Bacio di Latte é eleita a melhor sorveteria de Campinas

Os shoppings em que ficam as duas lojas de Campinas da rede ainda estão fechados ao público quando, às 7h30, os funcionários dão início ao preparo das cremosas massas. A receita, que segue à risca a tradição dos gelatos italianos, chega às vitrines em 26 sabores. Três deles são sazonais e renovados a cada mês. Em junho, por exemplo, ao lado de campeões de preferência como o belga, o pistacchio e o bacio di latte, estão em cartaz cocada com doce de leite, paçoca crocante e maçã do amor, que remetem às festas juninas. Para alegria dos fãs da marca, nascida na capital paulista em 2011, cada copinho permite reunir até três sabores, independentemente do tamanho. Saem a R$ 12,50, R$ 14,50 ou R$ 17,50, respectivamente com 120, 140 e 180 gramas. Há ainda o copo massimo (R$ 28,50, 300 gramas), com até quatro sabores, e a casquinha, que pode ser recheada de Nutella ou de doce de leite (R$ 15,50 ou R$ 17,50, com um e dois sabores). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3326-6364 (35 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Iguatemi, ☎ 3255-5792 (25 lugares). 10/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. a partir das 12h). Aberto em 2015.

2º lugar – Cuor di Crema

A casa tem como carro-chefe o sorvete chocolatria, que leva caramelo com flor de sal, raspas de chocolate meio amargo e biscoito. Pistache e doce de leite Havanna são outras versões muito procuradas pelos clientes. Para os que evitam açúcar, há opções sem esse ingrediente nos sabores cupuaçu, goiaba e chocolate. Quem deseja esticar a parada na loja pode solicitar um macchiato (R$ 7,00), preparado com café Illy. Galleria Shopping, sem telefone (30 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2018.

3º lugar – Sergel

Na lista das mais tradicionais da cidade, a sorveteria tem como campeões de venda os sabores leitinho trufado, iogurte com amarena e Ovomaltine. A casquinha com uma bola sai a R$ 4,00 e, o cascão, com duas, a R$ 7,00. Para quem deseja variar um pouco, há bombons recheados com sorvete nas versões baunilha, brigadeiro e chocolate branco (R$ 6,00 a caixa com dez unidades). O milk-shake de Ovomaltine custa R$ 7,50 (300 mililitros). Rua Padre Manoel Bernardes, 953, Taquaral, ☎ 3242-5542 (120 lugares). 12h/20h. Mais três endereços. Aberto em 1982.