Caliceti di Bologna é eleito o melhor restaurante italiano de Curitiba

1. Caliceti di Bologna comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 1 /3 Stinco de vitela ao molho de vinho tinto e ervas: um dos destaques do menu (Lìgia Skowronski/VEJASP)

2. Caliceti di Bologna comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 2 /3 Pollicioni recheados de ricota defumada em molho rosé: R$ 124,00, para dois (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Spumone de chocolate em calda de laranja - CALICETI DI BOLOGNA - CURITIBA zoom_out_map 3/3 Spumone de chocolate meio amargo em calda de laranja: para encerrar a refeição (Lígia Skowronski/VEJASP)

Um italiano com raízes no churrasco. Pode parecer inusitado, mas dá para afirmar que o Caliceti di Bologna nasceu dentro da Querência, uma churrascaria inaugurada na área central em 1969. Lá, Onelia Caliceti, proprietária e matriarca de uma família de bolonheses, começou a preparar massas caseiras para servir aos seus clientes. Não demorou muito para um deles fazer campanha pela mudança de nome e de especialidade, solicitação atendida pelos donos em 1971, quando o lugar passou a se chamar “Bologna”. Um ano depois, num endereço mais estruturado na mesma região, os pratos com DNA italiano dominavam o salão; mas só em 1994 a casa seria transferida para o atual ponto. O que o restaurante nunca deixou para trás nesses 47 anos de atividade foram a administração familiar e o pastifício próprio. Hoje, são os irmãos Erminia, Alberto e Pompeo que zelam pela marca. A enorme área de produção no Batel ainda propiciou o surgimento de um bem abastecido empório anexo ao restaurante. Dentro do austero salão, as pastas al dente são soberanas. Nessa lista, os pollicioni de duas cores vão à mesa recheados com ricota defumada e cobertos por molho rosé (R$ 124,00, para dois). Para além dos diversos preparos com tortelloni, capelete, talharim e nhoque, destaca-se o stinco de vitela ao molho de vinho tinto e ervas (R$ 150,00, para dois). Num doce final de refeição, o spumone de chocolate meio amargo chega coroado com calda de laranja (R$ 24,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1365, Batel, ☎ 3223-7102 (180 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. só almoço 11h/15h; fecha ter.); Empório Gourmet (24 lugares). 9h30/19h30 (dom. 9h/15h; fecha ter.). Aberto em 1972. $$$

2º lugar – Ernesto Ristorante

O chef Dudu Sperandio investe em receitas italianas com toques autorais. No abre-alas, figura a polenta cremosa com ragu e pancetta trufada (R$ 37,00). O afamado ravióli de abóbora – receita servida desde a inauguração da casa – pode vir na sequência, banhado por molho de queijo de cabra com nozes carameladas (R$ 49,00). A tortinha de creme de avelã (R$ 25,00) é novidade para sobremesa. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, ☎ 4141-5477 (70 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. $$$

3º lugar – Barolo Trattoria

Imbatível nos dois endereços, a conchiglia com recheio de camarão é servida com um molho à base de queijo que também leva o crustáceo em sua composição (R$ 139,00). Na seção de carnes, arranca elogios o medalhão de filé-mignon na mostarda guarnecido de ravióli (R$ 137,00). Os pedidos servem duas pessoas. Para terminar, pode vir à mesa o petit gâteau de doce de leite com calda de frutas vermelhas (R$ 25,00). Avenida Silva Jardim, 2487, Água Verde, ☎ 3243-3430 (160 lugares). 12h/14h30 e 19h/0h (sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. 12h/16h); ParkShopping Barigüi, ☎ 3402-1017 (140 lugares). 12h/15h e 18h30/23h (sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1999. $$$

