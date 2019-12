Cervejaria Turatti tem a melhor carta de cervejas de Fortaleza

1. Cervejaria Turatti comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /4 Chope Weizen, chope lager, black ipa e american pale ale: variedades da carta campeã (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Cervejaria Turatti comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /4 O espaçoso bar: produção de cervejas à vista dos clientes (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Cervejaria Turatti comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3 /4 Régua de degustação: quatro doses de 190 mililitros (R$ 29,90) (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Cervejaria Turatti comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 4/4 Linguiça de cordeiro: parte do cardápio de petiscos (Lígia Skowronski/VEJASP)

Inaugurada dois anos atrás, a matriz ocupa um amplo imóvel de esquina na Varjota, todas as noites animado por MPB e pop rock ao vivo, e mantém à vista dos clientes os tanques de sua moderna fábrica de cervejas. De terça a sábado, a partir das 18 horas, um beer sommelier está disponível para tirar dúvidas e também guiar os interessados em um tour gratuito pela área de produção. Os proprietários, Lissandro Turatti e seu pai, Valdir, fazem cervejas artesanais desde o fim dos anos 90. Em 2002, eles trocaram Florianópolis pelo calor do Ceará e seguiram difundindo a cultura cervejeira por aqui. O próximo passo da dupla é a inauguração de mais uma unidade, prevista para a primeira quinzena deste dezembro, no Shopping RioMar. Lá, não haverá tour pela fábrica, mas não faltarão boas conversas sobre o assunto nas mesas, garante Lissandro. A oferta atual contempla 24 rótulos engatados, entre os próprios e convidados — na filial, serão catorze torneiras. Para decidir o que vai beber a noite inteira ou provar mais de uma versão, vale investir na régua de degustação com quatro doses de 190 mililitros, que custa R$ 29,90. Em copos de 300 mililitros, lideram os pedidos as autorais dos estilos lager (R$ 7,99), weiss (R$ 12,99), stout (R$ 13,99) e munich helles (R$ 11,99). No cardápio de petiscos, essa última é recomendada para harmonizar com uma pedida nada convencional, o leitão pizza: pedaços de carne pré-assados são cobertos de molho de tomate, mussarela, calabresa, catupiry, tomate e orégano e voltam ao forno para assar, como se fossem uma pizza. Com 400 gramas, a receita é servida sobre uma grelha e custa R$ 44,99. Rua Ana Bilhar, 1178, Varjota, ☎ 3099-2829 (530 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 12h; fecha seg.). Aberto em 2017.

2º lugar – 5Elementos Cervejaria Artesanal

A celebrada cervejaria tem um bar com dezessete torneiras de chope. Ficam engatadas bebidas como a american pale ale Davi e Golias (R$ 15,00) e a russian imperial stout Abyssal (R$ 22,00) — os preços referem-se a copos de 330 mililitros. Para morder, há pastéis de queijo (R$ 10,00, dez unidades). Avenida Coronel José Philomeno Gomes, 1152, Luciano Cavalcante, ☎ 3085-5070 (50 lugares). 16h/23h30 (sáb. 10h/19h30; fecha dom., seg. e ter.). Aberto em 2016.

3º lugar – Hey Ho Beer Pub

As vinte torneiras de chope derramam bebidas da própria marca, caso da Hey Ho Tipo Pilsen (R$ 10,00, 330 mililitros) e da APA Hey Ho Drive (R$ 14,00, 330 mililitros). A seleção fica completa com outras cervejas nacionais, como a Suricato Goiabinha (R$ 28,00, 330 mililitros). Para harmonizar, o cardápio sugere quibe bovino com malte de cevada (R$ 25,00, oito unidades). Rua Nunes Valente, 1247, Meireles, ☎ 3393-8790 (66 lugares). 17h30/1h (ter. até 23h; sáb. a partir das 14h; dom. 18h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016.

