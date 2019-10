COMER & BEBER: Madero Steak House faz o melhor hambúrguer de Curitiba

Uma grande paixão, muita leitura sobre o tema e um roteiro por setenta endereços americanos especializados deixaram uma certeza para o empresário e chef Junior Durski: ele já tinha elementos para desenvolver o hambúrguer ideal. Quando os últimos testes foram concluídos, Durski lançou, em 2005, a marca Madero. Seu sanduíche-padrão era montado com 180 gramas de carne bovina assada na churrasqueira, queijo cheddar, alface e tomate frescos, a receita de maione se da avó e um pão crocante. No subtítulo da nova casa, chamava atenção uma afirmação no mínimo ousada: the best burger in the world (o melhor hambúrguer do mundo). A enorme confiança no produto não impediu um começo deficitário, que só foi revertido com uma diminuição forte de preços. Essa estratégia corajosa impulsionou o nascimento de uma das maiores redes de gastronomia do país — hoje, há 73 endereços de Madero Steak House em dezesseis estados e no Distrito Federal. Nos oito de Curitiba, o cheeseburger, com a fórmula inicial de Durski, custa R$ 39,00 (acrescido de bacon, R$ 45,00) e chega à mesa acompanhado de fritas. Outro destaque da seção, guarnecido com os mesmos ingredientes e a porção de batatas, o hambúrguer de cordeiro sai por R$ 49,00. Para uma refeição substanciosa, vale apostar em outros dois ícones da marca: o palmito assado com manteiga ou azeite e flor de sal (R$ 42,00) e o petit gâteau de doce de leite com sorvete de baunilha e calda de frutas vermelhas (R$ 35,00). Na happy hour de dias úteis (17h/20h), vários itens do menu têm bons descontos. Para quem vai com crianças e jovens, a loja da Comendador Araújo dispõe de uma área de recreação bem equipada (R$ 12,00, duas horas). Rua Comendador Araújo, 152, centro, ☎ 3092-0014 (212 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h). Mais sete endereços. Aberto em 2005.

2º lugar – Fábrica Gourmet Hamburgueria

O hambúrguer de angus é usado em sanduíches como o bacon lovers, que alia disco de 220 gramas, cheddar, bacon e molho barbecue na ciabatta (R$ 33,00 com batata frita). Outra sugestão é o melted blue, que leva molho de gorgonzola e cebola crocante (R$ 33,00), bom par para o chope Amstel (R$ 9,00, 330 mililitros). Avenida Comendador Franco, 4387, Jardim das Américas, ☎ 3267-3803 (130 lugares). 18h30/23h (sáb. e dom. também almoço 12h/15h30; fecha seg.); Rua Trajano Reis, 443, São Francisco, ☎ 3328-6581 (140 lugares). 18h30/0h (seg. a qua. até 23h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 2014.

3º lugar – O Barba Hamburgueria

Os clientes podem escolher como preferem montar o sanduíche. Dá para optar pelo pão vegano ou pelo brioche e decidir entre os hambúrgueres de origem animal (calabresa, bacon ou costela) ou o vegano. Para completar: queijo prato ou mussarela. O preço é R$ 13,00 com disco de 160 gramas. Das sugestões do menu, o francis drake é um hambúrguer com cheddar e cebola frita com molho inglês (R$ 18,00). Avenida Vicente Machado, 578, ☎ 3016-9069 (80 lugares). 18h/1h30 (dom. e seg. até 0h). Aberto em 2010.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.