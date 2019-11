Confeitaria Priscilla Diniz é eleita a melhor doceria de Salvador

1. Confeitaria Priscilla Diniz comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 1 /4 A unidade da Pituba: jeitão de casa de boneca (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. New york - Confeitaria Priscilla Diniz - Salvador zoom_out_map 2 /4 New york cake: massa e ganache de chocolate belga amargo (Lìgia Skowronski/VEJASP)

3. Confeitaria Priscilla Diniz comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 3 /4 Goldie cake, com formato de flor dourada e recheio de Ninho com Nutella: sucesso em casamentos (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Confeitaria Priscilla Diniz comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 4/4 Cupcake com massa de cookie: gotas de chocolate belga branco e calda quente, despejada na hora (Lígia Skowronski/VEJASP)

Meses antes de conquistar o terceiro prêmio consecutivo, a confeiteira de 37 anos resolveu adicionar mais fermento ao negócio. Ela abriu em novembro a terceira unidade da marca, a maior de todas, dentro do Shopping da Bahia. Formada em administração de empresas, Priscilla Diniz ingressou na confeitaria como autodidata, preparando bolos, brigadeiros e ovos de Páscoa por encomenda. Sua fonte de inspiração foi o caderno de receitas da avó materna, já falecida. Mas não lhe faltam ideias próprias. Recentemente, ela passou a servir uma espécie de cupcake com massa de cookie, gotas de chocolate belga branco e calda quente, despejada na hora. O doce custa R$ 17,00, ou, com sorvete de creme, R$ 5,00 a mais. Com massa de chocolate belga amargo, usado também na ganache, o new york cake é outra novidade (R$ 22,00 a fatia). Coberto de pó de ouro comestível e vendido só inteiro, o gold cake tem formato de flor e recheio de Nutella com Ninho, chocolate meio amargo ou palha italiana (R$ 220,00). É um dos itens que a confeiteira costuma vender para casamentos — a cada mês, pelo menos trinta deles têm a mesa de doces produzida por Priscilla. As chamadas carmelitas ela nunca deixa de incluir. São brigadeiros de sabores variados, também em formato de flor, com base de sequilho (R$ 5,50 cada uma). Rua das Rosas, 78, Pituba, ☎ 3379-4252 (47 lugares). 10h/20h (dom. a partir das 8h30); Shopping Barra, ☎ 3379-4250 (22 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h); Shopping da Bahia (70 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2014.

2º lugar – De Além-Mar

O pastel de nata (R$ 7,00) é servido quentinho e representa o maior sucesso desta confeitaria que honra a tradição portuguesa. A cozinha também não decepciona quando o assunto são os salgados, entre eles o sanduíche de bacalhau no pão ciabatta, que leva, além do peixe salgado, cebola, alho, azeite e molho bechamel (R$ 22,00). Rua Odilon Santos, Galeria Vila 14, Rio Vermelho, ☎ 99984-9048 (18 lugares). 13h/19h (sáb. a partir das 10h; dom. 10h/18h; fecha seg. e feriados); Shopping Paralela, ☎ 99984-9048. 9h/22h (dom. 13h/ 21h). Aberto em 2012.

3º lugar – Atelier Bombom

Cores fortes alegram o espaço comandado pelos irmãos Thaís, Lucas e Adriana Pinheiro. O éclair, uma das especialidades da casa, ganha uma série de recheios doces, caso do pralinê de amêndoas com creme de caramelo e chocolate branco (R$ 14,50), e também salgados, a exemplo do preenchido com presunto cru, figo seco e creme de queijo parmesão (R$ 17,90). Para acompanhar, tem boa saída o café expresso (R$ 5,50). Rua Odilon Santos, s/nº, Galeria Vila 14, Rio Vermelho, ☎ 99658-6325 (16 lugares). 13h/19h (sáb. 10h/18h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2019.

