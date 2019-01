Pobre Juan – 1º lugar

Um restaurante de shopping? Sim e não. A mais recente unidade da rede, que se espalha por onze endereços no país, ocupa um enorme imóvel construído para ela no estacionamento do Flamboyant. Logo, parece independente do centro de compras. Com pé-direito duplo, dispõe de janelões do chão ao teto, um bar central e os elementos de decoração vistos em qualquer Pobre Juan: colunas giratórias de metal com garrafas espetadas, como se fossem os galhos de uma árvore, a “banheira” de gelo que resfria cervejas como a Colorado Cauim (R$ 24,90, 600 mililitros) e a witbier Hoegaarden (R$ 23,90, 330 mililitros), entre outras. A carta de vinhos lista sugestões como o cabernet sauvignon chileno Carmen Insigne (R$ 94,90) e o malbec argentino Alamos (R$ 115,90). Para empolgar o apetite, têm boa saída as croquetas de jamón ao molho bechamel e parmesão (R$ 22,90) e a tostada de chorizo na companhia de chimichurri, salsa criolla, erva-doce e rúcula (R$ 32,90). Da parrilla, os cortes mais aplaudidos são o monumental prime rib, que é servido com osso e abrange a parte mais nobre do lombo bovino (R$ 194,90, 700 gramas), e o gran ojo del bife, retirado do centro do bife ancho e grelhado com alecrim (R$ 237,40, 700 gramas). Antes de pedir a conta, prove os churros de doce de leite (R$ 27,40). Servido de segunda a sexta na hora do almoço, o menu executivo, com entrada, prato principal, sobremesa e café, custa entre R$ 49,90 e R$ 71,40. Do jantar de sexta ao almoço de domingo a trilha sonora está a cargo de um pianista e de um contrabaixista — os instrumentos ficam dispostos logo na entrada e ajudam a compor a decoração. Shopping Flamboyant, Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás, ☎ 3087-5556 (200 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. almoço até 16h e jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2017. $$$$

Armazém do Churrasqueiro

Antes mesmo do crescimento na procura por carnes acima do padrão na cidade, este endereço já tinha em seu cardápio cortes mais nobres. Consolidada no mercado com mais de dez anos de criação, a casa segue como uma das expoentes no assunto. Nos fins de semana, a costela angus (R$ 89,00, 400 gramas), assada em baixa temperatura e levemente defumada, é uma das mais requisitadas. Ela inclui dois acompanhamentos, como arroz, feijão-tropeiro, vinagrete, polenta frita, purê de mandioca ou batata, e farofa de bacon. De sobremesa, a panqueca de doce de leite sai por R$ 18,00. A adega conta com 75 rótulos, com destaque para os vinhos Catena Cabernet-Malbec (R$ 179,00) e Cartuxa Tinto (R$ 198,00). Rua 15, 2174, Setor Marista, ☎ 3245-2085 (76 lugares). 11h30/16h. Aberto em 2007. $$

Cateretê

O parquinho para crianças indica que o restaurante é para toda a família. Os pratos, que servem até seis pessoas, também. A picanha na chapa está entre os mais pedidos (R$ 179,00). Há ainda versões para duas ou quatro pessoas (R$ 69,00 e R$ 149,00, respectivamente). Também nesses três tamanhos, o carré de cordeiro é a especialidade da casa (de R$ 79,00 a R$ 189,00). Todos são servidos com três guarnições. O chope artesanal predomina nas mesas (R$ 9,50, 300 mililitros; R$ 11,95, 400 mililitros). A sobremesa traz sorvete com raspas de limão-siciliano e limão-taiti na cumbuca de abóbora cozida (R$ 13,00). Avenida T-2, 318, Setor Bueno, ☎ 3285-3261 (500 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo até 22h); Avenida 52, 357, Jardim Goiás, ☎ 3877-7787 (298 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo até 17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1996. Aqui tem iFood. $

Detroit Steakhouse

A costelinha de porco com barbecue, chamada de baby back rib, é associada à casa de imediato. Harmonizada com temperos especiais, inclui dois acompanhamentos mais uma salada de entrada e um pão da casa de cortesia — o prato é campeão de preferências (R$ 89,95 para duas pessoas). Logo atrás vem o sanduíche de um blend de 200 gramas da mesma matéria-prima desfiada, com queijo, alface, tomate, cebola e abacaxi e acompanhado de batata frita ou porção de anéis de cebola empanados (R$ 29,95). Há ainda a opção de rodízio de aperitivos, com dezesseis itens mais entradas e acompanhamento (R$ 35,95 até 17h, de segunda a sexta). Cheesecake de morango e brownie com sorvete e calda de chocolate com chantili fecham o pedido (R$ 15,95 e R$ 19,95, respectivamente). Avenida 136, 510, Setor Marista, ☎ 3432-7299 (250 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h); Avenida São João, 25, Jardim Nova Era, ☎ 3921-6717 (150 lugares). 11h30/23h (qui. a sáb. 11h/1h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

El Argentino Restaurante e Empório

Inspirado nas melhores parrillas de Buenos Aires, o restaurante tem um cardápio com cortes variados de carnes nobres. O asado de tira (R$ 54,00, 400 gramas), de costela angus, desmancha na boca. Para acompanhar, uma sugestão é a porção papas gorgonzola, batatas grelhadas com molho de queijo (R$ 19,00). Bem-vindos, os vegetarianos podem experimentar a parrillada de vegetales (R$ 22,00), um mix de pimentões, abobrinha, cebola, tomate e berinjela grelhados. A carta de vinhos dispõe de rótulos de países do Cone Sul, a exemplo do Finca La Linda, safra 2015, tinto argentino de uva bonarda (R$ 120,00 a garrafa). Rua 4, 394, Setor Oeste, ☎ 3941-4008 (60 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sex. e sáb. jantar até 0h; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Madero Steakhouse

A cadeia de restaurantes, que nasceu em Curitiba, conquistou outras regiões do país. O carrochefe é o cheeseburger madero, blend de fraldinha, picanha e bife de chorizo, grelhado, com maionese artesanal, alface e tomates frescos, cebola assada e queijo tipo cheddar no pão crocante assado na hora (R$ 39,00). Vem acompanhado de batata frita. Apesar da fama do hambúrguer, a casa tem um cardápio diversificado. Recentemente, lançou a parmigiana de lombinho, um prato feito com lombo empanado, queijo mussarela, molho de tomate e manjericão, servido com uma guarnição escolhida pelo cliente (R$ 49,00). As opções de chope, que vem em caneca congelada, são Amstel (R$ 10,00) e Heineken (R$ 11,00). O petit gâteau de doce de leite, com sorvete artesanal de baunilha e calda de frutas vermelhas (R$ 29,00), toma a frente entre as sobremesas. Goiânia Shopping, Setor Bueno, ☎ 3233-3090 (197 lugares). 11h45/23h (dom. e feriados até 22h). Mais dois endereços. Aberto em 2012. $$

Matturado BBQ – 3º lugar

Idealizada pelo veterinário e gastrônomo Paulo Eduardo Inácio Guimarães, a casa valoriza as carnes nobres, das raças angus e wagyu. Uma sugestão do cardápio é o denver steak, corte do miolo do acém, marmorizado e bastante macio (R$ 66,00, 300 gramas). Faz boa parceria com a massa pappardelle, com molho de queijos e raspas de limão (R$ 45,00). Já o miolo da paleta do boi deu origem ao bife passion (R$ 75,00, 350 gramas). Corte pouco conhecido no Brasil, o entraña (R$ 155, 700 gramas) consiste na parte externa do diafragma. Para duas pessoas, inclui dois acompanhamentos, como feijão-tropeiro e creme de milho. A casa trabalha com uma carta de cervejas artesanais e vinhos. Rua 9, 2439, Setor Marista, ☎ 3921-5181 (43 lugares). 19h/23h (sáb. e dom. 12h30/15h30 e 19h/23h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

Outback Steakhouse

Os pratos mais conhecidos da rede australiana são a bloomin’ onion (R$ 49,50), uma cebola gigante dourada, e a ribs on the barbie (R$ 61,90), a costelinha marinada. Muitos dos pedidos se concentram nessas duas opções. Já de sobremesa, os clientes vão de thunder from down under (R$ 29,00), um brownie servido quente com sorvete de baunilha e calda de chocolate finalizada com chantili e raspas de chocolate. Ele tem uma versão mais recente, o havanna thunder (R$ 31,00), que adiciona doce de leite à receita (até na calda) e biscoitos amanteigados. Entre as bebidas, o chope Brahma (R$ 10,50, 340 mililitros; R$ 17,90, 600 mililitros) faz contraponto aos chás gelados nos sabores pêssego, limão, cranberry (R$ 10,75). Shopping Flamboyant, Jardim Goiás, ☎ 3093-5544 (380 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Mais dois endereços. Aberto em 2008. $$

Parrilla – 2º lugar

Desde sua inauguração, a casa inovou o mercado de carnes nobres na capital e trouxe um jeito diferente de fazer o tradicional churrasco, inspirando-se no estilo uruguaio de assar as carnes no braseiro. Entre os destaques do cardápio está a parrilla steak, o miolo de contrafilé assado, acompanhado de três guarnições (R$ 146,00, 500 gramas, para duas pessoas). Ao todo são oferecidas catorze opções, de minilegumes salteados e purê de mandioquinha ao arroz parrillero, que mistura bacon picado, cebola tirolesa, ovo e batata palha. De segunda a quinta, há menu executivo a partir de R$ 43,00. A dobradinha de chope vai de terça a sábado, das 18h às 20h. As opções são Heineken (R$ 11,00), Amstel e Brahma (R$ 10,00). Rua T-36, 2218, Setor Bueno, ☎ 3278-3966 (128 lugares). 11h30/15h e 18h/23h30 (seg. só almoço; sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. e feriados 11h30/18h). Aberto em 2006. $$

Pycanha na Tábua

Após uma reforma, o estabelecimento teve ampliada a capacidade do ambiente climatizado e ganhou uma brinquedoteca. Para começar, a salada primavera, com alface, rúcula, manga, frango desfiado, queijo parmesão e molho de mostarda com mel, custa R$ 35,90 e serve duas pessoas. Outra opção é a peça bovina tibone. Assada na brasa, ela vem com vinagrete e farofa (R$ 110,00 o quilo). O prato homônimo do restaurante, uma picanha bovina assada na brasa, lidera os pedidos. Servido fatiado sobre uma tábua de madeira, o corte é o protagonista, amparado por arroz, vinagrete de tomates, feijão-tropeiro, farofa e mandioca cozida (R$ 129,90, para quatro pessoas). A cerveja é a Antártica Original (R$ 9,00). O creme de papaia com sorvete e licor de cassis (R$ 9,90 a porção individual) pode ficar de sobremesa. Praça Wilson Sala, 50, Setor Nova Suíça, ☎ 3251- 7647 (280 pessoas). 11h/15h e 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 1994. Aqui tem iFood. $

CARNES/RODÍZIO

Churrascaria do Walmor

Uma das mais antigas casas em atividade na cidade, oferece cerca de quarenta tipos de carne em sistema de rodízio (R$ 59,90 por pessoa no jantar e R$ 64,90 no almoço). Os cortes de carneiro e a picanha sempre se mantiveram em alta. O bufê, além de frios e saladas, conta com massas preparadas na hora. Como nem todo mundo gosta de esperar o corte certo vir à mesa, o restaurante reserva ainda um salão exclusivo para o self-service, que funciona somente no almoço (R$ 49,90 o quilo). Rua 3, 1062, Setor Oeste, ☎ 3215-5555 (850 lugares). 11h/15h e 18h/0h (dom. só almoço). Aberto em 1967. $$

Favo de Mel

Picanha, alcatra, baby beef, contrafilé, fraldinha, costela bovina, carne de sol, paleta e carré de cordeiro, cupim fatiado e leitoa à pururuca são apenas algumas das opções disponíveis para os clientes. Os valores variam conforme o dia e o horário. A faixa do almoço vai de R$ 74,90 a R$ 94,90. A do jantar, de R$ 64,90 a R$ 74,90. Entre os acompanhamentos quentes estão batata frita, banana empanada, pasteizinhos de carne e queijo, queijo de coalho e abacaxi com canela. Há também panelinhas de diversos tipos de arroz e risoto. O bufê de frios vai de saladas a queijos e salames diversos. Peixes e massas não ficam de fora. A casa aposta ainda na comida japonesa. Já previstas no valor do rodízio, as sobremesas incluem pudim de leite condensado, musse de chocolate, frutas frescas e doces em calda. Avenida 87, 127, Setor Sul, ☎ 3541-5555 (720 lugares). 11h/15h e 19h/23h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$

Gramado

O rodízio soma 32 cortes de carne, como entrecôte, chorizo, filé de costela, paleta de cordeiro, alcatra e picanha. Pedidas variadas, como o queijo assado com melado, o abacaxi no espeto e o filé de tilápia assado com o couro, também circulam entre as mesas. No almoço, custa R$ 54,90. No jantar, R$ 49,90. Já no domingo chega a R$ 63,90. Estão inclusas 72 opções de guarnição, disponíveis no bufê. Elas passam por sushi, maionese com alho, camarão, salada italiana e maionese tropical. As sobremesas integram o valor. Destaca-se o chico balanceado, doce típico gaúcho feito com banana e merengue tostado. A unidade do Setor Sul oferece ainda, no jantar, um rodízio de pizzas e massas com cerca de quarenta opções de sabor. De terça a sexta, custa R$ 25,90 por pessoa. Aos sábados, R$ 30,90 por pessoa. Avenida T-63, 2167, Jardim América, ☎ 3242-0174 (300 lugares). 11h/15h e 18h30/0h (sáb. e dom. almoço até 16h). Mais dois endereços. Aberto em 1994.

JP Steakhouse

Todos os cortes do rodízio são da raça angus. Há também peixes como tilápia e salmão, steak tartare, ceviche, mini-hambúrguer, macarrão no grana padano, arroz com polvo e camarão, arroz biro-biro e risotos de camarão, funghi e grana padano. Custa R$ 59,90 no almoço, de segunda a quinta (e no jantar, todos os dias); R$ 74,90 às sextas e sábados; e R$ 79,90 aos domingos. Não estão inclusas as sobremesas, como o alfajor argentino acompanhado de doce de leite e sorvete de Ninho trufado e o merengue italiano (R$ 16,90 cada um). São três as opções de chope: Brahma, Cavalo Louco e Colombina (R$ 10,00, 400 mililitros). Entre os drinques, destaque para o de vodca importada com framboesa e amora (R$ 21,90), o de vodca nacional com frutas vermelhas (R$ 12,50) e o aperol spritz (R$ 17,90). Rua 22, esquina com a Rua 17, Setor Oeste, ☎ 3877-0204 (320 lugares). 11h/15h e 19h/0h. Aberto em 2018. $$

Nativas Grill

Na hora do almoço, de segunda a quinta, o rodízio custa R$ 64,90. Na sexta e no sábado, o valor muda para R$ 69,90 e, no domingo, chega a R$ 79,90. No jantar, são cobrados R$ 54,90. Todos os dias, há, ao menos, 25 opções de churrasco. Entre elas, picanha australiana, assado de tiras, bife ancho, chorizo. No bufê, estão saladas, comida japonesa, queijos, massas, frutos do mar, bacalhau e outras guarnições. Os preços englobam as sobremesas, como frutas, pudim, gelatina e musse. A cerveja Heineken, a mais pedida, é vendida por R$ 12,90. Rua 89, 117, Setor Sul, ☎ 3242- 0311 (450 lugares). 11h/16h e 18h/23h. Aberto em 2016. $$