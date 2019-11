Acarajé da Cira é eleito o melhor de Salvador pelo júri VEJA COMER & BEBER

1. Acarajé de Cira comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 1 /2 Jaciara de Jesus Santos, a Cira: cinquenta anos dedicados aos bolinhos fritos em azeite de dendê (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Acarajé da Cira comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 2/2 O campeão: vatapá, molho de pimenta, salada de tomate e generosos camarões secos compõe o quitute (Lígia Skowronski/VEJASP)

Cai a tarde em Salvador, e Jaciara de Jesus Santos, a Cira, toda paramentada como convém a uma vendedora de acarajé, aparece no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, para conferir o andamento de sua barraca mais disputada. Aos 69 anos, mais de cinquenta deles dedicados aos bolinhos fritos no azeite de dendê, ela se dá ao luxo de visitar só às vezes seus pontos de venda — ao todo são quatro. “No início eu fazia tudo sozinha, hoje tenho trinta funcionários”, orgulha-se. Mal se senta, é abordada por uma cliente com uma filha pequena, que pede para fotografar a criança no colo da dona da barraca. A cena é testemunhada por Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, que espera a vez de ser atendido pela equipe da Cira, vencedora na especialidade pela 16ª vez. O preparo do acarajé, com vatapá, molho de pimenta, salada de tomate e generosos camarões secos (R$ 12,00, no pratinho), Cira aprendeu com a mãe. No começo, triturava e batia a massa de feijão-fradinho à mão. “Era mais de uma hora só com o braço, para garantir a crocância”, lembra ela, que demorou a aderir às batedeiras. Cozidos no vapor e com os mesmos itens, os abarás saem pelo mesmo valor. A cocada (R$ 7,00) e o bolinho de estudante (R$ 6,00) são outros dois atrativos do premiado tabuleiro. Rua Aristides Milton, s/nº (em frente à Ladeira do Abaeté), Itapuã. Não tem telefone. 10h/22h30 (sáb., dom. e feriados até 23h30); Largo da Mariquita, s/nº, Rio Vermelho. Não tem telefone. 15h/23h (sáb., dom. e feriados, 11h/23h). Mais dois endereços. Aberto em 1967.

2º lugar – Regina

O tabuleiro oferece ao público as receitas da baiana Regina dos Santos Conceição. Aos 67 anos, ela prepara, junto com a filha, a massa especial do bolinho típico. O acarajé e o abará são servidos com vatapá, camarão seco, salada de tomate e pimenta (R$ 10,00), mas há também a opção sem o fruto do mar (R$ 8,00). Largo de Santana, Rio Vermelho, ☎ 98647-8069. 14h/23h (sáb. e dom. 10h30/21h; fecha seg. a qua. e feriados); Rua da Graça, em frente ao colégio Sartre COC. Não tem telefone. 16h/22h (ter. a sex.). Aberto em 1989.

3º lugar – Dária e Laura

A matriarca Dária Carvalho e a filha Laura Carvalho fundaram há mais de quatro décadas este negócio, que hoje envolve também filhos e netos. Acarajé ou abará completos custam R$ 11,00 cada um. Sem camarão, a unidade é vendida por R$ 9,00. No rol de especialidades doces, os clientes podem escolher cocada na versão puxa, feita com rapadura, ou cremosa, com adição de leite condensado (R$ 5,00 cada uma). Rua dos Maçons, 2, Pituba, esquina do Redemix, ☎ 99241-5323. 17h30/21h (fecha dom.). Aberto em 1977.

Quer conhecer todos os campeões de VEJA COMER & BEBER? Clique aqui.