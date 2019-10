Curitiba: cinco bares para happy hour e um para curtir o fim de noite

Bar Baroneza

O nome presta homenagem à Baroneza, primeira locomotiva a vapor do Brasil. Às sextas e aos sábados há MPB ao vivo na casa e, para animar, vai bem a caipirinha de tangerina, manjericão e cachaça (R$ 12,90). A porção de bolinho de costela com parmesão e mandioca (R$ 34,90, oito unidades) combina com a cerveja Original (R$ 12,00 a garrafa). Rua Conselheiro Carrão, 279, Juvevê, ☎ 3352-9327 (140 lugares). 11h/14h30 e 17h/0h (fecha dom,). Aberto em 2009.

Estofaria

Os estofadinhos, belisquetes com recheios variados, vão à mesa tostados e em porção de seis unidades (R$ 24,00 a versão de linguiça blumenau). Para combinar com o chope IPA da marca catarinense Schornstein (R$ 20,00, 400 mililitros), há também pão com bife de ancho e Catupiry (R$ 20,00). Rua Itupava, 1564, Alto da XV, ☎ 3532-6657 (90 lugares). 18h/0h30 (fecha dom. a ter.) Aberto em 2011.

Menina Zen

Rústica, a decoração inclui vários itens de demolição, além de uma aprazível área verde. Enquanto petiscam palmito assado com azeite e nozes (R$ 24,90) ou o filé-mignon com gorgonzola e pão (R$ 49,30), os clientes bebericam drinques como o clássico moscow mule. A mistura de vodca, limão, bitter e espuma de gengibre sai a R$ 24,90. Rua Itupava, 1353, Alto da XV, ☎ 3018-5178 (300 lugares). 18h/1h (sáb. 16h/2h; dom. 16h/23h). Aberto em 2007.

Petiscaria do Victor

O afamado endereço de frutos do mar destaca-se pelo cardápio, que enumera sugestões como as patolas de caranguejo à milanesa (R$ 35,00), servidas com molho rosé. O tartare de peixe aparece em três tamanhos: o individual sai a R$ 12,80. Para beber, há chope weiss ou pale ale, ambos da Gauden Bier (R$ 11,10 cada um com 300 mililitros). Avenida Manoel Ribas, 6995, Santa Felicidade, ☎ 3273-4444 (152 lugares). 18h30/23h30 (sáb. a partir das 19h; dom. 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2007.

Txapela

O coração do bar são os chamado txupitos, shot composto de três bebidas servido em um balcão pegando fogo. O mais vendido mistura gim, vodca e uísque (R$ 9,00). Além deles, há chope Heineken (R$ 9,00, 300 mililitros). Besuntada com molho de mel, mostarda e laranja, a costelinha suína é um dos petiscos favoritos (R$ 35,00). Rua Bispo Dom José, 2481, Batel, ☎ 3153-2089 (250 lugares). 18h30/0h30 (qui. a sáb. até 1h30; fecha dom.). Aberto em 2011.

FIM DE NOITE

Babilônia Gastronomia

A matriz do Batel funciona 24h e é um clássico destino de fim de noite na cidade. No cardápio variado sobressaem pedidas como o filé de frango ao molho de mostarda de Dijon, servido com risoto de parmesão e abobrinha crocante (R$ 98,00, para dois). Entre as bebidas, o chope pale ale Bodebrown (R$ 14,00, 350 mililitros) faz tanto sucesso quanto o drinque de gim Amázzoni infusionado com hibisco, capim-limão, tônica, gengibre, limão e pimenta-rosa (R$ 26,00). Alameda Dom Pedro II, 541, Batel, ☎ 3566-6464, (230 lugares). 24h; Alameda Munhoz da Rocha, 1059, Cabral, 3093-9119 (220 lugares). 17h/0h (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/23h); Shopping Palladium, 32212-3756 (100 lugares). 11h/23h (dom. até 20h). Aberto em 2003.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.