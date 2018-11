Crema Gelato Italiano = 1º lugar

André Rossetto conta que, antes de experimentar as delícias de comandar uma bem-sucedida sorveteria, eleita a melhor da cidade pela segunda vez, amargou uma temporada à frente de uma rede de estacionamentos. Foi para comandá-la que o paulistano trocou sua cidade natal por Salvador, quase vinte anos atrás. E foi em razão dessa mesma rede, da qual ainda é sócio, que Rossetto decidiu se aventurar no universo dos sorvetes. “Como dono de estacionamento eu só tomava paulada, mesmo fazendo tudo corretamente”, afirma o empresário. “Quis então investir em algo de que todo mundo gosta. Quem não gosta de sorvete?” Hoje com cinco unidades, a Crema segue o ideário italiano — leia-se nada de corantes e demais ingredientes artificiais — e dá preferência a frutas regionais como cajá, mangaba, açaí e cupuaçu, alguns dos 45 sabores em linha. Todos os dias, cerca de vinte deles são produzidos na matriz, na Pituba, que ocupa um espaçoso salão com pé-direito duplo decorado com grandes fotografias de ingredientes como castanha e kiwi. Os potinhos com até três sabores custam entre R$ 11,00 e R$ 15,00. A casquinha comporta um ou dois (R$ 11,00 e R$ 13,00, respectivamente). Iogurte com amarena e pistache são duas das escolhas mais recorrentes; tiramisu e leite Ninho, duas das criações sazonais. Para tapear a fome, há pedidas como croissant acompanhado de pastas de roquefort e de azeitona, doce de leite ou Nutella (R$ 12,00, com duas guarnições). Para fechar, o cappuccino sai por R$ 8,00. Avenida Paulo VI, 1890, Pituba, ☎ 3106-0000 (40 lugares). 11h/21h. Mais quatro endereços. Aberto em 2015.

A Cubana – 2º lugar

A sorveteria é considerada um patrimônio da capital baiana. Entre os gelados, faz sucesso o de brownie (R$ 9,50 a bola), que mescla pedaços do bolo de chocolate à massa gelada à base de nata. Os sabores marena, coco, chocolate com avelã e goiaba também saem bastante. Praça Tomé de Souza, s/nº, Elevador Lacerda, ☎ 3322- 7000. 7h30/20h. Rua Portas do Carmo, 12, Pelourinho, ☎ 3321-6162. 9h30/22h30. Mais dois endereços. Aberto em 1910.

Le Glacier Laporte

No centro histórico de Salvador, a casa investe em sorvetes artesanais — o de baunilha é feito com a própria fava, importada de Madagascar. Do lado de fora, sente-se numa das mesinhas protegidas por sombreiros para deleitar-se com os sabores baianada (com rapadura, coco e casca de limão), cajá, tapioca e pé de moleque, entre outros. A bola sai a R$ 8,00 no copo ou na casquinha e a R$ 9,00 se pedida no cascão. Largo do Cruzeiro de São Francisco, 21, Pelourinho, ☎ 3266-3649 (12 pessoas).10h/20h. Aberto em 2002.

Mondo Gelato

Na casquinha de fabricação própria, são servidos gelados refrescantes, como o de seriguela e o de abacaxi com morango e hortelã, além da versão de chocolate sem lactose, cuja receita leva cacau da Bélgica e da Malásia (R$ 12,00, 100 gramas). Para quem dispensar o cone, os copinhos estão disponíveis em três tamanhos: 100, 140 e 180 gramas (R$ 11,00, R$ 13,00 e R$ 15,00, respectivamente). Largo de Santana, 7, Vila Persa, Rio Vermelho, ☎ 3019- 9367 (60 lugares). 12h/21h (sex. e sáb. 12h/22h; seg. 14h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

Paccolini Sorvetes

O proprietário Fábio Paccolini está sempre desenvolvendo novos sabores. Os últimos que chegaram às cubas são jambo, creme de uísque, ninho trufado, melão, papaia e abacaxi ao vinho. Intolerantes à lactose podem apostar na versão de chocolate black intenso. No copo ou na casquinha, cada bola custa R$ 6,00. Rua Thomaz Gonzaga, 178, Pernambués, ☎ 3431-0442 (30 lugares). 9h/21h (dom. e feriados 10h/22h). Aberto em 1980.

Pallina Gelateria Italiana

Os sorvetes são produzidos artesanalmente, à moda italiana, com matéria-prima importada. Entre os preferidos da clientela estão o fior di latte (à base de leite), o chocolate belga e o cremino, de Leite Ninho (R$ 11,00, 100 gramas). O cardápio ainda sugere bolos, tortas doces e milk-shakes (R$ 22,00). Rua das Hortênsias, 612, Pituba, ☎ 3508-6038 (100 lugares). 11h/21h (sex. e sáb. até 23h; dom. até 22h). Mais quatro endereços. Aberto em 2017.

San Paolo Gelato

Com unidades em outras capitais do Nordeste, tem sabores inventivos, como o red velvet e o pavlova de morango, além da versão com chocolate suíço. Os gelados saem em copinhos de 100 gramas a R$ 11,00, ou a R$ 15,00, se forem incrementados com caldas, castanhas e frutas. Salvador Shopping, ☎ 3022- 3101. 10h/22h (dom. 12h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

Sorveteria Amaralina

A famosa sorveteria na Pituba prepara artesanalmente os mais de quarenta sabores de gelados. Entre os preferidos do público, há coco, ameixa, mangaba, tangerina, chocolate africano (bem intenso) e Ovomaltine. Na casquinha, uma bola custa R$ 8,50, enquanto duas saem por R$ 12,50. Rua Rio Grande do Sul, 260, Pituba, ☎ 3248-4791 (40 lugares). 9h/21h (sáb., dom. e feriados 10h30/21h). Aberto em 1988.

Sorveteria da Barra

É famosa pelos sorvetes de frutas feitos diariamente com ingredientes frescos da região. O de coco verde é campeão de vendas, seguido pelos de cupuaçu, açaí, cajá e graviola. Mas nem só com frutas se diverte o mestre sorveteiro: amendoim, tiramisu e doce de leite com brownie também aparecem nas cubas. Na casquinha, saem a R$ 9,50 a bola. Avenida Oceânica, 683 (Expresso 2222), loja 1, ☎ 4014-0130 (70 lugares). 11h/21h (sex. e sáb. 10h/22h e dom. 10h/21h). Aberto em 1974.

Sorveteria da Ribeira – 3º lugar

Oferece mais de sessenta sabores feitos à moda italiana, mas com ingredientes tropicais. Entre os de fruta, destacam-se mangaba, graviola, sapoti, coco verde e goiaba. Mas não faltam opções bem docinhas, como pavê e chocolate com menta, para agradar à clientela, e também alternativas diet, como a versão de castanha de coco. A bola sai por R$ 8,00. Rua da Penha, 87, Ribeira, ☎ 3316- 5451 (150 lugares). 8h/22h. Aberto em 1931.