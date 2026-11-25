A chef de cozinha Janaína Torres foi agraciada, nesta segunda-feira, 23, com o Community Spirit Award, uma premiação oferecida pelo guia La Liste para reconhecer projetos gastronômicos que apoiem uma comunidade ou causa. Ela se tornou a primeira brasileira a conquistar a honraria, um reconhecimento ao trabalho que desenvolve com o À Brasileira, iniciativa dedicada à pesquisa e valorização da cultura alimentar brasileira.

“É com muita emoção que recebo esse reconhecimento tão inesperado, por um projeto que não trata a comida como entretenimento ou mercado de luxo, mas como ferramenta de pesquisa, estudo e desenvolvimento cultural e educativo”, afirmou a chef, comemorando a láurea. “Um trabalho de pesquisa que se inspira na cozinha milenar brasileira e atravessa a história, trazendo a chegada de outros povos do mundo e todas as contribuições migratórias de memórias, tradições, resgate e celebrações”, completa.

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