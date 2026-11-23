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Mais de 120 renomados chefs mundiais assinaram um manifesto pedindo o fim do consumo de salmão de cativeiro. A iniciativa alerta para o colapso iminente das espécies selvagens devido ao impacto ambiental da aquacultura e propõe alternativas sustentáveis para a alta gastronomia.

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Uma carta aberta de mais de 120 renomados chefs de cozinha, com restaurantes em todos os continentes e que somam mais de 90 estrelas Michelin, pede a retirada do “salmão de aquacultura da mesa”. Entre os signatários da ‘Off The Table’ (Fora da Mesa), está o português António Galapito, do restaurante Prado, em Lisboa; e o brasileiro Dário Costa, do Madê e do Paru.⁠

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Os chefs chamam a atenção para o “colapso de 80% ou mais” das populações de salmão selvagem em todo o mundo, um problema cada vez mais crescente desde a década de 1970.

O declínio da espécie é de tal forma preocupante que poderá desaparecer “ainda durante essa geração. Isso porque a criação de salmão em tanques-rede em mar aberto vem gerando alta concentração de peixes, o que facilita proliferação de parasitas como o piolho-do-mar, que afetam os estoques selvagens.

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Para piorar, o escape de peixes de cativeiro altera a genética das populações nativas e espalha doenças. O manifesto critica também o uso de substâncias químicas e a dependência de outros peixes selvagens capturados para alimentar o salmão de viveiro. Como opção ao salmão de cativeiro, os chefs defendem a valorização de espécies locais e de pesca sustentável.