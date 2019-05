Dos peixes de água doce, o pintado é um dos mais apreciados pelos brasileiros e pode ser encontrado em diversas bacias hidrográficas do país, com destaque para o Pantanal e o São Francisco. Na Lélis Peixaria, sua carne branca, macia, saborosa e quase sem espinhas é a estrela do famoso rodízio (R$ 89,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar), que atrai cuiabanos e turistas, e de quinze pratos à la carte. Na pedida que recebe o nome de pintado do lélis, o ingrediente, trazido de Cáceres (MT) ou da Ilha do Bananal (TO), é feito tal como uma bacalhoada, com cebola, pimentões, azeitona, brócolis e ovo cozido (R$ 139,00). Em outra versão, o peixe surge em posta alta, com crosta de castanha-de caju passada na manteiga de leite e parmesão (R$ 129,00). Faz parte ainda da típica peixada cuiabana de tchapa e cruz, composta por mujica e filé de pintado à milanesa, mais ventrechas de pacu à milanesa, pirão de peixe, farofa de banana e arroz branco (R$ 139,00). Os pratos servem duas pessoas. Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 36, Duque de Caxias, ☎ 3322-9195 (160 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (dom. só almoço). Aberto em 2006. $$$

2º lugar: Restaurante e Peixaria Okada

Ao chegar, o cliente escolhe, de um tanque, o peixe que vai comer e a forma como será preparado. A dinâmica garante frescor às pedidas, que podem ser fritas ou assadas na brasa. A piraputanga vem assada e recheada com farofa de couve. Arroz, vinagrete, salada e pirão escoltam o prato, cobrado pelo quilo do peixe (R$ 110,00). Por R$ 114,00, a mojica de pintado é guarnecida de arroz, pirão e salada, para quatro pessoas. Opção sem peixe, a galinha com arroz, salada e farofa de banana (R$ 99,00) serve quatro pessoas. As cervejas em garrafa Brahma e Antarctica acompanham a refeição (R$ 12,00 cada uma). Avenida Ribeirão Preto, 11, ☎ 3641-0808 (120 lugares). 11h/14h30 e 18h/23h30 (sáb. almoço até 15h; dom. só almoço até 15h; seg. só almoço). Avenida Miguel Sutil, 4200, Areão, ☎ 3054-0606 (300 lugares). 11h/14h30 e 18h/23h30 (sáb. almoço até 15h; dom. só almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 1983. $$$

3º lugar: Mirante das Águas

A casa agora conta com dois salões que, juntos, acomodam até 600 pessoas. Neles são servidos o tradicional rodízio de peixe, que sai a R$ 69,90 no almoço de segunda a sexta, R$ 79,90 aos sábados, domingos e feriados. O jantar sai a R$ 49,90 durante a semana e R$ 59,90 nos demais dias. O serviço com 25 opções é protagonizado por pintado, pirarucu, cachara e pacu – este último é recheado com farofa de banana e couve e assado inteiro na churrasqueira. Para beliscar, são servidas entradinhas também inclusas no valor do rodízio, entre elas o bolinho de peixe frito (de pacu mais purê de batata e queijo mussarela). A refeição inclui ainda sobremesas como os doces de abóbora, de caju e o furrundu. No jantar, uma outra opção é o rodízio de pizzas (R$ 29,90), que inclui trinta variedades, de clássicos como margherita e quatro queijos até a inusitada pizza de jacaré defumado mais presunto e mussarela. Rua Brasília, 2010, Jardim Potiguar, Várzea Grande, ☎ 3682-6130 (600 lugares). 11h/16h e 18h/0h. Aberto em 2011. $$$

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

