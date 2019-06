Bráz serve as melhores pizzas de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

1. Braz Campinas 2019 zoom_out_map 1 /3 Pizza Funghi: mussarela, cogumelos shiitake, cebola- roxa e salsinha (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Braz Campinas 2019 zoom_out_map 2 /3 Piatto D.O.B : entrada leva itens como soppressata de calabresa, ricota artesanal, mussarela de búfala, tapenade de azeitonas pretas com basílico gigante e antepastos produzidos na casa (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Braz Campinas 2019 zoom_out_map 3/3 Para adoçar o paladar: sorvete ao forno de chocolate, biscoito ao rum e merengue italiano (Lígia Skowronski/VEJASP)

Ano após ano, desde a primeira edição de VEJA COMER & BEBER em Campinas, a Bráz, criada na capital paulista, leva o prêmio da categoria. O apreço dos moradores da cidade e do júri não é sem razão. Enquanto a redonda não vem, pode-se pedir uma das entradas para dividir com os amigos. Sob medida para isso é o piatto d.o.b. (R$ 35,00), uma seleção de produtos exclusivos, que inclui soppressata de calabresa, ricota artesanal, mussarela de búfala, tapenade de azeitonas pretas com basílico gigante e antepastos produzidos na casa, mais pão artesanal e crostinos. Um vinho para acompanhar? Na enxuta carta, destaca-se o Mazzei per Bráz (R$ 119,00 a garrafa e R$ 32,00 a taça), tinto de produção exclusiva de uma vinícola da Itália para a marca. Na lista de pizzas especiais, a caprese (R$ 93,00) é uma das mais procuradas. Nela, a massa é coberta por uma base de mussarela sobre a qual são dispostos rodelas de tomate-caqui, mussarela de búfala, folhas de manjericão gigante e pesto de azeitonas pretas. Menos trivial, a de funghi reúne mussarela, cogumelos shiitake, cebola-roxa e salsinha (R$ 93,00). Para encerrar a refeição, muitos fregueses saciam o desejo de um doce com o sorvete ao forno de chocolate, biscoito ao rum e merengue italiano (R$ 26,00). Rua Benjamin Constant, 1963, Cambuí, ☎ 3251-4444 (250 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2003. $$

2º lugar – Maremonti

Do forno a lenha saem discos nas versões napolitana (individual) e tradicional (oito fatias) em qualquer refeição. Novidade da marca paulistana, a pizza napolitana em formato de estrela pode ser assada com mussarela de búfala, mix de cogumelos e parmesão e finalizada com azeite trufado (R$ 48,00). A caprese especial vai à mesa com mussarela de búfala, tomate-caqui, patê de azeitona e manjericão (R$ 59,00 a napolitana ou R$ 118,00). Para harmonizar, há vinho da casa produzido na vinícola italiana Castello di Gabiano, o Maremonti Rosso Barbera d’Asti 2016 (R$ 110,00). Galleria Shopping, ☎ 3206-1160 (120 lugares). 11h45/15h e 18h/22h30 (sex. e sáb. 11h45/23h30; dom. 11h45/22h). Aberto em 2012. $$

3º lugar – Engenho Paulista

Do rol de quarenta pizzas, as que mais chegam às mesas são a caprese, com muçarela, mussarela de búfala, pasta de azeitona, gorgonzola, catupiry, tomate e manjericão, e a carnitas, com peperone, calabresa, bacon, mussarela, pimentões e pimenta jalapeño (R$ 76,15 cada uma). A novidade do endereço é a vulcão, preparada com o dobro de cobertura (acrescentam-se R$ 35,50 ao preço do sabor escolhido). À espera da pizza, vale pedir um tortano, pão de calabresa com massa da casa (R$ 17,20). Rua Dona Prisciliana Soares, 233, Cambuí, ☎ 3294-2316 (100 lugares). 18h/0h. Aberto em 2016. $