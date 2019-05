Descendente de italianos por parte de mãe e de espanhóis por parte de pai, Carol Manhozo sempre gostou de cozinhar. Por isso não foi difícil entender-se com as panelas quando passou a morar sozinha, aos 18 anos, em São Paulo, ao lado do Aeroporto de Congonhas. Na época, ela era comissária de bordo. Entre uma escala de voo e outra, começou a fazer um curso de gastronomia. A cozinha, que inicialmente era um hobby, conquistou a moça de vez. No fim da formação, Carol estagiou por aqui, no Mahalo e no Haru, e trabalhou por dois anos em diferentes restaurantes de Dublin, na Irlanda. Na volta a Cuiabá, recebeu a proposta do publicitário Julio Valmorbida: ele queria realizar o sonho de ter um restaurante e a convidou para ser a chef do Flor Negra (Avenida São Sebastião, 2873, Quilombo, ☎ 3027-6201). Aos 36 anos, Carol define sua cozinha como um casamento entre comfort food, que remete às refeições em família, e técnicas da cozinha contemporânea. Um bom exemplo é a barriga de porco acompanhada de musseline de batata, picles de cebola, couve desidratada e molho de funghi porcini (R$ 89,00), que ela recriou com base em uma receita da avó de Valmorbida. Outra característica facilmente notada em seus pratos é o frescor dos ingredientes — a própria chef faz as compras, privilegiando o pequeno produtor e respeitando os ciclos da natureza.

