pedaços de banana da terra caramelizada sobre farofa amarela, decorado com cebola roxa, coentro e raspas de limão, servido em folha de bananeira sobre travessa de madeira escura
(Reprodução/Instagram)

Situado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o restaurante Casa do João oferece diversas opções de pratos à base de jacaré, animal comum na região, marcada pela presença do Pantanal. A carne, tradicional na culinária sul-mato-grossense, é servida grelhada, frita e até em formato de ceviche. Os preços variam de R$ 106,90, pela entrada de cauda de jacaré acompanhada de farofa e salsinha, a R$ 320, pela mojica, caldo típico do Centro-Oeste preparado com jacaré e mandioca amarela, que serve até três pessoas.

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Tubarão com Manga – Tantra

Uma colher de degustação branca com um pedaço de peixe grelhado, molho escuro e amendoim picado, decorada com uma flor branca, sobre uma folha verde e um prato de cerâmica preta
(Reprodução/Instagram)

Conhecido como o lar das comidas exóticas de São Paulo, o Tantra reúne em seu cardápio uma série de ingredientes pouco convencionais, como javali e, principalmente, tubarão. A carne aparece no tradicional Mongolian Grill, em que os clientes montam o próprio prato a partir de diferentes opções de proteínas, mas também é protagonista de pratos específicos da casa. Entre eles está o tiradito de tubarão, uma entrada que leva a carne marinada em manga e pimenta, por R$ 32,90, e o Ceviche Tantra, servido para duas pessoas, que combina tubarão, shoyu e gergelim por R$ 97.

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Sarapatel – Mocotó

Uma concha de metal prateada cheia de um ensopado marrom escuro com pedaços de carne e vegetais, sendo retirada de uma panela preta de ferro fundido. O fundo é amarelo vibrante
(Reprodução/Instagram)

Focado na culinária nordestina, o Mocotó se destaca pelas releituras de pratos tradicionais da região. Entre as opções do cardápio, poucas chamam tanta atenção e despertam tanta curiosidade nos clientes quanto o sarapatel. À primeira vista, o prato pode parecer apenas um ensopado, mas basta explicar seus ingredientes para levantar as sobrancelhas dos desavisados. A iguaria é preparada com miúdos de porco ou bode, como coração, fígado, rins e tripas, misturados ao sangue coagulado do animal, responsável por conferir ao prato seu sabor marcante. No Mocotó, o ensopado custa R$ 32,90 na versão mini e R$ 42,90 na versão pequena.

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