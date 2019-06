Bronco Burger faz o melhor hambúrguer de Campinas

Afora a abertura da terceira loja da marca, em novembro passado, no Extra Abolição, não há grandes novidades no Bronco Burger, que fica em Campinas. E nem precisa: a receita de sucesso que conquistou o júri mais uma vez está no slogan: “o simples, bem feito”. Os sandubas são servidos em uma fôrma de alumínio, daquelas usadas para assar bolo de tabuleiro. No enxuto cardápio, o disco de carne de costela de 150 gramas aparece em três versões: na basic, ele vem apenas com maionese de alho da casa (R$ 17,00); na cheese, essa combinação é acrescida de queijo prato artesanal (R$ 23,00); e na bronco bronco (R$ 26,00), a campeã de pedidos, esses ingredientes ganham a companhia de picles, alface e cebola- roxa. A opção vegetariana, feita com faláfel, queijo, picles, alface e cebola- roxa (R$ 22,00), também tem fãs cativos. Pelo mesmo preço, na versão vegana desse lanche sai o queijo e a maionese é substituída por molho de pasta de gergelim). Sempre é possível enriquecer o sanduba com extras, como bacon (R$ 4,00) e ovo frito (R$ 3,00). Para complementar, há batata rústica temperada com sal grosso (R$ 7,00 a pequena) e bebidas como a pink lemonade (R$ 12,00). Rua Agostinho Pattaro, 199, Barão Geraldo, ☎ 3342-8871 (80 lugares). 18h30/0h (ter. e dom. até 23h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2015.

2º lugar – Artesan Burger

Os nomes dos sanduíches reforçam a pegada artesanal da casa. No escultor, um pão com especiarias e mel ganha hambúrguer de 180 gramas, queijo mogiana da Fazenda Atalaia, cebola-roxa caramelada e molho aïoli (R$ 29,00). Outro muito pedido é o carpinteiro, que leva brioche, disco de carne, queijo mantiqueira, mix de cogumelos na manteiga e aïoli (R$ 32,00). A batata-doce rústica vai à mesa com lemon pepper e páprica defumada (R$ 10,00 a porção individual). Rua Doutor Sampaio Ferraz, 465, Cambuí, ☎ 3254-9425 (60 lugares). 18h30/23h (sex. e sáb. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2017.

3º lugar –Madero Container

A rede Madero, que conta com mais de 100 pontos distribuídos pelo Brasil e exterior, traz na sua versão contêiner um menu mais enxuto. Blend de alcatra, fraldinha e picanha, o hambúrguer padrão da marca compõe uma receita com alface, tomate, cheddar, maionese da casa e fatias de bacon (R$ 34,00). Uma opção diferente é o choripán, típico lanche argentino feito com linguiça defumada, alface, vinagrete e maionese (R$ 27,00). A soda com xarope de tangerina custa R$ 8,00. Rua Barreto Leme, 2346, Cambuí, ☎ 3396-5125 (82 lugares). 11h30/23h. Aberto em 2017.