Cruz do Pascoal é eleito o bar com a melhor vista de Salvador

Uma vista espetacular torna alguns deslizes irrelevantes. Tome como exemplo o boteco Cruz do Pascoal, bem ao lado da estação mais alta do funicular que liga o Pelourinho à Rua do Pilar, na Cidade Baixa. A varanda escancara a imensidão da Baía de Todos-os-Santos, dezenas de metros abaixo, e descortina uma vista privilegiada da zona portuária, dos prédios próximos à orla, do Forte de São Marcelo e até da Ilha de Itaparica. Com um pano de fundo desses, quem repara nos toldos que já viram dias melhores ou nas paredes sem azulejo aqui e ali? O modesto endereço dispõe de mesas e cadeiras de plástico, aquelas com logotipo de cervejaria, três indispensáveis guarda-sóis e dois bem-vindos ventiladores. O nome é uma homenagem ao Oratório Público Cruz do Pascoal, a poucos passos, erguido em 1743. Disposta atrás de um velho balcão de mármore, a antiquíssima caixa registradora remete ao período no qual o imóvel abrigava uma mercearia. Mais um sinal do apego ao passado: foi só em 2017 que o bar começou a aceitar cartão, e apenas o de débito. O que mais se bebe por ali é cerveja de garrafa — a Heineken custa R$ 12,00, a Original, R$ 10,00, e a Skol, R$ 8,00 — e roska de limão, preparada com vodca Smirnoff e vendida a R$ 10,00. Os hits para petiscar são a carne de sol com pirão de aipim (R$ 35,00), o escondidinho de camarão (R$ 45,00) e a calabresa com vinagrete e farofa (R$ 18,00). Rua Direita de Santo Antônio, 2, Santo Antônio Além do Carmo, ☎ 3243-2285 (104 lugares). 13h30/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom). Aberto em 1952.

2º lugar – Bar do Ulisses

Com uma bela vista para a Baía de Todos-os-Santos, o bar está mais amplo e o cardápio, repleto de novos pratos. Um deles é o mufete, receita de origem africana que leva à mesa tilápia frita guarnecida de banana-da-terra, batata-doce e aipim cozidos, além de feijão-fradinho (R$ 47,00, para duas pessoas). Amantes de moqueca têm como opção a de pescada-amarela com camarão servida ao lado de pirão, farofa de dendê e arroz branco (R$ 95,00, para duas pessoas). Na seleção etílica, destaca-se a caipirinha de cachaça Leblon (R$ 15,00). Rua Direita de Santo Antônio, 541, Santo Antônio Além do Carmo, ☎ 3014-0130 (180 lugares). 11h30/23h (dom. e feriados até 17h; fecha seg.). Aberto em 1959.

3º lugar – RV Lounge

O pôr do sol é um dos atrativos da casa, que tem vista para a Praia do Rio Vermelho e, de quinta a domingo, oferece música ao vivo. Cenário ideal para bebericar drinques como o feito com gim, limoncello, água tônica, zimbro e fatias de tangerina (R$ 24,90). Da cozinha saem várias pedidas, entre elas o ceviche de tilápia e camarão, cebola-roxa, coentro, limão, leite de coco, chips de batata-doce e pimenta dedo-de-moça (R$ 39,90). Vila Caramuru, Rio Vermelho, ☎ 99142-5964 (150 lugares). 16h/23h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2016.

