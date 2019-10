COMER & BEBER Curitiba: a Ostra Bêbada conquista o júri pela ótima cozinha

1. A Ostra Bêbada comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 1 /2 Lula empanada e frita: servidas com maionese de alho (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. A Ostra Bêbada comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 2/2 Espaguete com mariscos e jamón: união do mar e terra (Lígia Skowronski/VEJASP)

O nome do lugar, o colorido painel de seres marinhos e os pescados crus expostos no balcão deixam uma mensagem clara aos clientes: as especialidades daqui vêm da água. Entusiasta desse segmento alimentar, do centro de Curitiba, da cultura das tapas e do uso de produtos regionais, os sócios Lucas Cintra e Rafael Fusco resolveram juntar esses aspectos num único negócio. A preocupação com o frescor dos ingredientes é visível nas ostras, que chegam vivas da Baía de Guaratuba e podem ser degustadas ao natural (R$ 5,50 a unidade) ou gratinadas (R$ 35,00 a porção com seis). Na lista de tapas estão as lulas fritas, servidas com maionese de alho (R$ 37,00). Também preparado com moluscos do litoral paranaense, o espaguete da casa propõe um casamento entre mar e terra, unindo mariscos e presunto cru à pasta (R$ 33,00). Mais tradicionais, as sardinhas com batata saem por R$ 29,00. Ambos chegam à mesa acompanhados de salada até as 16h — as sardinhas ganham o reforço de arroz de tomate nesse período. Para beber, há chope pilsen (R$ 12,00) e um enxuto rol de drinques. Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95, centro, ☎ 3322-0940 (45 lugares). 11h30/23h (qui. e sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/16h). Aberto em 2017.

2º lugar – Izakaya Hyotan

No endereço, os famosos sushis perdem espaço para as receitas japonesas de boteco, normalmente quentes, como os espetinhos. Entre os que lideram os pedidos: língua de boi com missô apimentado (R$ 10,00) e shimeji enrolado em bacon (R$ 10,00). Para petiscar, a porção de edamame sai a R$ 15,00. A casa conta com quinze variedades de saquê (a dose do Hakutsuru custa R$ 35,00), trinta de shochu e dez de uísques japoneses. Alameda Júlia da Costa, 1154, Bigorrilho, ☎ 3092-2976 (54 lugares). 18h/23h (fecha dom.); Alameda Augusto Stellfeld, 1281, centro, ☎ 3029-3839 (18 lugares). 18h/23h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2015.

3º lugar – Don Max

É comum encontrar artistas conversando sobre os espetáculos em cartaz na cidade e torcedores dos times comentando sobre as últimas partidas de futebol. Para matar a fome enquanto papeiam, os clientes pedem filé à parmigiana cortado em cubos (R$ 54,90, para dividir). A carta etílica reúne 27 cachaças artesanais e a dose da nesperena, que leva ameixa amarela além da aguardente, sai por R$ 7,00. Rua Tenente Max Wolf Filho, 37, Água Verde, ☎ 3343-7989 (54 lugares). 12h/0h (dom. 15h30/0h; fecha seg.). Aberto em 1996.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.