As melhores docerias de Belo Horizonte segundo VEJA COMER & BEBER 2019

Confeitaria Mole Antonelliana (campeã da categoria 2019)

Esqueça aquele clichê contemporâneo da confeitaria decorada com tons pastel e estampas florais: inaugurada há mais de quatro décadas, a Mole Antonelliana tem decoração sóbria, com madeira escura e ladrilhos à moda antiga. À frente do negócio desde 2008, Liliana Tammaro e Lorena Cozac, mãe e filha, preservam receitas que se tornaram ícones da marca. Uma delas é o crocante canudinho de massa folhada recheado com chantili (R$ 10,00). Outra campeã de vendas, a torta st. honoré combina camadas de massa folhada, creme de chocolate e chantili e é coroada com bombinhas de baunilha (R$ 16,50 a fatia ou R$ 90,00 a inteira, com seis porções). Para renovarem o cardápio, as donas contam com a consultoria do chef italiano Fabrizio Fabbri — são criações dele a nova torta coberta por finas fatias de maçã (R$ 14,00 o pedaço) e a crostata, uma massa amanteigada preenchida com geleia de damasco ou de laranja (R$ 12,00 a fatia). As trufas variadas (R$ 9,00 a unidade), uma das especialidades de Lorena, seguem na vitrine e costumam fazer companhia ao expresso preparado com grãos de bourbon-vermelho provenientes do Sul de Minas (R$ 6,00). Avenida João Pinheiro, 156, centro, ☎ 3224-1342 (22 lugares). 7h30/19h (sáb. 9h/15h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1976.

Confiserie By Cynthia Géo

Em novo endereço, esta pequena doceria tem poucos lugares para quem quer comer ali, mas muita gente leva as guloseimas para casa. O cardápio está recheado de pedidas como o pudim de leite condensado no potinho (R$ 14,00) e os cookies de Ovomaltine (R$ 45,00 com dez unidades). Os bolos são carro-chefe e têm versões de maçã com nozes e canela (R$ 40,00, seis fatias) e de mel com especiarias (R$ 70,00, dez fatias). Rua Bernardo Figueiredo, 220, Serra, ☎ 3297-8976 (4 lugares). 9h/18h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 2004.

Doces de Portugal

Há três décadas, a tradição da doçaria portuguesa é valorizada na loja fundada pela angolana Maria Fernanda Affonso (1946-2015). Hoje, é o filho dela, Nuno Affonso, quem coordena a rede, que tem entre as especialidades os pastéis de nata (R$ 9,00) e de santa clara (R$ 10,00). Também fazem sucesso os quindins (R$ 8,50) e a torta de nozes com ovos moles (R$ 12,00 a fatia), bom par para o expresso (R$ 5,00). Rua Santa Rita Durão, 949, Savassi, 3261-5772 (14 lugares). 9h30/20h (dom e feriados 10h/19h); Rua Antônio de Albuquerque, 862, Funcionários, ☎ 3344-5808 (14 lugares). 9h30/20h (dom. 10h/19h). Mais três endereços. Aberto em 1989.

Doce que Seja Doce

Sob a batuta da chef-confeiteira Luana Drumond, a doceria serve bolos e tortas em fatias fartas. O carro-chefe é o bolo matilda, que leva chocolate belga e caramelo, e a torta chocolatuda (o quilo de cada um sai a R$ 100,00). A cada semestre, o cardápio é renovado, mas o oreo (R$ 8,00 a unidade) e o brownie (R$ 7,00 a unidade) feitos na casa nunca deixam o menu. No fim de semana, há café em estilo colonial (R$ 39,00 por pessoa, sem bebidas). Rua Antônio de Albuquerque, 304, Savassi, ☎ 3082-7295 (25 lugares). 11h/19h30 (sex. até 20h; sáb. e dom. 9h/20h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Frau Bondan

Biscoito recheado com brigadeiro e coberto com chocolate, este é shoko koenig (R$ 10,00 a unidade), um dos clássicos da doceria de Paula Bondan. Outro hit da marca é o alfajor com massa de limão-siciliano e recheio de doce de leite (R$ 10,00). Para acompanhar, há cappuccino e expresso com leite e paçoca (R$ 9,80 a xícara de cada um). Rua Lavras, 96, Savassi, ☎ 2515-6882 (25 lugares). 9h/21h (dom. 13h/19h); BH Shopping, ☎ 2573-1088. 10h/22h; Aeroporto de Confins, ☎ 3689-2258. 6h/22h. Aberto em 2002.

O Granulado

O ateliê funciona sob encomenda desde 2012, mas recentemente ganhou uma loja no bairro São Pedro. Ali, as fatias de bolo custam R$ 18,00 e são servidas na caixa de papel (ideal para viagem). O nuteludo, por exemplo, intercala bolo de chocolate com recheio de leite Ninho e Nutella. Já o italianinho combina massa de pão de ló com palha italiana de leite Ninho e Nutella. Para acompanhar, o café expresso custa R$ 6,00 — na versão gelada, a bebida também leva leite, gelo e leite condensado (R$ 10,00). Rua Lavras, 214, São Pedro, ☎ 2551-0904 (50 lugares). 11h/19h (seg. até as 17h; sáb. 10h/16h; fecha dom.). Alameda Oscar Niemeyer 1033, loja 31, Vila da Serra, ☎ 99801-3396 (35 lugares). Aberto em 2018.

La Parisserie

Formada na Le Cordon Bleu, em Paris, a chef-confeiteira Mariana Correa comanda esta loja pequenina, com apenas uma mesa. Ali, técnicas francesas encontram ingredientes nacionais em preparos como os macarons de banana ou de caramelo com flor de sal (R$ 5,00 a unidade) e os caramelos de cumaru (R$ 2,00 a unidade). No capítulo das tortas, o menu sugere a bourdaloue feita com pêra, creme de amêndoas, rum e cumaru. (R$ 18,00, a fatia). Avenida Bandeirantes, 1299, loja 27, Anchieta, ☎ 99227-8604 (5 lugares). 13h/19h (sáb. 10h/14h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Lidice Peres Pâtisserie D’Éxception

A chef Lidice Peres estudou confeitaria na Europa antes de abrir esta loja que vende doces de inspiração francesa. São doze sugestões individuais, caso dos macarons (R$ 4,50 a unidade), do mil-folhas (R$ 15,00) e do dôme ouro preto, que tem base de brownie, creme de chocolate amargo e musse ao leite (R$ 15,00). Por encomenda, há bolos como o gateau mille feuilles, com pedaços crocantes de massa folhada e um toque de caramelo com flor de sal (R$ 80,00 o pequeno, para até oito pessoas). Rua Grão Mogol, 872, loja 2, Sion, ☎ 3223-2561 (15 lugares). 11h/17h45. (sáb. até 18h e dom. até 16h). Aberto em 2015.

Momo Confeitaria

Em funcionamento há três décadas, segue sob o comando da família da fundadora, Eugênia Procópio. Na ala doce, a coxinha de morango com chocolate belga (R$ 6,90 a unidade) divide as atenções com o bolo floresta negra (R$ 12,90 a fatia). Entre os salgados, é novidade a coxinha de carne-seca com mandioca (disponível por encomenda, custa R$ 39,00 com 25 unidades). Rua Pouso Alegre, 1000, Floresta, 3421-5020 (110 lugares). 9h/22h; Avenida Prudente de Morais, 1158, Cidade Jardim (150 lugares). 7h30/22; Shopping Paragem. 10h/22h. Aberto em 1989.

Patrícia Goedert Doçaria

Um dos hits da casa, a brownie tower (R$ 23,90) empilha duas fatias de brownie intercaladas por creme de chocolate e coroadas com uma bola de sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. Também fazem sucesso doces como os profiteroles (R$ 19,90), com massa de amêndoa, recheio de creme de chocolate, escolta de sorvete de creme e cobertura de chocolate meio amargo. A marca mantém lojas nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú e Florianópolis. Rua Guaicuí, 297, loja 10, Luxemburgo, ☎ 2510-5824 (67 lugares). 12h/21h30. Aberto em 2017.

CHOCOLATES

Degryse Chocolates

Biscoitos e chocolates são a especialidade da marca há mais de vinte anos. Entre os bombons, todos feitos com chocolate belga, há versões como o meio amargo com licor de cereja e o ao leite com recheio de nozes ou de caramelo (R$ 29,00 cada 100 gramas). A telha de amêndoa com cobertura de chocolate (R$ 29,00, 100 gramas) e o pão de mel (R$ 20,00, 100 gramas), vão bem em companhia de um café expresso (R$ 7,00). Rua Orenoco, 130, Carmo Sion, ☎ 3227-4202 (15 lugares). 9h/18h (sáb. até 14h; seg. abre às 12h; fecha dom.). Aberto em 1998.

Fany Bombons

A marca nasceu há mais de três décadas, quando a proprietária, Fany Balabram, começou a vender bombons na sala de sua casa. Hoje, o carro-chefe nos três endereços é a torta de chocolate trufada (R$ 106,00 o quilo), mas também fazem sucesso as trufas (R$ 6,00 a unidade), disponíveis em sete variedades, como Nutella, pistache e uísque. Rua Pium-í, 1636, Sion, ☎ 3227-2445 (21 lugares). 10h/20h (dom. e feriados 11h/19h). Ponteio Lar Shopping, 3286-2742, 10h/22h (dom. e feriados a partir do 12h); Pátio Savassi, 10h/22h. Aberto em 1983.

Lalka

Há quatro gerações, a família Grochowski comanda esta fábrica que começou há 94 anos com a produção da bala azedinha de maçã (R$ 59,00 o quilo) e do licorzinho, bombom de chocolate ao leite recheado com licor de frutas (R$ 150,00 o quilo). Hoje são 140 itens no portfólio, que inclui nove sabores de trufa (R$ 1,70 a unidade ou R$ 170,00 quilo) e casquinha de laranja coberta com chocolate (R$ 170,00 o quilo). Avenida do Contorno, 1875, Floresta, ☎ 3222-5439. 9h/21h (dom. e feriados 11h/19h); Avenida Getúlio Vargas, 1599, Savassi, ☎ 3225-2699 e 3227-5050. 9h/19h30 (dom. e feriados 11h/18h). Mais quatro endereços. Aberto em 1925.