Bazar Doce Pâtisserie é eleita a melhor doceria de Curitiba

1. Bazar Doce Patisserie comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 1 /3 Amorache: musse de amora cremoso sobre base de biscuit de pistache (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Bazar Doce Patisserie comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 2 /3 O doce frans: musse de chocolate 70% cacau com pedaços e creme de amarena (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Bazar Doce Patisserie comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 3/3 Empada de frango (R$ 8,50): uma das melhores da cidade (Lígia Skowronski/VEJASP)

Isis Lepechak entrou na cozinha desta confeitaria pela primeira vez em 2014, como estagiária da antiga dona, Karyne Iancóski. Naquela época, a jovem chef, hoje com 24 anos, ainda cursava gastronomia na Universidade Positivo. Permaneceu ali até 2016, quando decidiu seguir com o namorado e colega de profissão, Rafael Rocha, para o sul da França. Lá, mergulhou de cabeça no universo doce. Alguns cursos rápidos fortaleceram a sua técnica, mas a vivência diária numa confeitaria na região da Provença, a Maison Sarroche, foi o grande impulso profissional que Isis recebeu na sua temporada europeia. De volta ao Brasil, em novembro de 2017, ela e Rafael uniram-se à irmã dele para comprar a Bazar Doce. No seu retorno ao endereço, Isis manteve os clássicos da casa, como o fondant ao chocolate praliné (R$ 15,00), mas também implantou novidades. Uma delas, o frans, leva musse de chocolate 70% cacau com pedaços e creme de amarena (R$ 16,00). Outra criação da agora chef e sócia, que privilegia fórmulas sem grande quantidade de açúcar, é o amorache, musse de amora com cremoso (espécie de ganache) sobre uma base feita com biscuit de pistache (R$ 14,00). Mesmo com doces intenções, vale deixar espaço no estômago para o salgado mais vendido da marca. A empada de frango (R$ 8,50), seguramente, está na lista das melhores da cidade. Para acompanhar os quitutes, o cardápio lista, entre outras opções, onze tipos de chá. Alameda Presidente Taunay, 316, Batel, ☎ 3093-9808 (25 lugares). 11h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

2º lugar –Confeitaria das Famílias

Um dos queridinhos da clientela fiel que frequenta esta casa setentona é o madrilenho, que intercala três discos de massa folhada, doce de leite e pedacinhos de suspiro (R$ 8,00). Outra especialidade é o bolo marta rocha original feito com pão de ló branco e de chocolate, crocante de nozes, nata, suspiro e creme de ovos (R$ 8,00 a fatia ou R$ 50,00 o quilo). Rua XV de Novembro, 374, centro, ☎ 3223-0313 (180 lugares). 8h/22h. Aberta em 1945.

3º lugar – Goodies Bakery

As lojas coloridas têm um carro-chefe: os cupcakes. Em 24 versões, os pequenos bolos ganham sabores como o browninho (R$ 17,90), com leite Ninho, Nutella e chocolate belga. Para um lanche, há salgados como as coxinhas (R$ 13,90 com três), que seguem a receita da avó das fundadoras, as irmãs Larissa e Andressa Perini. Rua Coronel Brasilino Moura, 382, Ahú, ☎ 3408-2225 (50 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h); ParkShopping Barigüi. Não tem telefone. 11h/23h (sáb. 10h/22h; dom. 14/20h). Mais cinco endereços. Aberto em 2012.

