O Arado Natural está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Arado Natural, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço (apenas aos sábados) pagarão R$ 54,90 pela refeição composta de três etapas, entrada, prato principal e sobremesa. No jantar (apenas quinta a sábado), a sequência custa R$ 64,90. Confira o cardápio:

Almoço

Entrada – Salada de folhas: folhas sortidas, incluindo PANCs (plantas alimentícias não convencionais) do Arado, acompanhado de molho artesanal de ervas

Principal – Feijoada vegetariana: de feijão-preto, cogumelos, tofu, legumes, mais farofa de alho, geleia de laranja e vinagrete Arado (com banana)

Sobremesa – Sorbet vegano de frutas da estação

Jantar

Entrada – Usuzukuri – lâminas de filé especial do Arado, sementes e molho oriental

Principal – Arroz thai – arroz vermelho, tofu assado, legumes, abacaxi e especiarias

Sobremesa – Sorbet Chai e creme de manga

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para caipirinha de limão e menta (drink de cachaça orgânica, limão-taiti e menta da horta Arado) e chá mate gelado com limão

ARADO NATURAL. Avenida Senador Filinto Müller, 284 – Popular, 99205-4583, (70 pessoas). Horário do menu: apenas jantar de qui. a sáb., 19h/22h30; almoço: apenas sáb,. 12h/14h. Aberto em 2018.