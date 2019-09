Confeitaria Mole Antonelliana é eleita a melhor doceria de Belo Horizonte

Esqueça aquele clichê contemporâneo da confeitaria decorada com tons pastel e estampas florais: inaugurada há mais de quatro décadas, a Mole Antonelliana tem decoração sóbria, com madeira escura e ladrilhos à moda antiga. À frente do negócio desde 2008, Liliana Tammaro e Lorena Cozac, mãe e filha, preservam receitas que se tornaram ícones da marca. Uma delas é o crocante canudinho de massa folhada recheado com chantili (R$ 10,00). Outra campeã de vendas, a torta st. honoré combina camadas de massa folhada, creme de chocolate e chantili e é coroada com bombinhas de baunilha (R$ 16,50 a fatia ou R$ 90,00 a inteira, com seis porções). Para renovarem o cardápio, as donas contam com a consultoria do chef italiano Fabrizio Fabbri — são criações dele a nova torta coberta por finas fatias de maçã (R$ 14,00 o pedaço) e a crostata, uma massa amanteigada preenchida com geleia de damasco ou de laranja (R$ 12,00 a fatia). As trufas variadas (R$ 9,00 a unidade), uma das especialidades de Lorena, seguem na vitrine e costumam fazer companhia ao expresso preparado com grãos de bourbon-vermelho provenientes do Sul de Minas (R$ 6,00). Avenida João Pinheiro, 156, centro, ☎ 3224-1342 (22 lugares). 7h30/19h (sáb. 9h/15h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1976.

2º lugar: La Parisserie

Formada na Le Cordon Bleu, em Paris, a chef-confeiteira Mariana Correa comanda esta loja pequenina, com apenas uma mesa. Ali, técnicas francesas encontram ingredientes nacionais em preparos como os macarons de banana ou de caramelo com flor de sal (R$ 5,00 a unidade) e os caramelos de cumaru (R$ 2,00 a unidade). No capítulo das tortas, o menu sugere a bourdaloue feita com pêra, creme de amêndoas, rum e cumaru. (R$ 18,00, a fatia). Avenida Bandeirantes, 1299, loja 27, Anchieta, ☎ 99227-8604 (5 lugares). 13h/19h (sáb. 10h/14h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

3º lugar: Doces de Portugal

Há três décadas, a tradição da doçaria portuguesa é valorizada na loja fundada pela angolana Maria Fernanda Affonso (1946-2015). Hoje, é o filho dela, Nuno Affonso, quem coordena a rede, que tem entre as especialidades os pastéis de nata (R$ 9,00) e de santa clara (R$ 10,00). Também fazem sucesso os quindins (R$ 8,50) e a torta de nozes com ovos moles (R$ 12,00 a fatia), bom par para o expresso (R$ 5,00). Rua Santa Rita Durão, 949, Savassi, 3261-5772 (14 lugares). 9h30/20h (dom e feriados 10h/19h); Rua Antônio de Albuquerque, 862, Funcionários, ☎ 3344-5808 (14 lugares). 9h30/20h (dom. 10h/19h). Mais três endereços. Aberto em 1989.