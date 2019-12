As melhores pizzarias de Salvador segundo VEJA COMER & BEBER 2019

Aqua & Farina

Fermentada naturalmente, a massa preparada pelo pizzaiolo Marcelo Reis descansa por 48 horas antes de ser assada no forno a lenha, de onde sai com espessura fna e bordas altas. Entre as 23 coberturas disponíveis, chama atenção a que mescla alho negro com molho de tomate, mussarela e burrata (R$ 86,00). Enquanto ela não chega, dá para enganar a fome com um khachapuri. A entradinha consiste em uma barca de massa recheada com três queijos e gema de ovo (R$ 49,00, para quatro pessoas). De sobremesa, tem cannoli de doce de leite ou de brigadeiro (R$ 24,00, duas unidades). Rua São Paulo, 498, Pituba, ☎ 3011-6599 (30 lugares). 17h/10h (sex., sáb. e dom. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2019. $$

Cantina Volpi

Há mais de duas décadas é referência para quem gosta de rodízio de pizzas, todas assadas em forno a lenha. Disponível no horário do jantar, de segunda a quinta-feira, ele inclui dezoito sabores, caso dos tradicionais quatro queijos e margherita (R$ 31,50 por pessoa). Outro atrativo do lugar é o menu de cantina, que oferece pratos como flé à parmigiana com dois acompanhamentos à escolha (R$ 44,90). Rua Professor Sabino Silva, 822, Jardim Apipema, ☎ 3332-5566 (144 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. 11h45/22h); Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 423, Pituba, ☎ 3013-6677 (240 lugares). 11h45/16h e 18h/0h (sáb., dom. e feriados sem intervalo 11h45/1h); Shopping Paseo, ☎ 3341-6677 (284 lugares). 11h45/0h (sáb. 11h45/1h; dom. e feriados 12h/0h). Aberto em 1992. $$$

Casa de Pedra

Há mais de sessenta coberturas disponíveis no cardápio. Se a ideia é fugir do convencional, boa pedida é o mix de cogumelos, com mussarela, molho de tomate e orégano (R$ 75,80). Os vegetarianos são contemplados com a super veggie, que reúne molho de tomate, mussarela, tomate em cubos, pasta de tomate seco, parmesão, manjericão e orégano (R$ 65,30). Para harmonizar, a sugestão é pedir um vinho como o Frondoso Cabernet Sauvignon (R$ 69,90). Rua Flórida, 62, Graça, ☎ 3033-6262 (77 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2013. $$$

Casa Vieri Joana

Capitaneada pelo italiano Umberto Casalvieri, aposta em coberturas como a napolitana. Trata-se de uma combinação de molho de tomate, mussarela de búfala e aliche (R$ 49,00). Outra sugestão que agrada à clientela reúne, sobre o disco de massa, molho pesto, mussarela de búfala, presunto cru, tomate-cereja e manjericão (R$ 60,00). Na ala das doces, são imbatíveis as redondas com Nutella (R$ 40,00) e a romeu e julieta (R$ 42,00). Rua Manoel Barreto, 4, Graça, ☎ 3331-7981 (35 lugares). 18h/22h30 (fecha seg.). Aberto em 2007. $$$

Companhia da Pizza

No rodízio servido às quartas-feiras (R$ 49,90 por pessoa), o cliente pode pedir qualquer uma das cinquenta opções da casa. No serviço normal, os clientes costumam solicitar a pizza que leva presunto, cogumelo-de-paris, gorgonzola e alho frito ou ainda a de mussarela de búfala, tomate-cereja, manjericão e parmesão (R$ 58,90 cada uma). Para beliscar, o mix de bruschettas (R$ 30,90, cinco unidades) vai bem ao lado do drinque aperol spritz (R$ 18,90). Praça Brigadeiro Faria Rocha, 266, Rio Vermelho, ☎ 3012-1132 (150 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (seg. só jantar 18h/0h; sex. e sáb. jantar até 1h). Aberto em 2002. $$$

Mamma Jamma

Com diversas fliais no Rio de Janeiro, em Salvador também tira do forno a lenha redondas de massa fna, leve e crocante, mas com borda alta. Há 33 sabores entre salgados e doces. Preparados por uma equipe de oito pizzaiolos, os discos ganham coberturas como a da casa, com calabresa artesanal, molho de tomate, mussarela e queijo parmesão (R$ 46,00 o individual). Para adoçar, faz sucesso a pizza que mescla doce de leite argentino, amêndoas e gotas de chocolate branco (R$ 32,00, para quatro pessoas). No almoço tem pratos como o flé au poivre com risoto de grana padano (R$ 57,00), que dá direito ao bufê de saladas. Shopping Barra, ☎ 3035-4499 (160 lugares). 12h/22h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2018. $$

Mamma’s Pizza

Há 23 anos assa pizza na pedra, sempre apresentando novidades aos clientes. Recentemente foram incorporados ao menu dez sabores veganos, caso da margherita feita com mussarela vegana, molho de tomate, azeitonas, tomate, orégano e manjericão (R$ 28,00 a individual de 20 centímetros). Entre as convencionais, destaca-se a de camarão com alho-poró (R$ 74,30). Na carta de vinhos, com 35 rótulos, os clientes encontram sugestões como o argentino Los Cardos Malbec (R$ 99,80). Rua das Margaridas, 150, Pituba, ☎ 3353-2600 (85 lugares). 17h30/23h. Aberto em 1996. $$

Pizza da Chapada

O nome é autoexplicativo: a grande homenageada da casa é a região da Chapada Diamantina, com referências na decoração, no uniforme dos garçons e também no cardápio. Entre as pizzas mais pedidas estão a bicho grilo, com mussarela, peperoni e molho pesto (R$ 74,00), e a morro do chapéu, com mussarela de búfala, tomate em rodelas, molho pesto de azeitonas pretas, manjericão e orégano (R$ 72,00). Para petiscar, há o minicalzone feito com a mesma massa, recheado com palmito de jaca e especiarias e servido com molho de tomate ou pesto (R$ 14,00 a unidade). Rua Érico Veríssimo, 77, Itaigara, ☎ 3012-7202 (160 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h); Rua Oito de Dezembro, 27, Graça, ☎ 3336-6532 (40 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$

Pi.zza Pizzaria Artesanal

Resultado de um processo de fermentação natural, a massa segue a tradição napolitana: sai do forno com espessura fna e bordas altas. Das coberturas criadas pela chef Carla Mazzola, vale provar a carlota, que leva molho de tomate, pesto, tomate-cereja confitado, mussarela de búfala, peperoni e parmesão (R$ 33,00 a individual). Entre as doces, é interessante a combinação de doce de leite com licuri (R$ 29,00 a individual). Para bebericar, há cerveja, chope e mais de trinta drinques, como o que é feito com gim, purê de manga, garam masala, limão-taiti e espumante (R$ 26,00). Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho, ☎ 3052-6010 (50 lugares). 18h/23h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h; dom. até 23h). Aberto em 2019. $

Pizzalinha

Aqui o cliente pode escolher a massa tradicional ou optar por outras feitas com ingredientes como beterraba, batata-doce, cenoura e espinafre. O carro-chefe é a pizza de camarão com alho-poró, tomate seco e mussarela de búfala (R$ 98,90). Outra bastante popular é a naturaly, com molho de tomate, mussarela, brócolis refogado no alho, nozes e tomate-cereja (R$ 69,90,). Para acompanhar, o drinque pizzalinha grape é feito com tequila, uva verde, suco de limão e açúcar (R$ 35,90). Alameda Dilson Jatahi Fonseca, 1333, Stella Maris, ☎ 3374-9157 (120 lugares). 17h/23h (sex. a dom. 16h/0h30). Aberto em 2010. $$

Quattro Amici (campeã de 2019)

A porta da Quattro Amici dá acesso à Salvador do século XIX. É desse período o casarão da pizzaria, e, para evidenciar esse aspecto, foi colada em uma das paredes uma enorme fotografia que mostra o imóvel e seu entorno naquela época. Repare no pé-direito com quase 7 metros e nas colunas que dividem o ambiente, descascadas na parte de cima para deixar à vista o processo construtivo de outrora, que se valia basicamente do barro. Com borda estreita e massa crocante, as pizzas são assadas em dois fornos a lenha com chaminés compridas, que cortam o telhado. Entre as receitas da casa, chamam atenção a de mussarela de búfala, lascas de presunto cru, tomate seco e molhos pesto e de tomate (R$ 68,00) e a batizada de tocha de fogo, que junta linguiça apimentada, lâminas de abobrinha, mussarela de búfala, molho de tomate e pesto de azeitona preta com uva-passa (R$ 69,00). A que presta tributo ao Nordeste combina carne de sol desfiada, mussarela de búfala, molho de tomate, cebola e rodelas de tomate (R$ 67,00). Já a quattro amici leva shiitake, shimeji, alho-poró e molho de tomate (R$ 75,00). E quem são os amigos que dão nome à pizzaria? Azeite, tomate, queijo e farinha, sem os quais nenhum estabelecimento do gênero pode existir. Para enganar a fome, a clientela tende a preferir o corniccione de sal grosso e alecrim (R$ 29,80) e a salada caprese (R$ 28,90). O cabernet sauvignon Latitud 33º (R$ 86,00), da Argentina, é uma das estrelas da modesta carta de vinhos. Para quem não é fã de pizzas doces, há sobremesas como sorvete de tapioca com calda de goiabada e vinho tinto (R$ 17,50). Rua Dom Marcos Teixeira, 35, Barra, ☎ 3264-3333 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2004. $$

Rocca Pizzaria e Forneria

As criativas redondas criadas pela proprietária Eliana Pavetto geralmente têm nome e sobrenome. É o caso da yves pavetto, que homenageia seu marido e reúne molho de tomate, pedaços de queijo brie, geleia de pimenta e pedacinhos de pimenta dedo-demoça (R$ 72,00, seis fatias). Outra que costuma agradar aos clientes é a claudia garcia, que leva molho de tomate, tomatinhos assados com ervas e é finalizada com uma burrata inteira no centro do disco (R$ 74,00, seis fatias). Para acompanhar, peça o vinho chileno Viejo Feo Cabernet Sauvignon (R$ 88,80). Rua das Hortênsias, 564, Pituba, ☎ 3451-2086 e 3358-6363 (120 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 2h); Rua Humberto de Campos, 1, Graça, ☎ 2132- 1246 e 2132-1247 (80 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2007. $$$

