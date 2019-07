Conheça os premiados na categoria delivery de VEJA Rio Comer & Beber

Oferecer aos clientes que pedem comida pelo aplicativo a mesma experiência gastronômica que eles encontrariam no salão do restaurante. Eis o principal propósito de iFood Gourmet e o ponto forte que une as três casas que compõem o pódio dos “Melhores serviços de delivery”, premiados na edição 2019 de VEJA Rio Comer & Beber.

A julgar pelo resultado da apuração jornalística feita pela equipe que fez os pedidos pelo iFood, essas casas podem estourar o champanhe. E como chegaram lá? Bem, para passar pelo crivo dos repórteres que, de maneira anônima, no mesmo dia e horário, fizeram os pedidos a diversos estabelecimentos, o CT Boucherie, o Giuseppe Grill e a Mamma Jamma demonstraram a excelência de seu serviço em diferentes aspectos.

No campeão CT Boucherie, por exemplo, cada embalagem é vistoriada pelo gerente da casa antes de ser fechada, para garantir o controle de qualidade. O vice-campeão Giuseppe Grill, por sua vez, desenvolveu um ponto exclusivo para a carne pedida para entrega, de modo a fazê-la chegar ao cliente no ponto em que foi pedida. E a Mamma Jamma, rede que atende pelo delivery a pelo menos 20 bairros cariocas, entrega suas pizzas em uma caixa laminada por dentro, que dificulta algum tipo de vazamento.

Essa atenção é tudo que o cliente adepto desse tipo de serviço espera, seja na mesa de casa, seja no restaurante. Confira os vencedores:

CAMPEÃO: CT BOUCHERIE

“O cardápio do delivery é muito bem pensado para que as carnes e os acompanhamentos cheguem ao cliente no ponto certo. Nossa principal preocupação é essa, com o menu, porque nem sempre todos os pratos servidos no restaurante podem ser oferecidos para entrega. As embalagens são bem lacradas e os molhos, embalados separadamente, para que tudo chegue intacto a quem fez o pedido.” Carol Troisgros, sócia-proprietária.

VICE-CAMPEÃO: GIUSEPPE GRILL

“Inovação é a marca do nosso delivery, que abrange 70% do cardápio do salão. Além de desenvolver um ponto exclusivo para as carnes entregues, fizemos o mesmo com os acompanhamentos e também criamos uma embalagem sustentável.” Marcelo Torres, sócio-restaurateur.

3o LUGAR: PIZZARIA MAMMA JAMMA

“Hoje, 30% do nosso faturamento vem do delivery. Usamos uma hot box (caixa que os entregadores acondicionam as embalagens) que possui uma pedra aquecida na parte de baixo e ajuda a manter a pizza quente.” Marcello Poltronieri, sócio do grupo Noz, que tem entre os estabelecimentos a Mamma Jamma.