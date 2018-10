Esqueça o arroz branco de todo o dia. Com o mesmo ingrediente é possível fazer uma infinidade de pratos saborosos, rápidos e que irão fazer bonito em qualquer mesa de jantar.

VEJA selecionou cinco receitas fáceis e que ficam prontas em menos de uma hora — a maioria delas, aliás, usa apenas uma panela em seu preparo.

É possível fazer desde o prato principal até a sobremesa — e sem gastar muito.

Alguns pedem um tipo específico de arroz, mas ele sempre pode ser substituído pelo que estiver mais à mão. O importante é seguir à risca o preparo para que o resultado final fique o mais próximo possível do original.

Confira:

De origem asiática, o arroz doce chegou ao Brasil ainda durante a colonização, já que também é uma sobremesa bastante consumida em Portugal. Por aqui, acabou virando um doce típico das festas juninas e ganhou várias versões, muitas delas com a adição do leite condensado à receita. Fica pronto em meia hora.

Apesar do nome complicado, este prato tailandês é simples de fazer: fica pronto em 40 minutos. Seu nome nada mais é do que a tradução de arroz (khao) frito (pad) com abacaxi (sapparot).

Apesar de ter se tornado um prato típico de restaurantes chineses mundo afora, este arroz frito com pedaços de carnes e legumes não tem uma origem tão chinesa assim. Diz a lenda gastronômica que teria surgido em São Francisco, nos EUA, em 1840, depois que um grupo de trabalhadores chineses chegou faminto a um restaurante local e foi apresentado a esta delícia em apenas 15 minutos.

Este arroz com frango feito em uma única panela é um retrato do Marrocos e só precisa de uma hora para ficar pronto (contando o tempo de marinar o frango). Ele mistura especiarias comuns nos mercados locais, além de uvas passas, grão de bico e amêndoas.

Prato mais conhecido da culinária espanhola, a paella surgiu entre os séculos XV e XVI nas zonas rurais de Valencia da necessidade dos camponeses de ter uma comida fácil de preparar e com ingredientes que estivessem à mão. Apesar do aspecto requintado, fica pronto em apenas 40 minutos.