As melhores padarias de Belo Horizonte segundo VEJA COMER & BEBER

Bagueteria Francesa

Mesmo instalada no centro, a padaria atrai uma clientela de vários bairros — o estacionamento ajuda quem chega de carro. Na vitrine de pães, se destaca a receita que dá nome à casa, a baguete francesa (R$ 15,80 o quilo), campeã absoluta de vendas, que chega a bater a marca das mil unidades nos sábados de movimento intenso. Elaborado com fermentação natural, o brioche mineiro (R$ 39,90 o quilo) combina a tradição francesa com o sotaque local, já que a massa amanteigada leva cachaça. Avenida Santos Dumont, 201, centro, ☎ 3879-3822. 6h/19h (fecha dom. e feriados). Aberto em 2014.

Boníssima

Ao cliente que busca por pães, o croissant amanteigado sai a R$ 59,90 o quilo. Há receitas para a turma fitness, como a queijadinha que não leva farinha de trigo nem leite (R$ 79,90 o quilo), e para quem não abre mão das delícias açucaradas, caso da torta de brownie com musse de chocolate (R$ 85,90 o quilo). Da área de empório, a terrine de queijo de cabra com mel de figo (R$ 129,90 o quilo) também é feita na casa. Avenida Raja Gabáglia, 220, Gutierrez, 3296-5300 (50 lugares). 6h/23h (dom. até 22h). Praça José Cavalini, 50, Luxemburgo, ☎ 3344-2455 (50 lugares). 6h/21h40 (dom. 7h/21h). Alameda Oscar Niemeyer, 1355, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3264-9694 (100 lugares). 6h/22h. Aberto em 2001.

Casa Bonomi (campeã da categoria 2019)

Há cerca de duas décadas, a produção artesanal de pães ainda não tinha virado a febre que é atualmente. Mas Paula Bonomi decidiu investir na ideia e, inspirada em referências internacionais, abriu esta padaria, instalada em um charmoso casarão de 1902. Ex-bailarina do Grupo Corpo, proprietária do estabelecimento e padeira, Paula segue pondo a mão na massa — às vezes, a partir das 4 da manhã — e, com a mesma disciplina que dedicou à carreira nos palcos, ela pesquisa, testa e desenvolve receitas para o cardápio. Tudo começou com o filão italiano (R$ 31,00 o quilo) e a ciabatta (R$ 45,00); hoje, a vitrine impressiona pela variedade. Os croissants (R$ 8,50 a unidade), feitos com manteiga francesa, são queridinhos da clientela, assim como o pão de centeio, nozes e passas (R$ 80,00 o quilo), este fermentado naturalmente. A cada dia da semana surge uma sugestão: quarta-feira tem o pão brasil, que demora 48 horas para ficar pronto e leva farinhas integral, branca e de centeio mais castanha-do-pará inteira (R$ 70,00 o quilo). Quem quiser comer ali encontrará um apetitoso menu com alguns pratos, sanduíches e itens de café da manhã servidos o dia todo. O coddled egg, por exemplo, é um ovo poché no creme de leite com torrada de brioche (R$ 22,00). Para acompanhar, vai bem o café coado (R$ 8,00, com o grão da casa). Aos sábados, domingos e feriados, o programa fica ainda mais gostoso, já que dá para comer ao ar livre, acomodando-se nas mesas dispostas na praça que abriga a padaria. Avenida Afonso Pena, 2600, Savassi, ☎ 99206-2772 e 3261-8334 (32 lugares). 7h/21h (dom. 8h/20h; fecha seg.). Aberto em 1997.

Cum Panio

Para entrar nesta padaria-butique, é preciso tocar a campainha. A loja opera sob o comando do casal Luciana Martins e Camilo Gazzinelli, que viaja o mundo em busca de receitas. Com fermentações variadas, incluindo a feita com levain, a casa assa sete toneladas de pão por mês. Entre as especialidades está o pão escandinavo, rico em fibras, que leva farinhas integral e de centeio, sementes de girassol e de abóbora (R$ 45,00 o quilo). Mas é a baguete (R$ 7,50 a unidade) a campeã de vendas. Rua do Ouro, 292, Serra, ☎ 3225-5246 (12 lugares). 11h/19h30 (sáb. 11h/15h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2004.

Du Pain

Uma das 400 lojas do Mercado Central, a padaria comandada pelo casal Raquel Brandão e Ronaldo Souza consome todo mês uma tonelada de farinha de trigo francesa. Orgânico, o ingrediente é base para o preparo da baguete feita com queijo gruyère (R$ 18,00). Não podem faltar o croissant tradicional (R$ 6,00) — são vendidas diariamente 500 unidades do folhado — e o bolo de milho cremoso e molhadinho, que leva coco na receita (R$ 24,00, inteiro). Mercado Central, ☎ 3267-9740. 8h/18h (dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Pão & Companhia

O bufê de quitutes com cerca de oitenta itens fica disponível durante todo o horário de funcionamento (R$ 69,90 o quilo) — o pão de queijo está entre os mais procurados, ao lado da broa e do croissant. Também há opções avulsas, a exemplo do pão na chapa (R$ 2,50). Queridinho dos clientes, o pão de fermentação natural tem versões com centeio ou em forma de baguete (R$ 24,90 o quilo de cada um). Rua Francisco Deslandes, 715, Anchieta, ☎ 3287-7022 (60 lugares). 6h/22h (fecha dom.). Rua Francisco Deslandes, 41B, Anchieta, ☎ 2538-1561 (50 pessoas). 6h/21h30 (sáb., dom. e feriados até 20h30). Mais dois endereços. Aberto em 1982.

Seleve

Especializada em produtos sem glúten e sem leite, a padaria prepara mais de trinta itens entre tortas, pães, bolos e salgados. Na seção de pães, saem bem o francês (R$ 34,90 o quilo) e o de cebola (R$ 49,00 o quilo). O combo de café da manhã para uma pessoa (R$ 29,90) vem com cesta de pães, ovos mexidos, requeijão de castanhas, café expresso e suco de frutas. Para um lanche rápido, a tortinha de frango lowcarb é feita com farinha de linhaça e couve-flor (R$ 12,90). Rua Santa Catarina, 1424, Lourdes, ☎ 3786-4001 (14 lugares). 7h/19h30 (fecha dom.). Aberto em 2016.

Vianney

O pão de queijo, que leva pedacinhos de queijo na massa, é o carro-chefe da casa e custa R$ 44,90 o quilo. Menos trivial, o pão de figo é feito com fermentação natural e leva, além da fruta, avelã e rum (R$ 59,98 o quilo). Para uma refeição, dá para pedir batata rosti de bacalhau acompanhada de pimentão, cebola, azeitona preta, ovo cozido, mussarela e catupiry (R$ 21,90). Outra opção é o sanduíche de carpaccio e pesto (R$ 18,90). Rua Aimorés, 155, Funcionários, ☎ 3227-2071 (60 lugares). 6h/23h. Aberta em 1992.