Coffeetown serve o melhor café de Salvador segundo VEJA COMER & BEBER 2019

1. Comer e Beber Salvador Coffeetown zoom_out_map 1 /3 Hario V60 e prensa francesa: dois dos três métodos de extração disponíveis para os grãos selecionados e torrados da Kento (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Comer e Beber Salvador Coffeetown zoom_out_map 2 /3 Destaque da vitrine: torta de cookie com gotas de chocolate e recheio de Nutella (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Comer e Beber Salvador Coffeetown zoom_out_map 3/3 Cheesecake clássica com geleia de frutas vermelhas: R$ 16,00 a fatia (Lígia Skowronski/VEJASP)

As dezoito unidades da rede estão presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Recife e Salvador. A única daqui se espalha por dois andares de um imóvel com paredes internas de tijolinhos, cimento queimado, azulejos brancos e com pintura verde-escura. Do teto pendem dezenas de lâmpadas presas por fios compridos. Uma mesa alta de madeira, coletiva, ladeia uma prateleira repleta de produtos como geleia de vinho cabernet sauvignon (R$ 26,00). Quem se aproxima da vitrine fica magnetizado pela torta de cookie com gotas de chocolate e recheio de Nutella (R$ 18,00 a fatia), pela cheesecake com geleia de frutas vermelhas, doce de leite, biscoito Oreo ou pistache (R$ 16,00) e pelo bolo de cenoura com nozes e cream cheese (R$ 14,00), entre outras tentações. Os grãos usados no preparo da maioria dos cafés são selecionados e torrados pela Kento, empresa com sede em São Paulo. Além do expresso (R$ 6,50), há três métodos de extração manual disponíveis: o filtro japonês Hario V60 (R$ 10,00), a prensa francesa (R$ 12,00) e a aeropress (R$ 12,00). O cappuccino custa R$ 9,00 e o flat white sai por R$ 12,00. Extenso, o cardápio oferece ainda sanduíche de pastrami com mostarda de Dijon (R$ 28,00) e pratos substanciosos, como o risoto de camarão (R$ 48,00). Avenida Sete de Setembro, 1755, Vitória, ☎ 3565-1325 (72 lugares). 9h/22h. Aberto em 2018.

2º lugar – Latitude 13

Grãos da Chapada Diamantina servem de base para o preparo de receitas criativas como a bebida gelada que leva o nome da casa. Trata-se de uma mistura de café, sorvete de creme, leite condensado, maracujá e chantili (R$ 16,90). Entre um gole e outro vão bem comidinhas como as tapiocas doces ou salgadas (R$ 7,00 cada uma). Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1624 (Mercado do Rio Vermelho), ☎ 2132-2114 (35 lugares). 7h/19h (dom. e feriados até 17h). Aberto em 2014.

3º lugar – Lucca Cafés Especiais

A oferta de grãos chega a vinte variedades, e entre os métodos o expresso (R$ 6,50) segue como o mais pedido. Também agrada ao público o cappuccino à moda italiana, combinação de expresso, leite vaporizado e canela ou chocolate polvilhado (R$ 10,00). Para beliscar, tem boa saída a porção de beiju canoinha, com queijo ralado e manteiga (R$ 27,50, oito unidades). Salvador Shopping, ☎ 3033-6408 (50 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/20h). Aberto em 2007.

