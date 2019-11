As melhores cafeterias de Salvador por VEJA COMER & BEBER

Ateliê Dani Cunha

Com bela vista para a Baía de TodososSantos, o ateliê de moda abriga um pequeno café. O cardápio é enxuto, com delícias como a fatia de bolo de cenoura com ganache (R$ 10,00) e o cafezinho passado em coador de pano (R$ 6,00) — o grão orgânico, também usado no expresso (R$ 5,00), é produzido na Chapada Diamantina. Rua do Carmo, 70, Santo Antônio Além do Carmo, ☎ 99908-6291 (50 lugares). 16h30/20h (fecha seg. a qua. e feriados.). Aberto em 2016.

Café Teatro Zélia Gattai

Dentro da Fundação Casa de Jorge Amado, o café homenageia Zélia Gattai (19162008), escritora paulista e mulher do autor baiano. O espaço conta com uma pequena mostra de fotos e objetos pessoais de Zélia. Nesse ambiente, os clientes podem bebericar um expresso (R$ 4,50) ou um cappuccino (R$ 7,00) enquanto provam os quitutes do menu. Um deles é o beiju dona flor, que consiste em barquinhas de tapioca com manteiga e queijo parmesão (R$ 8,00 a porção). Rua Porta do Carmo, 4951, Largo do Pelourinho, ☎ 3321-0122 (40 lugares). 10h/18h (sáb. até 16h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1998.

Cafelier

Mistura de ateliê e café no charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo, o endereço tem vista privilegiada para o mar. Ali, o carro-chefe do cardápio é o café que leva o nome da casa — o expresso preparado com grãos especiais é combinado a licor de chocolate, leite condensado, conhaque e chantili (R$ 17,00). Também dá para escolher o chantili como complemento do tradicional cappuccino (R$ 11,00) e ter o bom acompanhamento de uma fatia da torta dos deuses, que une musses de maracujá e de chocolate sobre massa de biscoito (R$ 18,00). Rua do Carmo, 50, Santo Antônio, ☎ 3241-5095 (35 lugares). 14h/21h30 (dom. e feriados até 20h). Aberto em 1994.

Coffeetown (campeã de 2019)

As dezoito unidades da rede estão presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Recife e Salvador. A única daqui se espalha por dois andares de um imóvel com paredes internas de tijolinhos, cimento queimado, azulejos brancos e com pintura verde-escura. Do teto pendem dezenas de lâmpadas presas por fios compridos. Uma mesa alta de madeira, coletiva, ladeia uma prateleira repleta de produtos como geleia de vinho cabernet sauvignon (R$ 26,00). Quem se aproxima da vitrine fica magnetizado pela torta de cookie com gotas de chocolate e recheio de Nutella (R$ 18,00 a fatia), pela cheesecake com geleia de frutas vermelhas, doce de leite, biscoito Oreo ou pistache (R$ 16,00) e pelo bolo de cenoura com nozes e cream cheese (R$ 14,00), entre outras tentações. Os grãos usados no preparo da maioria dos cafés são selecionados e torrados pela Kento, empresa com sede em São Paulo. Além do expresso (R$ 6,50), há três métodos de extração manual disponíveis: o filtro japonês Hario V60 (R$ 10,00), a prensa francesa (R$ 12,00) e a aeropress (R$ 12,00). O cappuccino custa R$ 9,00 e o flat white sai por R$ 12,00. Extenso, o cardápio oferece ainda sanduíche de pastrami com mostarda de Dijon (R$ 28,00) e pratos substanciosos, como o risoto de camarão (R$ 48,00). Avenida Sete de Setembro, 1755, Vitória, ☎ 3565-1325 (72 lugares). 9h/22h. Aberto em 2018.

Feito a Grão

São mais de trinta rótulos de café de várias partes do país, entre eles o Santo Antônio do Prado, de Mata de Minas, no Espírito Santo, que lembra frutas vermelhas, e o Vista Alegre, da região baiana da Chapada Diamantina. A casa oferece sete formas de preparação da bebida, por isso vale experimentar o menu degustação (R$ 24,90), que leva à mesa até três tipos de grão preparados a partir de três métodos de extração diferentes. Para uma experiência básica, vai bem o filtrado simples, que sai a R$ 10,90. Salvador Shopping, ☎ 3019- 8014 (60 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h); Rua das Hortênsias, 918, Pituba, ☎ 4141-4339 (47 lugares). 8h/20h (sáb. e dom. até 22h). Mais dois endereços. Aberto em 2006.

Latitude 13

Grãos da Chapada Diamantina servem de base para o preparo de receitas criativas como a bebida gelada que leva o nome da casa. Trata-se de uma mistura de café, sorvete de creme, leite condensado, maracujá e chantili (R$ 16,90). Entre um gole e outro vão bem comidinhas como as tapiocas doces ou salgadas (R$ 7,00 cada uma). Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1624 (Mercado do Rio Vermelho), ☎ 2132-2114 (35 lugares). 7h/19h (dom. e feriados até 17h). Aberto em 2014.

Lucca Cafés Especiais

A oferta de grãos chega a vinte variedades, e entre os métodos o expresso (R$ 6,50) segue como o mais pedido. Também agrada ao público o cappuccino à moda italiana, combinação de expresso, leite vaporizado e canela ou chocolate polvilhado (R$ 10,00). Para beliscar, tem boa saída a porção de beiju canoinha, com queijo ralado e manteiga (R$ 27,50, oito unidades). Salvador Shopping, ☎ 3033-6408 (50 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/20h). Aberto em 2007.

Nonna Café

O endereço ganhou fama pelos milk-shakes — um deles, batizado de insane, leva Ninho, gotas de Nutella e pedaços de morango (R$ 46,00, 300 mililitros). Mas o lugar também faz bonito quando o assunto é café: usando grãos oriundos da Chapada Diamantina, prepara bebidas como o cappuccino com canela e Nutella (R$ 22,00). Entre as opções geladas, o chococcino mescla expresso, leite, chocolate meio amargo e canela (R$ 19,00) e pode ladear o croissant recheado com filé-mignon, mussarela e catupiry (R$ 39,00, com salada). Avenida Paulo VI, 355, loja 5 (SR Center), Pituba, ☎ 3036-3738 (30 lugares). 14h/20h. Aberto em 2016.

Onira Café e Bistrô

Orgânico, o café usado na casa é cultivado em Minas Gerais. Os grãos são empregados no preparo de bebidas como a que junta expresso, leite condensado, chocolate em pó e chantili (R$ 9,90). Para acompanhar, a sugestão é a torta quatro leites, que empilha camadas de bolo branco mais recheio cremoso de creme de leite, leite condensado, leite de coco e leite em pó (R$ 16,90). Shopping Salvador, ☎ 3271-5928 (50 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h; fecha feriados). Aberto em 2016.

Ravel Café

Investe em grãos especiais, sendo a maioria proveniente de Piatã, na Chapada Diamantina — é de lá a matéria-prima do filtrado da casa (R$ 10,00). Já os grãos vindos da Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, fazem o filtrado chamado salada de frutas (R$ 15,00). Para matar a fome, a opção mais popular é o cuscuz sertanejo de milho, servido com carne de sol desfiada, mussarela, cebola e banana-daterra (R$ 17,00 a fatia). Rua Alexandre Herculano, 69, Pituba, ☎ 3032-1555 (30 lugares). 11h/20h (sáb. até 22h, dom. 15h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.

Seven Wonders Café & Bistrô

O blend especial de grãos arábica é a base de receitas exclusivas, como a que leva, além do expresso, sorvete de nata, coco fresco, Ovomaltine e é finalizada com chantili mais calda de chocolate (R$ 17,90). Para os filtrados, a casa oferece cinco métodos de extração manuais, entre eles o Clever (R$ 9,90). Entre as comidinhas, há torta recheada com creme e pedaços de nozes (R$ 16,90 a individual). Shopping Barra, ☎ 99947-8028 (35 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h); Shopping Salvador. Não tem telefone (90 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h). Mais oito endereços. Aberto em 2009.

Tiamate Coffee

Caiu no gosto dos soteropolitanos e está sempre movimentada. No rol de bebidas quentes, costumam agradar o café com essência de avelã e o cappuccino mocca, que leva calda de chocolate na preparação (R$ 7,90 cada um). Novidade para o lanche, o folhado de camarão sai a R$ 6,90. Avenida Sete de Setembro, 1019, ☎ 3014-4488 (21 lugares). 8h/17h (fecha dom. e feriados). Aberto em 2017.

Toxeriña Café

O campeão é o toxeriña frapê, mistura gelada de cappuccino em pó, leite condensado, expresso curto, leite e chantili (R$ 18,00). O expresso (R$ 4,90), preparado com café 100% arábica da Chapada Diamantina, também está na lista de preferidos da clientela. Para ladear as xícaras, vai bem o bolo integral de banana (R$ 8,70 a fatia). Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1034, loja 11A, Itaigara, ☎ 3353- 7373 (10 lugares); Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1034, loja 28B, Itaigara, ☎ 3353-7373 (15 lugares). 7h/19h30 (sáb. 8h/18h; fecha dom.). Aberto em 1996.

