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Gastronomia

Descubra quais são as melhores formas de reaquecer fatias de pizza

O Brasil é um dos países que mais consomem o alimento em todo o mundo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 14h41 | Atualizado em 13 out 2026, 15h09
Pizza de massa fina com borda crocante, coberta por queijo derretido, camarões, tomates cereja vermelhos e ramos de endro fresco, servida em um prato de cerâmica com borda escura. Ao fundo, desfocado, há vegetais e uma garrafa de azeite
 (ElvisFernandes85/Getty Images)
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Criada na Itália e espalhada por todo o mundo com o passar dos séculos, a pizza é um prato famoso em todo o país e reconhecível a grandes distâncias. No Brasil, o consumo de pizzas é recorde (só perde para os Estados Unidos), com cerca de 2,7 milhões de unidades por dia. Ainda no país, o estado de São Paulo lidera o ranking interno com folga: é a segunda cidade com maior consumo do prato no mundo e detém mais de 30% de todos os estabelecimentos do país. O fato é que o alto consumo de pizzas pelo Brasil suscita a pergunta: depois de pedir um delivery, qual a melhor forma de esquentar as fatias que sobraram e foram guardadas na geladeira?

Ao Washington Post, o jornalista gastronômico Tim Carman elencou os cinco métodos mais populares de tentar “trazer a pizza de volta à vida”, com opiniões próprias e de outros comentaristas que testaram as técnicas. Para ele, os melhores métodos envolvem o micro-ondas, fornos, air fryers e frigideiras. Carman explica que, na maioria das vezes, esquentar novamente a pizza não vai trazê-la à “glória” original, mas pode resgatar parte de seu sabor.

Veja abaixo o ranking dos melhores métodos

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5. Micro-ondas

O micro-ondas é um dos métodos mais comuns para reaquecer fatias de pizza. A receita é simples: adicionar ao micro-ondas um copo d’água que possa ir ao eletrodoméstico, junto de um prato com o pedaço de pizza, que deve então ser aquecido por um minuto. Se necessário, a fatia pode ser aquecida por mais 15 ou 30 segundos. Para Carman, esse é o método mais rápido, apesar de deixar a crosta da pizza flácida.

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4. Forno ‘frio’

O quarto melhor método é o do forno “frio”. A ideia é ligar o forno a 180ºC, colocar as fatias em uma panela e colocá-la na prateleira do meio do forno, ainda quando o eletrodoméstico estiver “frio”, ou seja, sem pré-aquecer. O método pode demorar 15 minutos ou mais para reaquecer as fatias. Carman destaca a facilidade do método, mas o tempo é um problema nesta opção.

3. Air Fryer

O terceiro melhor método é feito com uma air fryer, eletrodoméstico que “frita” e assa com ar quente. De forma similar à anterior, o usuário deve ligar o eletrodoméstico a 180ºC e adicionar as fatias apenas quando o aparelho chegar à temperatura correta. O jornalista gastronômico destaca que o método faz com que as fatias fiquem quentes de forma homogênea, mas a necessidade de ter uma air fryer é um problema, além de que ela impede que mais do que duas fatias sejam aquecidas ao mesmo tempo.

2. Frigideira

O segundo melhor método é um já conhecido pelos brasileiros: a frigideira. O método envolve pré-aquecer uma frigideira de aço inoxidável em temperatura baixa a média. Deve-se adicionar em seguida uma colher de chá de água e, em seguida, no máximo duas fatias de pizza. Em seguida, deve-se cobrir a panela com uma tampa e, após cinco minutos, adicionar uma segunda colher de chá de água. O método deve durar de 10 a 11 minutos. Carman explica que a fórmula é boa para reaquecer o alimento e manter a borda, mas precisa de monitoramento rígido para que a pizza não queime.

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1. ‘Pedra’ de pizza

Segundo o jornalista gastronômico, o melhor método para reaquecer pizza é com uma pedra refratária, tipo de utensílio de cozinha usado para simular um forno tradicional para pizzas em cozinhas comuns. Nele, o forno deve ser pré-aquecido a 200ºC, com uma pedra lisa descansando na parte debaixo do forno. Ao atingir a temperatura correta, as fatias devem ser adicionadas à pedra e deixadas por cerca de cinco minutos, até o queijo derreter. Tim explica que o método da pedra é o melhor para trazer o alimento de volta à sua glória original, mas está preso ao tempo: só para pré-aquecer o forno, pode levar até 30 minutos.

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