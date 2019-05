Barba, Grelha e Bigode

À frente do negócio está o publicitário Thiago Monteiro, que mergulhou no mundo do churrasco ao estilo americano antes de começar a vender seus hambúrgueres. A clientela já elegeu alguns queridinhos, como é o caso do sanduíche batizado de real smoked, que reúne um disco de carne bovina defumado, bacon da casa, queijo cheddar, picles e cebola (R$ 39,00). Thiago também faz o próprio pastrami (peito bovino curado com diversos condimentos e especiarias e depois defumado), que vai para o sanduíche junto de mussarela, salada de repolho e mostarda de Dijon (R$ 28,00). Avenida Getúlio Vargas, 1319, centro, ☎ 99993-0252 (90 lugares). 11h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. jantar 19h/0h; dom. jantar até 21h; fecha ter.). Aberto em 2017.

Blend Hamburgueria Artesanal

Todos os lanches da casa são preparados com hambúrguer artesanal de 160 gramas e pão brioche dourado na chapa com manteiga. Batizado de blend do chefe, o sanduíche mais pedido é incrementado com cream cheese, mussarela, cebola caramelada, bacon, alface e tomate (R$ 24,00). Para acompanhar, as porções de batata frita com cheddar e bacon ou com tempero lemon pepper custam R$ 13,00 e R$ 15,00, respectivamente. Outra opção são as onion rings (R$ 15,00). No arremate, faz sucesso o brownie de chocolate (R$ 12,00). Rua Senador Vilas Boas, 266, Goiabeiras, ☎ 98111-0950 (40 lugares). 18h30/23h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Brooklyn Hamburgueria

O cardápio desta casa não para de ganhar novidades. Uma das receitas recentes, o empire state (R$ 42,90) é o maior hambúrguer da carta, preparado com cheddar, mussarela e bacon, além de um mix de queijos fundidos. Outra boa nova, o veggie (R$ 29,00) é feito com um hambúrguer de grão-de-bico. Os lanches podem vir à mesa acompanhados de maionese de alho, molho à base de cream cheese ou barbecue como adicionais (R$ 2,00 a 8,00 cada um). Para matar a sede, vai bem o brooklyn tea, um chá gelado servido com limão (R$ 10,00). Na sobremesa, a chamada de sinatra é imbatível – a pedida combina brigadeiro quente, sorvete, morango fatiado e farofa de cookie (R$ 21,90). Rua Presidente Castelo Branco, 298, Duque de Caxias, ☎ 99999-4988 (58 lugares). 18h/23h (ter. e qua. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Burguer na Praça

A hamburgueria migrou para o bairro Popular, onde ocupa um imóvel com agradável quintal – crescem ali algumas árvores frutíferas, caso dos pés de goiaba e de acerola. O cardápio reúne sanduíches que fogem do comum, a exemplo do té doce, um hambúrguer angus de 160 gramas montado no pão brioche com cream cheese, alho-poró, bacon, queijo e palha de batata-doce (R$ 27,00). Recém-incorporado à seleção, o chicken BNP combina sobrecoxa de frango empanada e maionese de limão (R$ 16,00). Outra sugestão, o texas reúne o disco de carne de 160 gramas, onion rings, bacon e molho barbecue (R$ 26,00). Para refrescar, a pink lemonade (R$ 8,00) é elaborada com xarope de hibisco, limão e água com gás. Avenida São Sebastião, 2069, Popular, ☎ 98432-4321 (66 lugares). 18h30/23h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Casa 7 Gastronomia

A casa ganhou fama pelo rodízio de míni hambúrgueres e petiscos, que é servido diariamente, sempre entre 18h30 e 22h. Por um valor fixo (R$ 29,90 de segunda a quarta-feira e R$ 34,90 nos outros dias, incluindo feriados), os clientes comem à vontade seis versões dos sanduíches em miniatura, batata frita, pastel de queijo e bolinho de mandioca com carne-seca. À la carte, são servidos doze hambúrgueres, entre eles o que leva o nome da casa, criação do proprietário Petrus Garcia, com disco de carne de 180 gramas, alface, tomate, maionese, cebola caramelada, queijo e bacon (R$ 28,00). O cardápio foi ampliado e também sugere pratos executivos. Rua Sá Porto, 7, Jardim Petrópolis, ☎ 3359-4599 e 99972-7630 (45 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/22h30. Aberto em 2015.

Cozinha dos Fundos

O nome conta parte da história da marca, já que esta hamburgueria nasceu no quintal do proprietário, Márcio Augusto Patrício. Hoje são duas lojas em Cuiabá e a filial em São Bernardo (SP). O menu dos endereços cuiabanos reúne nove combos, entre os quais o pep and gorg é o mais recente. A pedida inclui hambúrguer angus de 180 gramas com queijo gorgonzola, peperoni, tomate-cereja, rúcula e manjericão, mais batatas frita e refrigerante em lata por R$ 41,00. Para quem só quiser petiscar ou abrir o apetite, dá para pedir uma porção de batata frita (R$ 9,00) ou de dadinho de tapioca (R$ 18,00), estes acompanhados de molho de caju com pimenta. Rua Intendente César M. Serva, 423, Boa Esperança, ☎98111-0405 (120 lugares). 19h/23h30. Shopping Estação Cuiabá, 3046-8200. 10h/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. e feriados a partir das 11h/22h. Aberto em 2014..

Easy Burguer

Uma das sugestões mais populares pode ser compartilhada por três comensais. Batizado de trio parada dura, o combo é composto de três lanches: o easycalm leva hambúrguer caseiro de 150 gramas, creme de maracujá, bacon crocante e mussarela derretida, o beatburguer reúne, além do disco de carne, alface, tomate, cheddar, cebola caramelada e bacon crocante e, por fim, o easycheese, que complementa o hambúrguer de 150 gramas com dois tipos de queijo (provolone e mussarela) mais bacon. Com três batatas fritas e três refrigerantes, a pedida para três sai a R$ 60,00. Um clássico da casa, o milk-shake de paçoca custa R$ 15,00 (300 mililitros). Avenida São Sebastião, 2085, Goiabeiras, ☎ 3359-6810 (60 lugares). 18/23h (fecha ter.). Aberto em 2016.

Habañero Hamburgueria

Uma casa pensada para acolher desde os geeks dos anos 80 até as novas gerações de fãs de Game of Thrones. Na decoração, cartazes de séries e filmes mesclam referências e a trilha sonora rock and roll ajuda a compor a atmosfera. Nesse ambiente, os clientes se acomodam para provar hambúrgueres como o cuiabano, que reúne disco de carne suína apimentada, cream cheese, banana-da-terra frita e rúcula (R$ 30,00). Outras sugestões são o hot-dog (R$ 15,00) e a porção de batata frita apimentada (R$ 17,00). Rua 24 de Outubro, 814, Goiabeiras, ☎ 3025-5587 (50 lugares). 18h/23h (menos domingo). Aberto em 2014.

Jymmy Burguer

Sob o comando de Jymmy Junior, a casa prepara hambúrgueres como o Ausmash, carro-chefe. Trata-se de um pão australiano recheado com três discos de carne de 100 gramas cada um, cheddar cremoso, queijo prato e mussarela, bacon e maionese de mostarda (R$ 23,00). O cardápio não dispensa os clássicos, como o cheeseburguer: com queijo prato, no pão com gergelim, pode vir com disco de 100 gramas (R$ 11,00) ou 150 gramas (R$ 14,00). No arremate, o brownie vem escoltado por uma bola de sorvete e uma tira de bacon (R$ 10,00). Rua 24 de Outubro, 416, Goiabeiras, ☎ 3054-4040 (66 lugares). 18h30/3h (sex. e sáb. 19h/5h; dom. 18h30/23h30). Aberto em 2016.

Morada Burger

O empresário André Luís Barbosa herdou de sua mãe o gosto pela cozinha, mas foi só há pouco mais de dois anos que ele começou a pesquisar e desenvolver receitas de hambúrguer. Em setembro de 2018, ele abriu sua própria lanchonete. Ali, a clientela parece já ter um queridinho: o sanduíche mais pedido é montado em brioche e leva, além do disco de carne, alface, tomate, cebola caramelada e um molho especial, cuja receita ele não revela (R$ 22,00). Pagando mais R$ 2,00, o cliente pode adicionar ao pedido uma porção de batata frita ou uma lata de refrigerante. Avenida Deputado Milton Figueiredo, 13 A, Morada do Ouro, ☎ 99694-3005 (40 lugares). 19h/0h (fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

Poltrona Nerd

Fãs de cultura pop se reúnem no espaço atraídos pelos jogos de tabuleiro e pelas referências a séries como Stranger Things e Game Of Thrones e à saga Star Wars. Para brindar, dá para pedir a cerveja amanteigada inspirada no filme Harry Potter: à base de sorvete e açúcar mascavo, tem versões sem álcool (R$ 13,00) e com rum (R$ 15,00). Carros-chefes, os hambúrgueres têm nomes que remetem ao universo geek, caso do rei koopa, que vem no pão brioche com disco de carne angus de 180 gramas, maionese, mussarela, bacon, tomate e cebola-roxa (R$ 22,00). Também tem bastante saída o hakuna banana, que combina o bifão de 180 gramas a carne-seca e banana-da-terra frita (R$ 24,00). Rua Managuá 132, Jardim das Américas, ☎ 98107-3366 (110 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Rock Burger (campeão de 2019)

Os proprietários do Rock Burger, Selma e Wilson Zarzur estão sempre atentos às novidades. Desde o ano passado, além de sandubas com suculentos discos de carne de 180 gramas, eles começaram a preparar o smash burger: uma bolinha de carne de 100 gramas que é prensada em uma chapa bem quente para virar um disco fino e com casquinha crocante. A versão classic leva ainda mussarela maturada, alface, tomate e maionese. Na smash bacon vão carne, queijo cheddar, bacon e cebola na manteiga. Ambas custam R$ 22,00 ou R$ 28,00, quando feitas com dois hambúrgueres. Entre os acompanhamentos, aparece o crispy de queijo gouda com geleia de pimenta caseira (R$ 19,80, com dez unidades). Rua João Bento, 142, Quilombo, ☎ 99680-5252 (140 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Stones Burguer

Um food truck instalado dentro de uma casa, essa foi a ideia do casal Rodrigo Vianney e Esmeralda França para abrigar sua hamburgueria. Ali, os sanduíches são batizados com nomes de pedras. O opala, por exemplo, vem no pão careca com um disco de carne bovina de 180 gramas, mussarela, bacon, alface, tomate e molho barbecue. O cliente pode optar pela versão vegetariana do lanche, que vem recheada com um hambúrguer de couve-flor. Cada um deles custa R$ 26,90. Para acompanhar, a sugestão é suco de laranja (R$ 9,00 a jarra com 700 mililitros). Rua La Paz, 190, Jardim Tropical, ☎ 98131-5062 (55 lugares). 18h/0h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Texas Gourmet Hamburgueria

Algumas viagens ao Texas, nos Estados Unidos, inspiraram Sting Willian a abrir esta hamburgueria. De lá, ele trouxe a ideia de grelhar hambúrgueres na churrasqueira e servi-los em sugestões que aplacam até os apetites mais vorazes. Um exemplo é o supremo, que empilha quatro discos de 125 gramas preparados com uma mistura de fraldinha e miolo de alcatra, oito pedaços de bacon, quatro fatias de cheddar e maionese. Demais para você? Então peça o tio sam, hambúrguer de 180 gramas com cream cheese, mussarela, crocante de provolone, tomate, bacon, molho chimichurri, cebola crispy, pimenta-biquinho. Para beber, há refrigerantes de lata (R$ 5,00) e suco natural de laranja ou melancia (R$ 7,00 cada um em jarra de 1 litro). Avenida General Mello, 3212, Jardim Califórnia, 4141-0470 (60 lugares). 18h/0h. Shopping Goiabeiras, ☎ 3359-5009. 10h/22h. Várzea Grande Shopping, 3362-3178. 10h/22h. Aberto em 2016.

Turk’s Hamburgueria

Nasceu com vocação de hamburgueria gourmet, mas vem ampliando seu serviço, e hoje oferece almoço (das 11h às 16h), com pratos como o que reúne bife de alcatra acebolado, arroz, feijão, ovo, batata frita e salada de tomate e alface (R$ 14,50). Apesar da diversificação dos preparos, o hambúrguer segue com status de carro-chefe – campeão de pedidos, o big turk´s leva, além do disco de carne de 180 gramas, alface, tomate, bacon fatiado e salsicha (R$ 19,99 na companhia de batata frita e refrigerante). Avenida Edgar Vieira, 266, Boa Esperança, ☎2129-8889 (55 lugares). 9h/23h45. Aberto em 2012.

Zé Burguer

Quando Mônica Souza Sartori abriu sua lanchonete, ela se inspirou na simplicidade com que seu pai trabalhava, mas quis fazer algo um pouco diferente. Ela é filha de José Souza, mais conhecido como Zé Dog, que há mais de trinta anos vende hot-dogs em Cuiabá. Nesta casa, a especialidade são os hambúrgueres – o zé bagunça, por exemplo, combina o disco de 200 gramas de acém, com bacon picado, ovo, presunto, mussarela, alface e tomate (R$ 32,00). Se a fome não for das maiores, o zeeg (R$ 27,00) leva os mesmos ingredientes, apenas com o hambúrguer de 150 gramas e sem tomate. Avenida Isaac Póvoas, 1152, centro, ☎ 9906-4948 (40 lugares). 18h/1h (fecha seg.). Aberto em 2017.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

Veja também: Tudo sobre Veja Comer & Beber Cuiabá 2019